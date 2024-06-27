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Türkiye'nin Çekya galibiyeti Avrupa basınında: Muhteşem Türkler! İşte o manşetler...

EURO 2024'te F grubunda mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımımız, son maçında Çekya ile karşılaştı. Milliler Cenk Tosun'un son dakikada attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı ve son 16 turunda Avusturya'nın rakibi oldu. Türkiye'nin Çekya galibiyeti Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı. İşte o manşetler...

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Giriş Tarihi 27 Haziran 2024, 09:30 Güncelleme 27 Haziran 2024, 10:11
Türkiye’nin Çekya galibiyeti Avrupa basınında: Muhteşem Türkler! İşte o manşetler...

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Türkiye’nin Çekya galibiyeti Avrupa basınında: Muhteşem Türkler! İşte o manşetler...

Görev tamamlandı! Montella yönetimindeki Türkiye, Inter'in yıldızı Çalhanoğlu'nun da gol attığı yüksek tansiyonlu maçta Çekleri turnuva dışına iterek son 16 biletini kaptı. (La Gazzetta dello Sport)

Türkiye’nin Çekya galibiyeti Avrupa basınında: Muhteşem Türkler! İşte o manşetler...

Türkiye, Çekya ile girdiği savaştan galip çıktı. Şans Çeklerin yanında değildi... (Marca)

Türkiye’nin Çekya galibiyeti Avrupa basınında: Muhteşem Türkler! İşte o manşetler...

Güler parladı, Türkiye acı çekti... Real Madrid'in yıldızı ilk 11'de maça başladı, kalitesini gösterdi. Türkiye, 70 dakika 10 kişi oynayan Çekya karşısında sıkıntılı anlar yaşadı. (AS)

Türkiye’nin Çekya galibiyeti Avrupa basınında: Muhteşem Türkler! İşte o manşetler...

10 kişi kalan rakibi karşısında gereksiz yere gerilen Türkiye, Cenk Tosun'un uzatmalardaki golüyle son 16'yı garantiledi. Maçta 18 sarı 2 kırmızı kart gösterildi ve Avrupa Şampiyonaları tarihinde rekor kırıldı. (A Bola)

Türkiye’nin Çekya galibiyeti Avrupa basınında: Muhteşem Türkler! İşte o manşetler...

18 sarı, 2 de kırmızı kartla Avrupa Şampiyonaları tarihindeki en çok kart gösterilen maçta Türkler, 10 kişilik Çekya'yı eledi ve son 16'da Avusturya'nın rakibi oldu. (Mundo Deportivo)

Türkiye’nin Çekya galibiyeti Avrupa basınında: Muhteşem Türkler! İşte o manşetler...

Tosun'un geç gelen golü sonrası Türk lokumu. (RTE)

Türkiye’nin Çekya galibiyeti Avrupa basınında: Muhteşem Türkler! İşte o manşetler...

Cenk Tosun'un galibiyet golü, 10 kişilik Çekler karşısında Türkiye için turu garantiledi. (The Irish News)

Türkiye’nin Çekya galibiyeti Avrupa basınında: Muhteşem Türkler! İşte o manşetler...

Muhteşem Türkiye yine yükselişte! Nefes kesen akşamda 18 sarı kart, 2 kırmızı kart, 3 gol ve yerinden çıkan bir omuz... (The 42)

Türkiye’nin Çekya galibiyeti Avrupa basınında: Muhteşem Türkler! İşte o manşetler...

Montella'nın talebeleri, 10 kişilik Çekya karşısında dramatik bir zaferle EURO 2024'te son 16 turuna yükseldi. (Sports Mole)

Türkiye’nin Çekya galibiyeti Avrupa basınında: Muhteşem Türkler! İşte o manşetler...

Cenk Tosun'un uzatmalarda gelen golü, Vincenzo Montella'nın ekibine galibiyeti getirdi; 10 kişi kalan Çekler turnuvaya veda etti. Türklerin rakibi Avusturya. (Daily Mail)

Türkiye’nin Çekya galibiyeti Avrupa basınında: Muhteşem Türkler! İşte o manşetler...

Çeklerin direnişi yetmedi, Türkiye, EURO 2024'te son 16'ya kaldı. (The Standard)

Türkiye’nin Çekya galibiyeti Avrupa basınında: Muhteşem Türkler! İşte o manşetler...

Geç gelen zafer sonrası Türkiye, son 16 turunda Avusturya ile eşleşti; Çekler, Antonin Barak'a gösterilen tartışmalı kırmızı kartla 20. dakikada ağır yara aldı. (Sky Sports)

Türkiye’nin Çekya galibiyeti Avrupa basınında: Muhteşem Türkler! İşte o manşetler...

Çek Cumhuriyeti için hayal kırıklığı! 10 kişi kalan Tomas Soucek ve arkadaşlarının kahramanca mücadelesine rağmen Türkiye, EURO 2024'te son 16'ya yükseldi. (Goal)

Türkiye’nin Çekya galibiyeti Avrupa basınında: Muhteşem Türkler! İşte o manşetler...

Türkiye gergin maçta Çekleri devirerek son 16 turuna uzandı. (France24)

Derleyen: Fotomaç

Türkiye’nin Çekya galibiyeti Avrupa basınında: Muhteşem Türkler! İşte o manşetler...

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