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Fenerbahçe'nin yeni forveti belli oldu! Ne Lewandowski, ne Lukaku, ne Morata... Anlaşma sağlandı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, transferde hareketli saatler geçiriyor. Takıma en az bir forvet takviyesi yapmak isteyen Kanarya, gündemine süper yıldızları almıştı. Ancak sarı lacivertliler beklenenin aksine sürpriz bir isimle anlaşma sağladı. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Haziran 2024, 12:52 Güncelleme 29 Haziran 2024, 12:52
Fenerbahçe’nin yeni forveti belli oldu! Ne Lewandowski, ne Lukaku, ne Morata... Anlaşma sağlandı

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, yeni sezona hazırlanıyor. Topuk Yaylası'nda kampa giren sarı lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde çalışmalarına devam ediyor.

Fenerbahçe’nin yeni forveti belli oldu! Ne Lewandowski, ne Lukaku, ne Morata... Sürpriz isim geliyor

Gelecek sezon Türkiye Kupası'nda mücadele etmeyeceğini açıklayan sarı lacivertliler, planlarını lig ve Avrupa'da başarılı olmak üzerine kuruyor.

Fenerbahçe’nin yeni forveti belli oldu! Ne Lewandowski, ne Lukaku, ne Morata... Sürpriz isim geliyor

Bu doğrultuda takımın başına Jose Mourinho getirilirken, transferlerin de hocanın adına yakışır biçimde yapılması düşünülüyor.

Fenerbahçe’nin yeni forveti belli oldu! Ne Lewandowski, ne Lukaku, ne Morata... Sürpriz isim geliyor

RAPORUNU VERDİ

Yönetim, teknik direktör Jose Mourinho ile yaptığı transfer toplantısında takımların eksikleri konusunda görüş birliğine vardı.

Fenerbahçe’nin yeni forveti belli oldu! Ne Lewandowski, ne Lukaku, ne Morata... Sürpriz isim geliyor

Bu doğrultuda sarı lacivertliler stoper, 6 numara, kanat ve forvet transferi yapacak.

Fenerbahçe’nin yeni forveti belli oldu! Ne Lewandowski, ne Lukaku, ne Morata... Sürpriz isim geliyor

SOL BEK YEDEKLENDİ

Gösterdiği performansla Avrupa'ya göz kırpan Ferdi Kadıoğlu ve Jayden Oosterwolde için teklifler gelmeye devam ediyor.

Fenerbahçe’nin yeni forveti belli oldu! Ne Lewandowski, ne Lukaku, ne Morata... Sürpriz isim geliyor

Ferdi ile yola devam emeyi planlayan yönetim, gelecek tekliflere göre Oosterwolde ile yollarını ayıracak.

Fenerbahçe’nin yeni forveti belli oldu! Ne Lewandowski, ne Lukaku, ne Morata... Sürpriz isim geliyor

Sarı lacivertliler sol bek bölgesi için Levent Mercan'ı transfer ederek bu iddiaları da kuvvetlendirdi.

Fenerbahçe’nin yeni forveti belli oldu! Ne Lewandowski, ne Lukaku, ne Morata... Sürpriz isim geliyor

İLK HEDEF ÇAĞLAR

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Çağlar Söyüncü, ilk hedef olarak ön plana çıkıyor.

Fenerbahçe’nin yeni forveti belli oldu! Ne Lewandowski, ne Lukaku, ne Morata... Sürpriz isim geliyor

Milli stoper için Atletico Madrid ile görüşmelerini sürdüren yönetim, yıldız futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe’nin yeni forveti belli oldu! Ne Lewandowski, ne Lukaku, ne Morata... Sürpriz isim geliyor

LİNDELÖF HEDEFTE

Stoper takviyesi için düşünülen isimlerden birisi de Victor Lindelöf. Jose Mourinho'nun Manchester United'dan öğrencisi olan tecrübeli isim için girişimler sürüyor.

Fenerbahçe’nin yeni forveti belli oldu! Ne Lewandowski, ne Lukaku, ne Morata... Sürpriz isim geliyor

Kırmızı Şeytanlar da takımda düşünülmeyen Lindelöf için, daha önce Fred ve Altay Bayındır transferlerinde iyi ilişkiler kurdukları Fenerbahçe'ye zorluk çıkarmayacak.

