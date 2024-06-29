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Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Galatasaray ile Fenerbahçe, transfer çalışmaları kapsamında birçok isimle görüşerek kadrosunu şekillendirmeye çalışıyor. Zaman zaman da aynı isim üzerinde yoğunlaşarak görüşmelerde bulunuyor. Onlara bir yenisi daha eklendi: Veljko Birmancevic. İşte detaylar...

Üst üste üçüncü kez zirvede yer alıp beşinci yıldızı logosuna eklemek isteyen Galatasaray ve Jose Mourinho ile dünyayı etkisi altına alan bir hamle yapan Fenerbahçe, mayıs ayında ligi zirvede tamamlamayı hesaplıyor.