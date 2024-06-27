Beşiktaş Rafa Silva’yı KAP’a bildirdi! İşte maliyeti

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Rafa Silva ile sözleşme imzaladı.



Siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada 3 yıllık sözleşme imzalandığı ve Portekizli futbolcunun sezonluk 6 milyon euro kazanacağı ifade edildi.

Beşiktaş'ın açıklaması şöyle;



"Profesyonel Futbolcu Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva'in transferi konusunda, Oyuncu ile 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2026-2027 sezonu sonuna kadar üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya her sezon için 6.000.000 Avro garanti ücret ödenecektir."