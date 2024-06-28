Galatasaray’a ’kral’ golcü! Icardi’nin tahtını sallayacak

Galatasaray, sezonu 102 puanla rekor kırarak şampiyon tamamladı.
Galatasaray, sezonu 102 puanla rekor kırarak şampiyon tamamladı.
Sarı-kırmızılı ekip, ligi ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde bitirdi ve 24'üncü şampiyonluğunu ilan etmiş oldu.
Cimbom, aynı zamanda gol kralını ve asist kralını takımından çıkarmayı başardı.
Aslan'da bu başarıları sağlayan oyuncular Icardi ile Mertens oldu.
GELECEK SEZON ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE
Galatasaray, gelecek sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istiyor.
Cimbom bu turnuvaya play-off turundan başlayacak.
Sarı-kırmızılı ekip buradan çıkıp yeni lig formatıyla Devler Ligi'nde katılmak istiyor.
ÖZBEK YENİDEN SEÇİLDİ
Galatasaray'da Dursun Özbek, yapılan seçimde tekrardan başkanlığa seçildi.
İLK İCRAAT BURUK
Yeniden seçilen Dursun Özbek'in ilk işi Okan Buruk'la sözleşme imzalamak oldu.
TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılı ekip, flaş hamlelere imza atmak istiyor.
Bunun için çalışmalarını sürdüren yönetim, 2 sezondur Fenerbahçe forması giyen Michy Batshuayi ile anlaşma sağladı.
30 yaşındaki santrforla 3 yıllık sözleşme imzalayacak Galatasaray, yıllık 3 milyon Euro ödeyecek.
Batshuayi, geçen sezon sarı-lacivertlileri ekipte 43 maçta forma giydi, bu müsabakalarda 24 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.
Takıma bir golcü daha katmak için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip İngiltere'den gol krallığı yaşayan o yıldızı istiyor.
Lancashire Telegraph'da yer alan habere göre; Galatasaray, Blackburn forması giyen Sammie Szmodics ile ilgileniyor.
Haberde, sarı-kırmızılı kulübün İrlandalı yıldız için sıraya girdiği ve teklif vermeye hazırlandığı yer aldı.
28 yaşındaki futbolcu için talep edilecek fiyatın 15-20 milyon pound olduğu belirtildi.
Szmodics'in Şampiyonlar Ligi nedeniyle Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı öğrenildi.
İrlandalı futbolcu bu sezon 27 golle Championship'te gol kralı oldu.
Tüm kulvarlarda 48 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu toplamda 33 gol ve 4 asist yaptı.
Ayrıca Szmodics, Bu sezon FA Cup'ta da gol krallığı(6) yaşadı.
Szmodics'in piyasa değeri ise 7 milyon Euro.