Fenerbahçe’nin yeni forveti belli oldu! Ne Lewandowski, ne Lukaku, ne Morata... Anlaşma sağlandı

Bu sezon Fred'i 6 numarada kullanmak istediği öğrenilen Jose Mourinho, takıma bir 8 numara transferi de yapabilir.

Bu doğrultuda öne çıkan isim ise Samardzic oldu. Udinese forması giyen Sırp yıldız için yöneticilerin yanı sıra Becao ve Tadic de çaba harcıyor.

KANAT TRANSFERİNDE SOMUT ADIM YOK Takıma bir sol kanat takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, bu konuda henüz somut bir adım atmadı.

Tadic, İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder gibi oyuncuları bulunan Kanarya, yine de direkt 11'de oynayabilecek bir isim için arayışlarına devam ediyor.