PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Bayern Münih'in yıldızı Beşiktaş'a: Anlaşma tamam! Başkan almaya gidiyor

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, transferde hareketli günler geçiriyor. Rafa Silva'yı kadrosuna katan siyah beyazlılarda Di Maria ve Hummels için de girişimler sürüyor. Kartal bu isimlerin yanı sıra Bayern Münih'in genç yıldızı için de anlaşma sağladı. İşte o isim ve detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Haziran 2024, 09:21 Güncelleme 28 Haziran 2024, 09:22
Bayern Münih’in yıldızı Beşiktaş’a: Anlaşma tamam! Başkan almaya gidiyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları hızlı başladı. Geçtiğimiz sezon ligde 6. olan siyah beyazlılar, Türkiye Kupası'nın sahibi olmuştu.

Bayern Münih’in yıldızı Beşiktaş’a: Anlaşma tamam! Başkan almaya gidiyor

Sezonu Serdar Topraktepe ile bitiren Kara Kartal, yeni sezon için Giovanni van Bronckhorst'u teknik direktörlük koltuğuna getirdi. Beşiktaş ayrıca Brad Friedel'ı da danışman olarak bünyesine kattı.

Bayern Münih’in yıldızı Beşiktaş’a: Anlaşma tamam! Başkan almaya gidiyor

İLK İMZA GELDİ!

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un imza töreninde takvim.com.tr'nin sorusuna yanıt veren başkan Hasan Arat, "Çok güçlü bir takım kuracağız" dedi.

Bayern Münih’in yıldızı Beşiktaş’a: Anlaşma tamam! Başkan almaya gidiyor

Transfer döneminin başlamasının ardından Beşiktaş ilk bombasını da patlattı. Siyah beyazlılar, Benfica ile sözleşmesi sona eren Rafa Silva'yı kadrosuna kattı.

Bayern Münih’in yıldızı Beşiktaş’a: Anlaşma tamam! Başkan almaya gidiyor

Geride bıraktığımız sezon Portekiz ekibiyle çıktığı 52 maçta 22 gol 14 asist yapan yıldız 10 numara, taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.

Bayern Münih’in yıldızı Beşiktaş’a: Anlaşma tamam! Başkan almaya gidiyor

AYRILIKLAR BEKLENİYOR

Transfer döneminde takımı baştan aşağı yenilemeyi planlayan Beşiktaş'ta birçok yıldız isimle de yollar ayrılacak.

Bayern Münih’in yıldızı Beşiktaş’a: Anlaşma tamam! Başkan almaya gidiyor

Yeni sezonda yabancı sayısının 12'ye düşecek olması, siyah beyazlıları en çok düşündüren konuların başında geliyor.

Bayern Münih’in yıldızı Beşiktaş’a: Anlaşma tamam! Başkan almaya gidiyor

Rafa Silva transferiyle kadrodaki yabancı futbolcu sayısı 16'ya yükselen Kartal'da, yapılacak yeni takviyelere yer açmak adına en az 8 yabancı isimle yolların ayrılması planlanıyor.

Bayern Münih’in yıldızı Beşiktaş’a: Anlaşma tamam! Başkan almaya gidiyor

REBIC'E TALİP VAR

Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş'ta takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ante Rebic konusunda sıcak bir gelişme yaşandı.

Bayern Münih’in yıldızı Beşiktaş’a: Anlaşma tamam! Başkan almaya gidiyor

İtalyan ekiplerinden Hellas Verona, Ante Rebic ile ilgilenmeye başladı. Hellas Verona'nın Hırvat kanat oyuncusunu transfer etmek istediği kaydedildi.

Bayern Münih’in yıldızı Beşiktaş’a: Anlaşma tamam! Başkan almaya gidiyor

GEDSON TRANSFERİ YATTI

Beşiktaş'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan isimlerden birisi de Gedson Fernandes. Portekizli yıldız oyuncu için Zenit kulübü transferde ısrarcıydı.

Bayern Münih’in yıldızı Beşiktaş’a: Anlaşma tamam! Başkan almaya gidiyor

Ancak sözleşme görüşmelerinde yaşanan pürüzler nedeniyle, yaklaşık 20 milyon euro gelir beklenen transfer sonuçlanmadı.

Bayern Münih’in yıldızı Beşiktaş’a: Anlaşma tamam! Başkan almaya gidiyor

ABOUBAKAR TAKIM ARIYOR

Geride kalan sezonda hem teknik direktörler hem yönetimle yaşadığı sorunlar nedeniyle kadro dışı bırakılan Aboubakar da yeni sezonda kadroda olmayacak.

Bayern Münih’in yıldızı Beşiktaş’a: Anlaşma tamam! Başkan almaya gidiyor

Yıldız isim kendisine kulüp ararken, Beşiktaş'ın bonservis bedeli konusunda da kolaylık sağlayacağı öğrenildi.

