Türkiye Avusturya maçı öncesi büyük müjde! Şimdi onlar düşünsün

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'ndaki üçüncü maçında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek gruptan çıkmayı başardı ve adını son 16 turuna yazdırdı.
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'ndaki üçüncü maçında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek gruptan çıkmayı başardı ve adını son 16 turuna yazdırdı.
F Grubu'nu 6 puanla ikinci sırada tamamlayan ay-yıldızlı ekip, son 16 turunda D Grubu'nu lider bitiren Avusturya ile eşleşti. Türkiye; Fransa ve Hollanda'nın yer aldığı D Grubu'nu ilk sırada bitiren Avusturya ile 2 Temmuz'da Leipzig'de karşı karşıya gelecek.
AVUSTURYA LİDER ÇIKTI
EURO 2024'te D Grubu'nu lider bitirien Avusturya, hem Polonya hem de Hollanda'ya 3'er gol atıp mağlup ederken, grupta tek yenilgisini Fransa karşısında aldı.
3 maçta 6 gol atan Avusturya, 4 kez kalesinde gol gördü.
1978'DEN BU YANA İLK
Avusturya, 1978 Dünya Kupası'ndan (Brezilya, İskoçya & İran) bu yana ilk kez bir büyük turnuvada (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) mücadele ettiği grup aşamasını lider bitirdi.
Grubunu 6 puanla lider tamamlayan Avusturya, son 16 turunda Türkiye'nin rakibi oldu.
Her iki ülke EURO 2024 öncesi Mart ayında hazırlık mücadelesinde karşı karşıya gelmişti. Türkiye bu karşılaşmadan 6-1'lik skorla mağlup ayrılmıştı.
AVUSTURYA'NIN TURNUVA GEÇMİŞİ
Şampiyonada daha önce 3 kez yer alan Avusturya Milli Takımı, en önemli başarısını 2020'de gruptan çıkarak elde etti. Katıldığı diğer iki turnuvaya grup aşamasında veda eden Avusturya, kupa tarihinde oynadığı 10 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 7 kez havalandıran Avusturya, 12 gol yedi.
ALMANYA BİLETİNİ NASIL ALDILAR?
Alman teknik direktör Ralf Rangnick'in 2022 yılında göreve başladığı Avusturya'nın kupaya katılma mücadelesi ise şöyle:
Rangnick yönetimindeki Avusturya, elemelerde Belçika, İsveç, Azerbaycan ve Estonya ile mücadele etti. F Grubu'nda çıktığı 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayan ve elemelerde 19 puan toplayan Avusturya, Belçika'nın ardından ikinci sırada EURO 2024 bileti aldı. Rakip fileleri 17 kez havalandıran Avusturya, kalesinde 7 gole engel olamadı.
MUCİZENİN PERDE ARKASI: RANGNICK!
Avusturya Milli Takımı, "disiplinli ve sistematik takım" hüviyetiyle turnuvada yer alırken; grup liderliği ile başarısını taçlandırdı. Avusturya, kadrosunda sonuca direkt etki eden yıldız oyuncu bulunmasa da Ralf Rangnick'in takıma kazandırdığı "disiplinli oyun" özelliğiyle dikkati çekiyor.
Avrupa Şampiyonası elemelerindeki tek yenilgisini Belçika'ya karşı yaşayan ve sonrasında hazırlık maçında Türkiye'yi farklı yenen Avusturya, güçlü orta sahasıyla öne çıkıyor.
Borussia Dortmund'dan Marcel Sabitzer, Hoffenheim'dan Florian Grillitsch, Bayern Münih'ten Konrad Laimer ve Christoph Baumgartner, rakiplerin sahada işini zorlaştıran önemli oyuncular olarak kadroda göze çarpıyor.
EN ÇOK GOL ATAN 2. TAKIM
Genellikle 4-2-3-1 dizilişini tercih eden teknik direktör Ralf Rangnick, Avusturya ile toplam 25 maça çıktı ve bu mücadelelerde maç başına 1.96 puan ortalaması yakalamayı başardı.
66 yaşındaki deneyimli çalıştırıcının Avusturya'sı EURO 2024'te şu ana kadar ev sahibi Almanya'nın (8 gol) ardından en fazla gol atan takım konumunda.
Ayrıca Rangnick, Avusturya'nın 1990'dan bu yana Hollanda'ya karşı aldığı üst üste 7 mağlubiyet serisine de son vermişti. (2-3)
EN DEĞERLİSİ LAIMER
Bayern Münih'te forma giyen 27 yaşındaki Konrad Laimer, 30 milyon euroluk bonservis bedeliyle Avusturya'nın en değerli oyuncusu konumunda.
Strum Graz forması giyen Alexander Prass ise turnuvada kırmızı-beyazlı formayla çıktığı 3 maçta 2 asistlik performans sergileyerek takımının gol bulmasında önemli pay sahibi.
Borussia Dortmund forması giyen Marcel Sabitzer ise 20 milyon euroluk piyasa değeriyle Kevin Danso'nun (Lens; 25 milyon euro) ardından Avusturya'nın en değerli 3. oyuncusu konumunda.
D grubunda Avusturya'nın oynadığı 3 maça da ilk 11 başlayan 30 yaşındaki orta saha 1 gollük katkı sağladı.
MİLLİLERE MÜJDE
Avusturya'da kart sınırında olan ve Hollanda karşısında sarı kart gören kanat oyuncusu Patrick Wimmer, Türkiye karşısında cezalı duruma düştü.
A Milli Takım'da ise Samet Akaydın ve Hakan Çalhanoğlu, Çekya maçında gördükleri sarı karttan dolayı Avusturya karşısında forma giyemeyecek.