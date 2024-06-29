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Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Veljko Birmancevic savaşı! Yıldız futbolcunun bonservisi belli oldu

Süper Lig'in iki devi ve ezeli rakibi Galatasaray ile Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sırp basınında yer alan iddialara göre iki takım Sparta Prag'da forma giyen Veljko Birmancevic'in peşine düştü. Yıldız futbolcu için Fransız temsilcisi Toulouse'a 2.3 milyon euro ödendi ve bonservisi alındı. Şimdi ise Çek temsilcisinin beklediği bonservis ücreti de belli oldu. İşte detaylar ve tüm gelişmeler...

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Giriş Tarihi 29 Haziran 2024, 22:15 Güncelleme 29 Haziran 2024, 22:15
Galatasaray ile Fenerbahçe’nin Veljko Birmancevic savaşı! Yıldız futbolcunun bonservisi belli oldu

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Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Galatasaray ile Fenerbahçe, transfer çalışmaları kapsamında birçok isimle görüşerek kadrosunu şekillendirmeye çalışıyor. Zaman zaman da aynı isim üzerinde yoğunlaşarak görüşmelerde bulunuyor. Onlara bir yenisi daha eklendi: Veljko Birmancevic. İşte detaylar...

Üst üste üçüncü kez zirvede yer alıp beşinci yıldızı logosuna eklemek isteyen Galatasaray ve Jose Mourinho ile dünyayı etkisi altına alan bir hamle yapan Fenerbahçe, mayıs ayında ligi zirvede tamamlamayı hesaplıyor.

İki takım da yapacakları transferlerle kadrolarını şekillendirmek ve teknik direktörlerinin eline en iyi oyuncu grubunu vermek üzere yoğun çaba gösteriyor. Bazen de aynı hedefte kesişiyorlar.

İKİ DEV PEŞİNDE

O isimlerden birinin Veljko Birmancevic olduğu öne sürüldü. Sırp basınında yer alan iddialara göre iki ezeli rakip, Çekya temsilcisi Sparta Prag'dan 2.3 milyon euroya bonservisi alınan ismin peşine düştü.

7 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Sparta Prag'ın Toulouse'dan kiraladığı ve gelecek sezondan itibaren kadrosuna kalıcı olarak katacağı 26 yaşındaki sağ ve sol kanat oyuncusu için istediği fiyat da ortaya çıktı.

Çek ekibi kar elde ederek satmayı planladığı Veljko Birmancevic için 7 milyon euro civarında bonservis beklentisine sahip.

Sırbistan Milli Takımı ile EURO 2024'te de boy gösteren yıldız futbolcu istediği süreyi bulamadı.

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