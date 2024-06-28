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Fenerbahçe Batshuayi'yi aramayacak! Forvete süper yıldız geliyor

Fenerbahçe'de yönetim, teknik direktör Jose Mourinho ile yaptığı transfer toplantısında takımların eksikleri konusunda görüş birliğine vardı. Bu doğrultuda sarı lacivertliler stoper, 6 numara, kanat ve forvet transferi yapacak. Sözleşmesinin sona ermesinin ardından Batshuayi ile yollarını ayıran Kanarya, kadrosunu süper bir yıldızla güçlendirecek. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 28 Haziran 2024, 16:41 Güncelleme 28 Haziran 2024, 16:41
Fenerbahçe Batshuayi’yi aramayacak! Forvete süper yıldız geliyor

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, yeni sezona hazırlanıyor. Topuk Yaylası'nda kampa giren sarı lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde çalışmalarına devam ediyor.

Fenerbahçe Batshuayi’yi aramayacak! Forvete süper yıldız geliyor

Gelecek sezon Türkiye Kupası'nda mücadele etmeyeceğini açıklayan sarı lacivertliler, planlarını lig ve Avrupa'da başarılı olmak üzerine kuruyor.

Fenerbahçe Batshuayi’yi aramayacak! Forvete süper yıldız geliyor

Bu doğrultuda takımın başına Jose Mourinho getirilirken, transferlerin de hocanın adına yakışır biçimde yapılması düşünülüyor.

Fenerbahçe Batshuayi’yi aramayacak! Forvete süper yıldız geliyor

RAPORUNU VERDİ

Yönetim, teknik direktör Jose Mourinho ile yaptığı transfer toplantısında takımların eksikleri konusunda görüş birliğine vardı.

Fenerbahçe Batshuayi’yi aramayacak! Forvete süper yıldız geliyor

Bu doğrultuda sarı lacivertliler stoper, 6 numara, kanat ve forvet transferi yapacak.

Fenerbahçe Batshuayi’yi aramayacak! Forvete süper yıldız geliyor

SOL BEK YEDEKLENDİ

Gösterdiği performansla Avrupa'ya göz kırpan Ferdi Kadıoğlu ve Jayden Oosterwolde için teklifler gelmeye devam ediyor.

Fenerbahçe Batshuayi’yi aramayacak! Forvete süper yıldız geliyor

Ferdi ile yola devam emeyi planlayan yönetim, gelecek tekliflere göre Oosterwolde ile yollarını ayıracak.

Fenerbahçe Batshuayi’yi aramayacak! Forvete süper yıldız geliyor

Sarı lacivertliler sol bek bölgesi için Levent Mercan'ı transfer ederek bu iddiaları da kuvvetlendirdi.

Fenerbahçe Batshuayi’yi aramayacak! Forvete süper yıldız geliyor

İLK HEDEF ÇAĞLAR

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Çağlar Söyüncü, ilk hedef olarak ön plana çıkıyor.

Fenerbahçe Batshuayi’yi aramayacak! Forvete süper yıldız geliyor

Milli stoper için Atletico Madrid ile görüşmelerini sürdüren yönetim, yıldız futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe Batshuayi’yi aramayacak! Forvete süper yıldız geliyor

LİNDELÖF HEDEFTE

Stoper takviyesi için düşünülen isimlerden birisi de Victor Lindelöf. Jose Mourinho'nun Manchester United'dan öğrencisi olan tecrübeli isim için girişimler sürüyor.

Fenerbahçe Batshuayi’yi aramayacak! Forvete süper yıldız geliyor

Kırmızı Şeytanlar da takımda düşünülmeyen Lindelöf için, daha önce Fred ve Altay Bayındır transferlerinde iyi ilişkiler kurdukları Fenerbahçe'ye zorluk çıkarmayacak.

Fenerbahçe Batshuayi’yi aramayacak! Forvete süper yıldız geliyor

ORTA SAHADA GÖZLER SAMARDZIC'TE

Geçtiğimiz sezon İsmail - Fred orta sahasıyla başarılı işlere imza atan Fenerbahçe, iki ismin de sakatlanmasının ardından bu bölgede zorluk yaşamıştı.

Fenerbahçe Batshuayi’yi aramayacak! Forvete süper yıldız geliyor

Bu sezon Fred'i 6 numarada kullanmak istediği öğrenilen Jose Mourinho, takıma bir 8 numara transferi de yapabilir.

Fenerbahçe Batshuayi’yi aramayacak! Forvete süper yıldız geliyor

Bu doğrultuda öne çıkan isim ise Samardzic oldu. Udinese forması giyen Sırp yıldız için yöneticilerin yanı sıra Becao ve Tadic de çaba harcıyor.

Fenerbahçe Batshuayi’yi aramayacak! Forvete süper yıldız geliyor

KANAT TRANSFERİNDE SOMUT ADIM YOK

Takıma bir sol kanat takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, bu konuda henüz somut bir adım atmadı.

Fenerbahçe Batshuayi’yi aramayacak! Forvete süper yıldız geliyor

Tadic, İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder gibi oyuncuları bulunan Kanarya, yine de direkt 11'de oynayabilecek bir isim için arayışlarına devam ediyor.

Fenerbahçe Batshuayi’yi aramayacak! Forvete süper yıldız geliyor

FORVETE DEV İSİMLER

Sözleşmesinin sona ermesinin ardından Batshuayi ile yollarını ayıran sarı lacivertlilerin kadrosunda golcü rotasyonunda Edin Dzeko ve Umut Nayir isimleri kaldı.

Fenerbahçe Batshuayi’yi aramayacak! Forvete süper yıldız geliyor

Forvete dünyaca ünlü bir isim getirmek isteyen Kanarya; daha önce Lewandowski, Benzema ve Morata gibi isimlerle görüşse de transferleri noktalayamadı.

Fenerbahçe Batshuayi’yi aramayacak! Forvete süper yıldız geliyor

ROTA YENİDEN LUKAKU

Teknik direktör Jose Mourinho her ne kadar "Roma'dan hiçbir eski oyuncumu istemedim" dese de Fenerbahçe'de ibre yeniden Romelu Lukaku'ya döndü.

Fenerbahçe Batshuayi’yi aramayacak! Forvete süper yıldız geliyor

Chelsea'nin yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan yıldız futbolcunun adı Milan ile de anılıyor.

Fenerbahçe Batshuayi’yi aramayacak! Forvete süper yıldız geliyor

Ancak sarı lacivertliler bu transferde pes etmeyi düşünmüyor. Fenerbahçe, resmi görüşmelere başlamak için Belçika'nın EURO 2024'ten elenmesini bekliyor.

Fenerbahçe Batshuayi’yi aramayacak! Forvete süper yıldız geliyor

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