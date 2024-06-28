Beşiktaş, Salih Uçan’ın sözleşmesini yeniledi: 2+1 yıllık imza

2+1 YILLIK YENİ SÖZLEŞME

Beşiktaş, sözleşmesi sona eren deneyimli orta saha Salih Uçan ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "2021-22 sezonundan bu yana şanlı formamızı başarıyla terleten tecrübeli futbolcumuz Salih Uçan'la 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Salih Uçan'a yeni dönemde üstün başarılar diler, kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verildi.