Fenerbahçe’nin yeni forveti belli oldu! Ne Lewandowski, ne Lukaku, ne Morata... Sürpriz isim geliyor

ORTA SAHADA GÖZLER SAMARDZIC'TE

Geçtiğimiz sezon İsmail - Fred orta sahasıyla başarılı işlere imza atan Fenerbahçe, iki ismin de sakatlanmasının ardından bu bölgede zorluk yaşamıştı.

Fenerbahçe’nin yeni forveti belli oldu! Ne Lewandowski, ne Lukaku, ne Morata... Sürpriz isim geliyor

Bu sezon Fred'i 6 numarada kullanmak istediği öğrenilen Jose Mourinho, takıma bir 8 numara transferi de yapabilir.

Fenerbahçe’nin yeni forveti belli oldu! Ne Lewandowski, ne Lukaku, ne Morata... Sürpriz isim geliyor

Bu doğrultuda öne çıkan isim ise Samardzic oldu. Udinese forması giyen Sırp yıldız için yöneticilerin yanı sıra Becao ve Tadic de çaba harcıyor.

Fenerbahçe’nin yeni forveti belli oldu! Ne Lewandowski, ne Lukaku, ne Morata... Sürpriz isim geliyor

KANAT TRANSFERİNDE SOMUT ADIM YOK

Takıma bir sol kanat takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, bu konuda henüz somut bir adım atmadı.

Fenerbahçe’nin yeni forveti belli oldu! Ne Lewandowski, ne Lukaku, ne Morata... Sürpriz isim geliyor

Tadic, İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder gibi oyuncuları bulunan Kanarya, yine de direkt 11'de oynayabilecek bir isim için arayışlarına devam ediyor.

Fenerbahçe’nin yeni forveti belli oldu! Ne Lewandowski, ne Lukaku, ne Morata... Sürpriz isim geliyor

FORVETE DEV İSİMLER

Sözleşmesinin sona ermesinin ardından Batshuayi ile yollarını ayıran sarı lacivertlilerin kadrosunda golcü rotasyonunda Edin Dzeko ve Umut Nayir isimleri kaldı.

Fenerbahçe’nin yeni forveti belli oldu! Ne Lewandowski, ne Lukaku, ne Morata... Sürpriz isim geliyor

Forvete dünyaca ünlü bir isim getirmek isteyen Kanarya; daha önce Lewandowski, Benzema, Lukaku ve Morata gibi isimlerle görüşse de transferleri noktalayamadı.

Fenerbahçe’nin yeni forveti belli oldu! Ne Lewandowski, ne Lukaku, ne Morata... Sürpriz isim geliyor

ANLAŞMA SAĞLANDI

Forvet bölgesine iki takviye birden yapmak isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar tam gaz devam ediyor. Listesinde çok sayıda önemli isim olan Sarı-Lacivertliler, Jose Mourinho'nun sistemine uygun bir ismi takıma kazandırmak için yoğun çaba harcıyor.

Fenerbahçe’nin yeni forveti belli oldu! Ne Lewandowski, ne Lukaku, ne Morata... Sürpriz isim geliyor

Hedefteki isimlerden biri olan Youssef En-Nesyri konusunda Sevilla ile pazarlıklarda sona gelindi. Yönetimin Faslı forvetle de anlaşma sağladığı öğrenildi.

Fenerbahçe’nin yeni forveti belli oldu! Ne Lewandowski, ne Lukaku, ne Morata... Sürpriz isim geliyor

Geçtiğimiz sezon 41 resmi maçta 20 gol atan 27 yaşındaki forvetin sözleşmesinin son yılına girmesinden dolayı konuşulanların daha altında bir rakama Sevilla'dan ayrılabileceği vurgulanıyor.

Fenerbahçe’nin yeni forveti belli oldu! Ne Lewandowski, ne Lukaku, ne Morata... Sürpriz isim geliyor

Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde transferi resmen duyurması bekleniyor.

Fenerbahçe’nin yeni forveti belli oldu! Ne Lewandowski, ne Lukaku, ne Morata... Sürpriz isim geliyor

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