Almanya evinde düzenlenen EURO 2024 'te muhteşem yürüyüşüne Danimarka karşısında da devam etti. Gruplarda elde ettiği 2 galibiyetin ardından İsviçre ile berabere kalan Almanlar, yağmurun, gök gürültüsünün ve şimşeğin damga vurduğu mücadelede Danimarka'yı 2-0 yendi. Üç gol sayılmadı. Biri Andersen'in ayağından gelmişti ancak Danimarkalı futbolcu kısa süre sonra penaltı yaptırdı. Havertz takımını 1-0 öne geçirdi. Ardından da Jamal Musiala, savunma arkasına sarkarak farkı ikiye çıkardı. Almanya, İspanya - Gürcistan maçının galibiyle yarı finale yükselebilmek adına kozlarını paylaşacak. İşte Almanya - Danimarka karşılaşmasında yaşanan önemli anlar, kritik pozisyonlar ve atılan goller...

⚽ | Danimarka hızlı çıktı, Höjlund son dokunuşu yaptı ama Neuer'i geçemedi! pic.twitter.com/dv6HnIiCqN

Danimarka hızlı çıktı, Höjlund son dokunuşu yaptı ama Neuer'i geçemedi!







CANLI ANLATIM

1' İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver'in çaldığı düdükle Signal Iduna Park'ta Almanya - Danimarka maçı başladı.

4' Schlotterbeck, kornerden yapılan orta sonrası topu ağlarla buluşturdu ama hakem golü geçerli saymadı.

7' Maç çok hızlı başladı. Joshua Kimmich, boş alan bulduğu anda şutunu çekti ancak Kasper Schmeichel, nefis bir hamle ile topu kornere çeldi.

8' Bu stadı en iyi bilen isimlerden biri olan Schlotterbeck, yine Danimarka kalesinde tehlike yarattı. Kornerden gelen orta sonrası kafayla yaptığı vuruşu Schmeichel yine kornere gönderdi.

21' Christian Eriksen'in ceza sahası yayı çevresinden yaptığı vuruşta Rüdigier müdahalesiyle topu kornere gönderdi.

24' Christian Eriksen'in pasıyla ceza sahasına giren Mehle vuruşunu yaptı ancak top doşarı gitti.

36' Maçın hakemi çakan şimşek sonrasında iki takım oyuncularının kenara gelmesini istedi ve yağmur molası verildi.

37' Raum'un ortasında Kai Havertz kafayla net bir vuruş yaptı ama Schimeichel başarılı. Dönen topta Schlotterbeck kendisine yapılan ortaya kafayla vurdu ama isabet sağlayamadı.

41' Schlotterbeck'in kendi ceza sahasında yaptığı hareketler sonrasında Rasmus Hojlund topu kaptı. Danimarkalı oyuncu ters ayağıyla kale sahasından gerçekleştirdiği vuruşu yan ağlara isabet ettirdi.

45' Danimarka ilk yarının bitmesine çok az kala gole çok yaklaştı. Skov Olsen ve Eriksen'in pasında hareketlenen Delaney, ceza sahasında çok az bir mesafe kale topu Hojlund'a aktarmayı başardı. Manchester United'ın yıldızı yaptığı vuruş sonrası Neuer'i takıldı.

48' Danimarka Andersen ile 1-0 öne geçiyor.Hojbjerg'in ortaladığı topta Delaney düşerken pasını Andersen'e verdi. Yıldız futbolcu golü attı ancak VAR kararı sonrasında Oliver ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

53' GOOOOOOL! Kai Havertz penaltıdan attığı golle Almanya'yı 1-0 öne geçirdi

58' Kai Haverz muhteşem bir hareketle ekarte ettiği Danimarka savunmasının arkasına sarkı ancak kaleci Schmeichel'e karşı karşıya kalmasına rağmen yaptığı vuruşta top dışarı gitti.

69' GOOOOOL! Schlotterbeck'in uzun pasıyla hareketlenen ve Danimarka savunmasının arkasına sarkan Jamal Musiala, çaprazdan ceza sahasına girdi ve farkı ikiye çıkaran golü attı.

90+4 Haverz'in bir kez daha Schmeichel ile karşı karşıya kaldığı pozisyondan gol sesi çıkmadı. Alman yıldızın vuruşunda başarılı file belçisi topu kornere çeldi.