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Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Taraftarın sevgilisi Fransa yolcusu

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Kadroya katılacak isimler kadar ayrılacakların da merak edildiği sarı lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı. Buna göre Ligue 1 ekibi, Fenerbahçeli taraftarların sevgilisi olan o isme kancayı taktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 27 Haziran 2024, 15:20 Güncelleme 27 Haziran 2024, 15:20
Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık! Taraftarın sevgilisi Fransa yolcusu

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Fenerbahçe için geride kalan sezon büyük bir hayal kırıklığı ile tamamlandı.

Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık! Taraftarın sevgilisi Fransa yolcusu

Kanarya her kulvarda iddialı başladığı sezonu kupasız bir şekilde bitirdi.

Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık! Taraftarın sevgilisi Fransa yolcusu

Sarı-lacivertlilerde bu nedenle teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrılırken takımın başına dünyaca ünlü çalıştırıcı Jose Mourinho getirildi.

Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık! Taraftarın sevgilisi Fransa yolcusu

Fenerbahçe'de Mourinho önderliğinde takıma yapılacak takviyeler taraftarlar tarafından sabırsızlıkla takip ediliyor.

Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık! Taraftarın sevgilisi Fransa yolcusu

Diğer yandan Kanarya'da takımdan ayrılacak futbolcular da gündemi meşgul ediyor. Sarı-lacivertliler geçen sezon herhangi bir kupa kazanamamış olsa da bazı futbolcular gösterdikleri performansla bir hayli alkış aldılar ve transferin gözdesi haline geldiler.

Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık! Taraftarın sevgilisi Fransa yolcusu

Bu futbolculardan birisi de İsmail Yüksek oldu. 25 yaşındaki oyuncu istikrarlı performansıyla takımın vazgeçilmezi haline gelmişti.

Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık! Taraftarın sevgilisi Fransa yolcusu

Son olarak milli yıldız ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık! Taraftarın sevgilisi Fransa yolcusu

Fransızlar, Olimpik Lyon'un İsmail Yüksek için yeniden harekete geçtiğini ve Fenerbahçe'ye 10 milyon euroluk teklifte bulunacağını yazdı.

Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık! Taraftarın sevgilisi Fransa yolcusu

Ligue 1 ekibi, devre arasında da İsmail için resmi teklif yapmış ancak yıldız oyuncu, 'Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışında yalnız bırakamam' diyerek teklifi reddetmişti.

Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık! Taraftarın sevgilisi Fransa yolcusu

İsmail Yüksek bu defa Lyon'un teklifine sıcak bakıyor.

Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık! Taraftarın sevgilisi Fransa yolcusu

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