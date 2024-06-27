Beşiktaş’tan 3’lü taarruz! Bombalar tek tek patlayacak

Beşiktaş, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Yönetim, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un talebi doğrultusunda birçok yıldızı kadrosuna katmak için planlamalarını sürdürüyor…
Beşiktaş, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Yönetim, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un talebi doğrultusunda birçok yıldızı kadrosuna katmak için planlamalarını sürdürüyor…
Brezilyalı stoper Gabriel Paulista ve Portekizli 10 numara Rafa Silva'yı 3 yıllık sözleşmeyle renklerine bağlayan Beşiktaş'ta, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, birçok yıldızı daha takımda görmek istiyor...
ANTE REBİC'E TALİP ÇIKTI
Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş'ta takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ante Rebic konusunda sıcak bir gelişme yaşandı.
Siyah-Beyazlılar'ın daha önce yaptığı ayrılık teklifine sıcak bakmayan Ante Rebic'e İtalya'dan talip çıktığı aktarıldı.
Hellas Verona, Ante Rebic ile ilgilenmeye başladı. Hellas Verona'nın Hırvat kanat oyuncusunu transfer etmek istediği kaydedildi.
30 yaşındaki kanat oyuncusu, geride kalan sezonda Beşiktaş'ta 23 maça çıktı. Ante Rebic bu mücadelelerde 1 gol attı ve 5 asist üretti. Ante Rebic'in Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek.
JOE WORRALL SATIŞ LİSTESİNDE
Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a kiraladığı Joe Worrall'ın geleceği için kararını verdi.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre mali sıkıntılar çeken kulübün bu sıkıntıları azaltmak için savunma oyuncusu Worrall'ı satmayı düşündüğü belirtildi.
Kulübün, Worrall için yaz aylarında gelecek teklifleri değerlendireceği ifade edildi. Nottingham Forest'ın 27 yaşındaki futbolcu için bonservis beklentisinin 5 milyon Euro olduğu kaydedildi.
CHAMBERLAİN'LE YOLLAR AYRILIYOR
Alex Oxlade-Chamberlain, İngiltere'ye dönmeye hazırlanıyor. Ağustos 2017'de rakipleri Arsenal'den 35 milyon Sterlin'lik bir anlaşmayla Liverpool'a katılan 30 yaşındaki orta saha, geçen yaz bedelsiz transferle Liverpool'dan ayrılarak Beşiktaş'a transfer oldu.
Ancak yaşadığı sakatlıklar sebebiyle bekleneni veremeyen deneyimli isimle, Sheffield United'ın ilgilendiği ve Beşiktaş'ın da oyuncunun ayrılığına kolaylık sağlamaya hazır olduğu bildirildi.
TRANSFERDE 3'LÜ TAARRUZ!
Transfer dönemine hızlı giren Beşiktaş, Gabriel Paulista ve Rafa Silva'yı kadrosuna kattı. Takviyelere devam edecek olan siyah-beyazlılar için flaş isimler ön plana çıkıyor.
Arthur Masuaku ile yollarını ayırmayı planlayan Siyah beyazlıların gündemine sürpriz bir ismin geldiği öğrenildi. İtalyan basınının haberine göre Beşiktaş'ın İsviçreli 31 yaşındaki sol bek Ricardo Rodriguez ile ilgilendiği kaydedildi.
Ricardo Rodriguez için Al Shabab, Augsburg ve Inter Miami'nin de ilgisinin bulunduğu aktarıldı. FC Zürich altyapısında yetişen Ricardo Rodriguez, daha sonra Wolfsburg, Milan, PSV Eindhoven ve Torino'da oynadı.
SPINAZZOLA SESLERİ
van Bronckhorst yönetiminde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sol bek arayışları da tüm hızıyla devam ediyor.
Yönetim danışmanı Friedel'in Roma'dan ayrılmaya hazırlanan 31 yaşındaki Leonardo Spinazzola ile görüşme yapacağı öğrenildi.
Piyasa değeri 4 milyon Euro seviyesinde bulunan oyuncu, geride bıraktığımız sezonda Roma'da 36 maça çıkıp 1 gol ve 4 asistle oynamıştı.
GELECEĞE YATIRIM
Beşiktaş'ın 19 yaşındaki genç sağ kanat Yankuba Minteh ile ilgilendiği iddia edildi. Bonservisi İngiliz ekibi Newcastle United'da olan ve geçtiğimiz sezonu Feyenoord'da kiralık geçiren 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu 37 resme maçta 11 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı.
Newcastle'ın Gambiyalı yıldızı kiralık olarak göndermeye sıcak baktığı kaydedildi.