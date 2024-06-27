Türkiye Avusturya maçı öncesi büyük müjde! Şimdi onlar düşünsün

1978'DEN BU YANA İLK Avusturya, 1978 Dünya Kupası'ndan (Brezilya, İskoçya & İran) bu yana ilk kez bir büyük turnuvada (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) mücadele ettiği grup aşamasını lider bitirdi. Grubunu 6 puanla lider tamamlayan Avusturya, son 16 turunda Türkiye'nin rakibi oldu. Her iki ülke EURO 2024 öncesi Mart ayında hazırlık mücadelesinde karşı karşıya gelmişti. Türkiye bu karşılaşmadan 6-1'lik skorla mağlup ayrılmıştı.

AVUSTURYA'NIN TURNUVA GEÇMİŞİ Şampiyonada daha önce 3 kez yer alan Avusturya Milli Takımı, en önemli başarısını 2020'de gruptan çıkarak elde etti. Katıldığı diğer iki turnuvaya grup aşamasında veda eden Avusturya, kupa tarihinde oynadığı 10 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 7 kez havalandıran Avusturya, 12 gol yedi.

ALMANYA BİLETİNİ NASIL ALDILAR? Alman teknik direktör Ralf Rangnick'in 2022 yılında göreve başladığı Avusturya'nın kupaya katılma mücadelesi ise şöyle: Rangnick yönetimindeki Avusturya, elemelerde Belçika, İsveç, Azerbaycan ve Estonya ile mücadele etti. F Grubu'nda çıktığı 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayan ve elemelerde 19 puan toplayan Avusturya, Belçika'nın ardından ikinci sırada EURO 2024 bileti aldı. Rakip fileleri 17 kez havalandıran Avusturya, kalesinde 7 gole engel olamadı.

MUCİZENİN PERDE ARKASI: RANGNICK! Avusturya Milli Takımı, "disiplinli ve sistematik takım" hüviyetiyle turnuvada yer alırken; grup liderliği ile başarısını taçlandırdı. Avusturya, kadrosunda sonuca direkt etki eden yıldız oyuncu bulunmasa da Ralf Rangnick'in takıma kazandırdığı "disiplinli oyun" özelliğiyle dikkati çekiyor.