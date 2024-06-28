Fenerbahçe Batshuayi’yi aramayacak! Forvete süper yıldız geliyor

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, yeni sezona hazırlanıyor. Topuk Yaylası'nda kampa giren sarı lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde çalışmalarına devam ediyor.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, yeni sezona hazırlanıyor. Topuk Yaylası'nda kampa giren sarı lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde çalışmalarına devam ediyor.
Gelecek sezon Türkiye Kupası'nda mücadele etmeyeceğini açıklayan sarı lacivertliler, planlarını lig ve Avrupa'da başarılı olmak üzerine kuruyor.
Bu doğrultuda takımın başına Jose Mourinho getirilirken, transferlerin de hocanın adına yakışır biçimde yapılması düşünülüyor.
RAPORUNU VERDİ
Yönetim, teknik direktör Jose Mourinho ile yaptığı transfer toplantısında takımların eksikleri konusunda görüş birliğine vardı.
Bu doğrultuda sarı lacivertliler stoper, 6 numara, kanat ve forvet transferi yapacak.
SOL BEK YEDEKLENDİ
Gösterdiği performansla Avrupa'ya göz kırpan Ferdi Kadıoğlu ve Jayden Oosterwolde için teklifler gelmeye devam ediyor.
Ferdi ile yola devam emeyi planlayan yönetim, gelecek tekliflere göre Oosterwolde ile yollarını ayıracak.
Sarı lacivertliler sol bek bölgesi için Levent Mercan'ı transfer ederek bu iddiaları da kuvvetlendirdi.
İLK HEDEF ÇAĞLAR
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Çağlar Söyüncü, ilk hedef olarak ön plana çıkıyor.
Milli stoper için Atletico Madrid ile görüşmelerini sürdüren yönetim, yıldız futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor.
LİNDELÖF HEDEFTE
Stoper takviyesi için düşünülen isimlerden birisi de Victor Lindelöf. Jose Mourinho'nun Manchester United'dan öğrencisi olan tecrübeli isim için girişimler sürüyor.
Kırmızı Şeytanlar da takımda düşünülmeyen Lindelöf için, daha önce Fred ve Altay Bayındır transferlerinde iyi ilişkiler kurdukları Fenerbahçe'ye zorluk çıkarmayacak.
ORTA SAHADA GÖZLER SAMARDZIC'TE
Geçtiğimiz sezon İsmail - Fred orta sahasıyla başarılı işlere imza atan Fenerbahçe, iki ismin de sakatlanmasının ardından bu bölgede zorluk yaşamıştı.
Bu sezon Fred'i 6 numarada kullanmak istediği öğrenilen Jose Mourinho, takıma bir 8 numara transferi de yapabilir.
Bu doğrultuda öne çıkan isim ise Samardzic oldu. Udinese forması giyen Sırp yıldız için yöneticilerin yanı sıra Becao ve Tadic de çaba harcıyor.
KANAT TRANSFERİNDE SOMUT ADIM YOK
Takıma bir sol kanat takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, bu konuda henüz somut bir adım atmadı.
Tadic, İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder gibi oyuncuları bulunan Kanarya, yine de direkt 11'de oynayabilecek bir isim için arayışlarına devam ediyor.
FORVETE DEV İSİMLER
Sözleşmesinin sona ermesinin ardından Batshuayi ile yollarını ayıran sarı lacivertlilerin kadrosunda golcü rotasyonunda Edin Dzeko ve Umut Nayir isimleri kaldı.
Forvete dünyaca ünlü bir isim getirmek isteyen Kanarya; daha önce Lewandowski, Benzema ve Morata gibi isimlerle görüşse de transferleri noktalayamadı.
ROTA YENİDEN LUKAKU
Teknik direktör Jose Mourinho her ne kadar "Roma'dan hiçbir eski oyuncumu istemedim" dese de Fenerbahçe'de ibre yeniden Romelu Lukaku'ya döndü.
Chelsea'nin yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan yıldız futbolcunun adı Milan ile de anılıyor.
Ancak sarı lacivertliler bu transferde pes etmeyi düşünmüyor. Fenerbahçe, resmi görüşmelere başlamak için Belçika'nın EURO 2024'ten elenmesini bekliyor.