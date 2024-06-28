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Galatasaray'a 'kral' golcü! Icardi'nin tahtını sallayacak

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Yeni sezonda çift forvet oynama planları yapan Okan Buruk, Batshuayi'nin ardından takıma bir golcü daha transfer edilmesini istedi. Bu doğrultuda çalışmalarını hızlandıran yönetim, İngiltere'de gol kralı olan o ismi gündemine aldı. İşte A Spor'un aktardığı haberin detayları...

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Giriş Tarihi 28 Haziran 2024, 17:10 Güncelleme 28 Haziran 2024, 17:17
Galatasaray’a ’kral’ golcü! Icardi’nin tahtını sallayacak

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Galatasaray, sezonu 102 puanla rekor kırarak şampiyon tamamladı.

Galatasaray’a ’kral’ golcü! Icardi’nin tahtını sallayacak

Sarı-kırmızılı ekip, ligi ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde bitirdi ve 24'üncü şampiyonluğunu ilan etmiş oldu.

Galatasaray’a ’kral’ golcü! Icardi’nin tahtını sallayacak

Cimbom, aynı zamanda gol kralını ve asist kralını takımından çıkarmayı başardı.

Galatasaray’a ’kral’ golcü! Icardi’nin tahtını sallayacak

Aslan'da bu başarıları sağlayan oyuncular Icardi ile Mertens oldu.

Galatasaray’a ’kral’ golcü! Icardi’nin tahtını sallayacak

GELECEK SEZON ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE

Galatasaray, gelecek sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istiyor.

Galatasaray’a ’kral’ golcü! Icardi’nin tahtını sallayacak

Cimbom bu turnuvaya play-off turundan başlayacak.

Galatasaray’a ’kral’ golcü! Icardi’nin tahtını sallayacak

Sarı-kırmızılı ekip buradan çıkıp yeni lig formatıyla Devler Ligi'nde katılmak istiyor.

Galatasaray’a ’kral’ golcü! Icardi’nin tahtını sallayacak

ÖZBEK YENİDEN SEÇİLDİ

Galatasaray'da Dursun Özbek, yapılan seçimde tekrardan başkanlığa seçildi.

Galatasaray’a ’kral’ golcü! Icardi’nin tahtını sallayacak

İLK İCRAAT BURUK

Yeniden seçilen Dursun Özbek'in ilk işi Okan Buruk'la sözleşme imzalamak oldu.

Galatasaray’a ’kral’ golcü! Icardi’nin tahtını sallayacak

TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray’a ’kral’ golcü! Icardi’nin tahtını sallayacak

Sarı-kırmızılı ekip, flaş hamlelere imza atmak istiyor.

Galatasaray’a ’kral’ golcü! Icardi’nin tahtını sallayacak

Bunun için çalışmalarını sürdüren yönetim, 2 sezondur Fenerbahçe forması giyen Michy Batshuayi ile anlaşma sağladı.

Galatasaray’a ’kral’ golcü! Icardi’nin tahtını sallayacak

30 yaşındaki santrforla 3 yıllık sözleşme imzalayacak Galatasaray, yıllık 3 milyon Euro ödeyecek.

Galatasaray’a ’kral’ golcü! Icardi’nin tahtını sallayacak

Batshuayi, geçen sezon sarı-lacivertlileri ekipte 43 maçta forma giydi, bu müsabakalarda 24 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

Galatasaray’a ’kral’ golcü! Icardi’nin tahtını sallayacak

Takıma bir golcü daha katmak için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip İngiltere'den gol krallığı yaşayan o yıldızı istiyor.

Galatasaray’a ’kral’ golcü! Icardi’nin tahtını sallayacak

Lancashire Telegraph'da yer alan habere göre; Galatasaray, Blackburn forması giyen Sammie Szmodics ile ilgileniyor.

Galatasaray’a ’kral’ golcü! Icardi’nin tahtını sallayacak

Haberde, sarı-kırmızılı kulübün İrlandalı yıldız için sıraya girdiği ve teklif vermeye hazırlandığı yer aldı.

Galatasaray’a ’kral’ golcü! Icardi’nin tahtını sallayacak

28 yaşındaki futbolcu için talep edilecek fiyatın 15-20 milyon pound olduğu belirtildi.

Galatasaray’a ’kral’ golcü! Icardi’nin tahtını sallayacak

Szmodics'in Şampiyonlar Ligi nedeniyle Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı öğrenildi.

Galatasaray’a ’kral’ golcü! Icardi’nin tahtını sallayacak

İrlandalı futbolcu bu sezon 27 golle Championship'te gol kralı oldu.

Galatasaray’a ’kral’ golcü! Icardi’nin tahtını sallayacak

Tüm kulvarlarda 48 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu toplamda 33 gol ve 4 asist yaptı.

Galatasaray’a ’kral’ golcü! Icardi’nin tahtını sallayacak

Ayrıca Szmodics, Bu sezon FA Cup'ta da gol krallığı(6) yaşadı.

Galatasaray’a ’kral’ golcü! Icardi’nin tahtını sallayacak

Szmodics'in piyasa değeri ise 7 milyon Euro.

Galatasaray’a ’kral’ golcü! Icardi’nin tahtını sallayacak

İşte o haber...

Galatasaray’a ’kral’ golcü! Icardi’nin tahtını sallayacak

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