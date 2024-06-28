Galatasaray’a ’kral’ golcü! Icardi’nin tahtını sallayacak

Batshuayi, geçen sezon sarı-lacivertlileri ekipte 43 maçta forma giydi, bu müsabakalarda 24 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

Takıma bir golcü daha katmak için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip İngiltere'den gol krallığı yaşayan o yıldızı istiyor.