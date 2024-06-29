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Angel Di Maria ve Anderson Talisca Beşiktaş'a transfer olacak mı? Flaş Cenk Tosun gelişmesi

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, A Spor canlı yayınına katılarak hem siyah beyazlı kulübün transfer çalışmalarını değerlendirdi hem gündemdeki isimleri yorumladı hem de kontratı sona ermesine rağmen henüz anlaşma sağlanamayan Cenk Tosun ile ilgili son durumu paylaştı. Ayrıca Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa finali için de düşündükleri stadı duyurdu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Haziran 2024, 17:32 Güncelleme 29 Haziran 2024, 17:33
Angel Di Maria ve Anderson Talisca Beşiktaş’a transfer olacak mı? Flaş Cenk Tosun gelişmesi

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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, transfer konusunda da önemli adımlar atmaya başladı. Siyah beyazlılar ilk olarak kadrosuna kattığı Gabriel Paulista'nın ardından Rafa Silva'yı renklerine katmıştı. Hamlelerine yenilerini eklemek için kolları sıvayan Kara Kartal'da Asbaşkan Mete Vardar, A Spor'a katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

Geride kalan sezonda en az verim aldığı bölge stoper olan Beşiktaş'ta Başkan Hasan Arat ve yönetimi ilk transferini bu mevkiye yapmıştı. Atletico Madrid ile kontratı sona erdikten sonra anlaşam sağlanan Brezilaylı stoper Gabriel Paulista İstanbul'a getirildi ve sözleşme imzalandı.

Mete Vardar'dan açıklamalar! ''Talisca ve Di Maria..''

Kartal Paulista'ya 2024/25 ve 2025/26 sezonlarında 2.120.000 euro, 2026/27 sezonunda ise 2.110.000 euro ödenecek. Ayrıca, 1 milyon euro imza parası 3 yılda ödenecek. Toplam maliyet 6.350.000 euro olacak.

Beşiktaş ikinci transferini ise Rafa Silva ile gerçekleştirdi. Portekizli futbolcu da kontratının sona ermesinden sonra uzun süre kendisine gelen teklifleri değerlendirdi ve ardından siyah beyazlılardan yana tercihini kullandı.

KAP'a yapılan açıklamada; "Profesyonel Futbolcu Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva'in transferi konusunda, Oyuncu ile 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2026-2027 sezonu sonuna kadar üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya her sezon için 6.000.000 Avro garanti ücret ödenecektir." denildi.

Rachid Ghezzal'ın kontratının bitmesiyle birlikte ayrılmasının ardından sağ kanat için arayışlara başlayan Beşiktaş, Benfica ile yollarını ayırmak üzere. 1 yıl daha opsiyonu bulunmasına rağmen Lizbon ekibinde gelecek sezon forma giymemesine kesin gözle bakılan Arjantinli süper yıldızın yolu Beşiktaş ile kesişebilir.

İkinci Başkan Hüseyin Yücel de 36 yaşındaki kanat oyuncusu için geçtiğimiz günlerde tekliflerini ilettiğini ve Copa America sonrasında yıldız ismi almaya gitmeyi umduklarını söyleyerek herkesi heyecanlandırmıştı.

Di Maria geride kalan sezonda çıktığı 48 karşılaşmada 17 gol atıp 12 de asist üreterek kalitesini ortaya koymayı başardı.

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, A Spor canlı yayınında hem tangocu hem gündemden düşmeyen Talisca hem de kontratı konusunda henüz gelişme yaşanmayan Cenk Tosun ile ilgili konuştu.



Takımın başına getirdikleri Giovanni van Bronckhorst'a çok güvendiklerini ifade eden Vardar; ""Çok yoğun bir trafikteyiz. Özellikle başkanımız devamlı yolculuklarda. Tüm yönetim çok ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Van Bronckhorst'un Beşiktaş'a çok fazla katkı sağlayacağını düşünüyorum. Hocamız kendi seçtiği ve arzu ettiği yardımcı hocası var. Bizim kulübümüzün çok önemli bir bireyi olan Serdar Topraktepe de yardımcısı oldu. Bu hafta kondisyoner ve kaleci antrenörü takviyeleri de yaptı teknik heyete. İyi bir ekip oluyoruz, bunu Futbol takımıyla tamamlayıp lige başlamak istiyoruz." dedi.

Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa finalinde tercihlerinin Olimpiyat Stadyumu olduğunu dile getiren Sinan Vardar, bu stadı sıcak tutmaları gerektiğini söyleyerek "Süper Kupa'nın oynanacağı yer belirlenmedi ama ben Atatürk Olimpiyat Stadı'na önem vermemiz gerektiğini düşünüyorum. O stadın futbolla ilgili görsel güzelliğinin çok güzel olduğunu Trabzonspor ile oynadığımız kupa finalinde gördük. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nu hep sıcak tutmamız lazım. İki İstanbul takımının oynayacağı maçta başka bir şehre gitmenin güvenlik açısından da doğru olmayacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Takımın kontranjan konusunda yaşadığı sıkıntıdan kısa süre içerisinde kurtulacak olduğunun altını da çizen Sinan Vardar 10 gün içinde karar verileceğini belirtip "1 Temmuz'da Ümraniye'de hazırlıklara başlıyoruz. 10 Temmuz'da Slovenya'da olacağız. 19 yabancımız var. Kimler kalacak kimler gidecek bu 10 gün içinde belirlenmesi açısından çok önemli. Slovenya'da Dinamo Zagreb, Shakhtar Donetsk ve Graz ile hazırlık maçları oynayacağız" ifadelerini kullandı.

İkinci transfer Rafa Silva konusunda da dikkat çekici sözler sarf eden Vardar, 1-2 oyuncu daha ismi kadrolarına katacaklarını söyleyip "Rafa Silva bütün dünya otoritelerinin çok beğendiği bir oyuncu. Türkiye'ye bence önemli bir karakter aldık. Çok büyük bir yeteneğin dışında, çok da önemli bir karakter kazandırdık. Paulista, Beşiktaş'a hırsı, enerjisi ve futbol bilgisiyle çok şeyler katacaktır. Geldiğimizden bu yana ilk 11'de oynayacak 5 oyuncu aldık. Muhakkak takıma katkı sağlayacak 1-2 oyuncu daha alacağız." sözleriyle müjdeyi verdi.

Transfer gündeminden düşmeyen iki isim olan Di Maria ve Talisca ile ilgili soruyu da yanıtlayan Vardar, çok farklı bir cevap vererek; "Çocuklarım bana 'Baba Talisca gelecek mi, Di Maria gelecek mi?' diye soruyor. Ben de onlara Semih'i anlatıyorum. Benim için işin bu tarafı daha önemli." dedi.

Salih Uçan'ın 2+1 yıllık kontrat imzalamasının ardından gözlerin çevrildiği milli golcü Cenk Tosun hakkında konuşan Vardar, değerlendirme yapılacağını dile getirdi. Vardar; "Cenk Tosun'a karakter, tecrübe ve yetenek olarak çok fazla bir şey söylememe gerek yok zaten herkes biliyor. Sözleşme konusuna gelirsek... EURO 2024 sonrasında, ondan öncesinde de başkanımız ve hocamızla beraber bir değerlendirme yapılacaktır. Bununla ilgili süreç olumlu veya olumsuz bir noktaya gelecektir. İnşallah bu konu iki taraf için de hayırlı bir noktaya gelir." diyerek imza atılabileceğinin sinyallerini verdi.

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