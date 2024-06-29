Angel Di Maria ve Anderson Talisca Beşiktaş’a transfer olacak mı? Flaş Cenk Tosun gelişmesi

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, A Spor canlı yayınında hem tangocu hem gündemden düşmeyen Talisca hem de kontratı konusunda henüz gelişme yaşanmayan Cenk Tosun ile ilgili konuştu.





Takımın başına getirdikleri Giovanni van Bronckhorst'a çok güvendiklerini ifade eden Vardar; ""Çok yoğun bir trafikteyiz. Özellikle başkanımız devamlı yolculuklarda. Tüm yönetim çok ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Van Bronckhorst'un Beşiktaş'a çok fazla katkı sağlayacağını düşünüyorum. Hocamız kendi seçtiği ve arzu ettiği yardımcı hocası var. Bizim kulübümüzün çok önemli bir bireyi olan Serdar Topraktepe de yardımcısı oldu. Bu hafta kondisyoner ve kaleci antrenörü takviyeleri de yaptı teknik heyete. İyi bir ekip oluyoruz, bunu Futbol takımıyla tamamlayıp lige başlamak istiyoruz." dedi.

Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa finalinde tercihlerinin Olimpiyat Stadyumu olduğunu dile getiren Sinan Vardar, bu stadı sıcak tutmaları gerektiğini söyleyerek "Süper Kupa'nın oynanacağı yer belirlenmedi ama ben Atatürk Olimpiyat Stadı'na önem vermemiz gerektiğini düşünüyorum. O stadın futbolla ilgili görsel güzelliğinin çok güzel olduğunu Trabzonspor ile oynadığımız kupa finalinde gördük. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nu hep sıcak tutmamız lazım. İki İstanbul takımının oynayacağı maçta başka bir şehre gitmenin güvenlik açısından da doğru olmayacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Takımın kontranjan konusunda yaşadığı sıkıntıdan kısa süre içerisinde kurtulacak olduğunun altını da çizen Sinan Vardar 10 gün içinde karar verileceğini belirtip "1 Temmuz'da Ümraniye'de hazırlıklara başlıyoruz. 10 Temmuz'da Slovenya'da olacağız. 19 yabancımız var. Kimler kalacak kimler gidecek bu 10 gün içinde belirlenmesi açısından çok önemli. Slovenya'da Dinamo Zagreb, Shakhtar Donetsk ve Graz ile hazırlık maçları oynayacağız" ifadelerini kullandı.