Bayern Münih’in yıldızı Beşiktaş’a: Anlaşma tamam! Başkan almaya gidiyor

İNGİLTERE'DEN TALİP VAR

Yeni sezon için durumu merak konusu olan Alex Oxlade Chamberlain ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Southampton ve Sheffield United kulüpleri, İngiliz futbolcuyu kadrosuna katmayı planlıyor. Bekleneni veremeyen deneyimli futbolcunun ülkesine dönme ihtimali yüksek.

Bayern Münih’in yıldızı Beşiktaş’a: Anlaşma tamam! Başkan almaya gidiyor

Beşiktaş formasıyla 30 maçta 4 kez fileleri sarsan Alex Oxlade-Chamberlain 1 de gol pası verdi. 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek.

Bayern Münih’in yıldızı Beşiktaş’a: Anlaşma tamam! Başkan almaya gidiyor

KİRALIKLAR DA YOLCU

Beşiktaş'tan geride kalan sezonun devre arasında kiralık olarak ayrılan Rosier ve Jean Onana da takımda düşünülmüyor.

Bayern Münih’in yıldızı Beşiktaş’a: Anlaşma tamam! Başkan almaya gidiyor

İki yıldız ile de vedalaşmayı planlayan yönetim, bonservis konusunda Aboubakar'da olduğu gibi yine yardımcı olacak.

Bayern Münih’in yıldızı Beşiktaş’a: Anlaşma tamam! Başkan almaya gidiyor

GÖZLER İKİNCİ İMZADA!

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan ve Rafa Siva'yı kadrosuna katarak büyük ses getiren Beşiktaş'ta gözler ikinci imzaya çevrildi.

Bayern Münih’in yıldızı Beşiktaş’a: Anlaşma tamam! Başkan almaya gidiyor

Yıldız isimleri kadrosuna katan Beşiktaş, genç ve gurbetçi isimler için de çalışmalarını sürdüryor. Siyah-Beyazlılar'ın, Bayern Münih'in 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Yusuf Kabadayı'yı için Alman ekibiyle trans prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

Bayern Münih’in yıldızı Beşiktaş’a: Anlaşma tamam! Başkan almaya gidiyor

Genç oyuncunun Avrupa'dan gelen teklifler sonrası Türkiye konusunda kararsızlık yaşadığı ifade ediliyor.

Bayern Münih’in yıldızı Beşiktaş’a: Anlaşma tamam! Başkan almaya gidiyor

2. Başkan Hüseyin Yücel'in önümüzdeki günlerde oyuncu tarafıyla bizzat temaslarda bulunacağı da gelen haberler arasında.

Bayern Münih’in yıldızı Beşiktaş’a: Anlaşma tamam! Başkan almaya gidiyor

Geçen sezonu Schalke'de geçiren Yusuf 26 maçta 5 gol kaydetti.

Bayern Münih’in yıldızı Beşiktaş’a: Anlaşma tamam! Başkan almaya gidiyor

Genç oyuncunun Bayern ile 1 yıl daha kontratı bulunuyor.

Bayern Münih’in yıldızı Beşiktaş’a: Anlaşma tamam! Başkan almaya gidiyor

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Bolivya’daki darbe girişiminin perde arkası! ABD’nin lityum planları... | 15 Temmuz ruhu!
Joe Biden ve Donald Trump düellosunda Filistin düşmanlığı! Biden İsrail’e silahları ben verdim dedi Trump İsrail işi bitirmeli dedi
CASPER NİRVANA
Memur ve memur emeklisinin Temmuz zammına iki farklı hesaplama! % 20.34-21.11 oranlarıyla maaşlar sil baştan | Memur emekli maaşı temmuz zammı
Başkan Erdoğan talimat verdi: AK Parti kapsamlı rapor hazırladı I Dar ve orta gelirliye konut desteği geliyor!
Bayern Münih’in yıldızı Beşiktaş’a: Anlaşma tamam! Başkan almaya gidiyor
Türk Telekom
Nefesler tutuldu gözler MEB’te! LGS sonuçları açıklanıyor!
İstanbul’da durduk yere çöken tabut binalar! Son 6 ayda 17 vaka! Kentsel dönüşüm şart
İran asıllı Ramin Saeidi ve Fahrettin Gökberk Akbulut Distaste Moment isimli provokatörler gözaltına alındı
ABD Dışişleri Bakanlığı canavar anne Eylem Tok’un Türkiye’ye iadesini uygun gördü
SSK ve Bağ-Kur emeklisine %25.81-26.61 zam oranı! Kök aylığa refah payı! Temmuz’da en düşük... | Emekli zammı 2024
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 7 ile yağış uyarısı! Bu saatlere dikkat! Bugün hava nasıl olacak? | 28 Haziran 2024 hava durumu
Türkiye 3. Dünya Savaşı planı ne? MSB açıkladı: Ordumuz her türlü senaryoya hazır I Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi
İran’ın yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidiyor!
SON DAKİKA