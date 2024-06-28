Galatasaray Hakim Ziyech’i KAP’a bildirdi! Faslı yıldız ne kadar kazanacak?

TRANSFER BEDELSİZ OLARAK GERÇEKLEŞTİ Profesyonel futbolcu Hakim Ziyech 'in geçici transfer sözleşmesinde yer alan bedelsiz satın alma opsiyonu şartları oluştuğundan kesin transferi bedelsiz olarak gerçekleşmiştir.

KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

ZIYECH NE KADAR KAZANACAK?

Futbolcuya; 2024-2025 sezonu için net 2.850.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği şarta bağlı uzama opsiyonunun gerçekleşmesi halinde futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 2.850.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir.