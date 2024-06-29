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Bu maçta her şey VAR! Almanya Danimarka'yı 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi! İşte atılan goller

Ev sahibi Almanya son 16 turunda karşılaştığı Danimarka'yı ikinci yarıda attığı gollerle 2-0 yendi ve adını son 8 takıma arasına yazdırarak çeyrek finale yükseldi. Bir ara yağmur nedeniyle de duran mücadelede Almanlar ilk yarıda rakibi karşısında gol bulamazken ikinci devrede sahneye önce penaltıdan Kai Havertz ardından da Jamal Musiala çıktı. Panzerler bu sonuçla birlikte İspanya - Gürcistan eşleşmesinin galibiyle yarı finale yükseme maçında karşı karşıya gelecek. İşte Almanya - Danimarka karşılaşmasında yaşanan önemli anlar, kritik pozisyonlar ve atılan goller...

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Giriş Tarihi 29 Haziran 2024, 21:50 Güncelleme 30 Haziran 2024, 00:18
Bu maçta her şey VAR! Almanya Danimarka’yı 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi! İşte atılan goller

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Almanya evinde düzenlenen EURO 2024'te muhteşem yürüyüşüne Danimarka karşısında da devam etti. Gruplarda elde ettiği 2 galibiyetin ardından İsviçre ile berabere kalan Almanlar, yağmurun, gök gürültüsünün ve şimşeğin damga vurduğu mücadelede Danimarka'yı 2-0 yendi. Üç gol sayılmadı. Biri Andersen'in ayağından gelmişti ancak Danimarkalı futbolcu kısa süre sonra penaltı yaptırdı. Havertz takımını 1-0 öne geçirdi. Ardından da Jamal Musiala, savunma arkasına sarkarak farkı ikiye çıkardı. Almanya, İspanya - Gürcistan maçının galibiyle yarı finale yükselebilmek adına kozlarını paylaşacak. İşte Almanya - Danimarka karşılaşmasında yaşanan önemli anlar, kritik pozisyonlar ve atılan goller...

GOLLER ve ÖNEMLİ ANLAR

Almanya rahatlıyor! Savunmanın arkasına hareketlenen Musiala düzgün bir vuruşla takımını 2-0 öne geçirdi!

GOOOOL! Almanya, Havertz'in penaltıdan attığı golle öne geçti

Danimarka hızlı çıktı, Höjlund son dokunuşu yaptı ama Neuer'i geçemedi!

Almanya-Danimarka maçı sırasında şimşek!

Almanya-Danimarka karşılaşması, yoğun yağmur nedeniyle durduruldu!

Rüdiger'in muazzam pasında Havertz vurdu, Schmeichel harika çıkardı! Almanya çok istekli...



CANLI ANLATIM

1' İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver'in çaldığı düdükle Signal Iduna Park'ta Almanya - Danimarka maçı başladı.

4' Schlotterbeck, kornerden yapılan orta sonrası topu ağlarla buluşturdu ama hakem golü geçerli saymadı.

7' Maç çok hızlı başladı. Joshua Kimmich, boş alan bulduğu anda şutunu çekti ancak Kasper Schmeichel, nefis bir hamle ile topu kornere çeldi.

8' Bu stadı en iyi bilen isimlerden biri olan Schlotterbeck, yine Danimarka kalesinde tehlike yarattı. Kornerden gelen orta sonrası kafayla yaptığı vuruşu Schmeichel yine kornere gönderdi.

21' Christian Eriksen'in ceza sahası yayı çevresinden yaptığı vuruşta Rüdigier müdahalesiyle topu kornere gönderdi.

24' Christian Eriksen'in pasıyla ceza sahasına giren Mehle vuruşunu yaptı ancak top doşarı gitti.

36' Maçın hakemi çakan şimşek sonrasında iki takım oyuncularının kenara gelmesini istedi ve yağmur molası verildi.

