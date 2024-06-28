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Beşiktaş, Salih Uçan'ın sözleşmesini yeniledi: 2+1 yıllık imza

Beşiktaş, orta saha oyuncusu Salih Uçan ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Salih Uçan 2,5 sezon formasını giydiği Beşiktaş’ta toplamda 85 karşılaşmada görev aldı. Söz konusu bu maçlarda milli oyuncu, 8 gol ve 14 asistlik katkı sağladı.

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Giriş Tarihi 28 Haziran 2024, 20:15 Güncelleme 28 Haziran 2024, 20:15
Beşiktaş, Salih Uçan’ın sözleşmesini yeniledi: 2+1 yıllık imza

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Beşiktaş, 30 yaşındaki milli oyuncu Salih Uçan ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

2+1 YILLIK YENİ SÖZLEŞME
Beşiktaş, sözleşmesi sona eren deneyimli orta saha Salih Uçan ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "2021-22 sezonundan bu yana şanlı formamızı başarıyla terleten tecrübeli futbolcumuz Salih Uçan'la 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Salih Uçan'a yeni dönemde üstün başarılar diler, kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verildi.

Salih Uçan 2,5 sezon formasını giydiği Beşiktaş'ta toplamda 85 karşılaşmada görev aldı. Söz konusu bu maçlarda milli oyuncu, 8 gol ve 14 asistlik katkı sağladı.

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