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Beşiktaş Rafa Silva'yı KAP'a bildirdi! İşte maliyeti

Beşiktaş, Rafa Silva'yla 3 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi. Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Oyuncuya her sezon için 6.000.000 Avro garanti ücret ödenecektir." denildi.

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Giriş Tarihi 27 Haziran 2024, 09:26 Güncelleme 27 Haziran 2024, 09:58
Beşiktaş Rafa Silva’yı KAP’a bildirdi! İşte maliyeti

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Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Rafa Silva ile sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada 3 yıllık sözleşme imzalandığı ve Portekizli futbolcunun sezonluk 6 milyon euro kazanacağı ifade edildi.

Beşiktaş'ın açıklaması şöyle;

"Profesyonel Futbolcu Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva'in transferi konusunda, Oyuncu ile 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2026-2027 sezonu sonuna kadar üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya her sezon için 6.000.000 Avro garanti ücret ödenecektir."


"ZAFERLER KAZANMAK İÇİN BURADAYIM"

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Rafa Silva, iki gün önce İstanbul'a gelmişti. Havaalanında kısa bir açıklama yapan Silva, taraftarlara kendisini karşıladıkları için teşekkür ederek "Burada olmak benim için çok önemli. Sayın başkan yardımcımıza çok teşekkür ediyorum, bana güvendi. Taraftarlarımızla beraber zaferler kazanmak için buradayım." dedi.

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