37' Raum'un ortasında Kai Havertz kafayla net bir vuruş yaptı ama Schimeichel başarılı. Dönen topta Schlotterbeck kendisine yapılan ortaya kafayla vurdu ama isabet sağlayamadı.

41' Schlotterbeck'in kendi ceza sahasında yaptığı hareketler sonrasında Rasmus Hojlund topu kaptı. Danimarkalı oyuncu ters ayağıyla kale sahasından gerçekleştirdiği vuruşu yan ağlara isabet ettirdi.

45' Danimarka ilk yarının bitmesine çok az kala gole çok yaklaştı. Skov Olsen ve Eriksen'in pasında hareketlenen Delaney, ceza sahasında çok az bir mesafe kale topu Hojlund'a aktarmayı başardı. Manchester United'ın yıldızı yaptığı vuruş sonrası Neuer'i takıldı.

48' Danimarka Andersen ile 1-0 öne geçiyor.Hojbjerg'in ortaladığı topta Delaney düşerken pasını Andersen'e verdi. Yıldız futbolcu golü attı ancak VAR kararı sonrasında Oliver ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

53' GOOOOOOL! Kai Havertz penaltıdan attığı golle Almanya'yı 1-0 öne geçirdi

58' Kai Haverz muhteşem bir hareketle ekarte ettiği Danimarka savunmasının arkasına sarkı ancak kaleci Schmeichel'e karşı karşıya kalmasına rağmen yaptığı vuruşta top dışarı gitti.

69' GOOOOOL! Schlotterbeck'in uzun pasıyla hareketlenen ve Danimarka savunmasının arkasına sarkan Jamal Musiala, çaprazdan ceza sahasına girdi ve farkı ikiye çıkaran golü attı.

90+4 Haverz'in bir kez daha Schmeichel ile karşı karşıya kaldığı pozisyondan gol sesi çıkmadı. Alman yıldızın vuruşunda başarılı file belçisi topu kornere çeldi.

ALMANYA HIZLI BAŞLADI

İki takım arasında oynanan karşılaşmaya Almanya istekli ve üstün başladı. Panzerler, Schlotterbeck'in attığı golle 1-0 öne geçti. Ancak Michael Oliver, yıldız ismin sayısını geçerli saymayınca karşılaşma 0-0 devam etti. Bir sonraki atakta ise Joshua Kimmich şansını denedi ancak bu kez de Kasper Schmeichel başarılı bir şekilde topu kornere çeldi. Danimarka Schlotterbeck'i durdurmakta zorlandı. 24 yaşındaki futbolcu şansını bir kez daha denedi ancak yine başarılı file belçisi topu kornere gönderdi.

DANİMARKA'YA RUDIGIER ENGELİ

İngiltere karşısında sabırlı bir oyun ortaya koyan ve fırsat buldukça atak yapmayı tercih eden Danimarka, Almanya önünde de aynı planla oynadı. özellikle ileri atılan toplarda Hojlund rakip defanslarla boğuşurken Christian Eriksen de paslarıyla zor anlar yaşattı. Mehler bir pozisyonda karşı karşıya kalmasına rağmen topu dışarı atarken diğerinde ise deneyimli futbolcu kendisi denedi ancak Rudigier ceza sahası içinde topu dışarı gönderdi.Schlotterbeck kendi ceza sahasında yaptığı hata sonrasında neredeyse gol hediye ediyordu. Ancak Hojlund topu duşarı vurdu.

YAĞMUR NEDENİYLE MAÇ DURDU

Karşılaşmanın 36'ıncı dakikasında Michael Oliver, çakan şimşek ve gök görültüsü sonrasında iki takım oyuncularını kenara çağırdı. Ardındn da iki ülkenin futbolcuları ve hakenler soyunma odasına gitti. Aradan geçen sürede FIFA yetkilileri ile konuşuldu. Yağmurun da dinmesiyle birlikte maç devam etti.

MUHTEMEL RAKİP BELLİ OLDU

Danimarka'yı 2-0 yenen Almanya, İspanya- Gürcistan maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

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