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Taraftarlar çıldıracak: Beşiktaş'a bir dünya yıldızı daha! Rafa Silva'nın ardından o da geliyor

Transfer döneminin başlamasının ardından Beşiktaş ilk bombasını patlattı. Siyah beyazlılar, Benfica ile sözleşmesi sona eren Rafa Silva'yı kadrosuna kattı. Kartal'da gözler ikinci imzaya çevrilirken yönetim dünyaca ünlü bir yıldızı daha transfer ederek taraftarları coşturacak. İşte o isim ve detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Haziran 2024, 10:48 Güncelleme 26 Haziran 2024, 10:48
Taraftarlar çıldıracak: Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Rafa Silva’nın ardından o da geliyor

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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları hızlı başladı. Geçtiğimiz sezon ligde 6. olan siyah beyazlılar, Türkiye Kupası'nın sahibi olmuştu.

Taraftarlar çıldıracak: Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Rafa Silva’nın ardından o da geliyor

Sezonu Serdar Topraktepe ile bitiren Kara Kartal, yeni sezon için Giovanni van Bronckhorst'u teknik direktörlük koltuğuna getirdi. Beşiktaş ayrıca Brad Friedel'ı da danışman olarak bünyesine kattı.

Taraftarlar çıldıracak: Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Rafa Silva’nın ardından o da geliyor

İLK İMZA GELDİ!

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un imza töreninde takvim.com.tr'nin sorusuna yanıt veren başkan Hasan Arat, "Çok güçlü bir takım kuracağız" dedi.

Taraftarlar çıldıracak: Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Rafa Silva’nın ardından o da geliyor

Transfer döneminin başlamasının ardından Beşiktaş ilk bombasını da patlattı. Siyah beyazlılar, Benfica ile sözleşmesi sona eren Rafa Silva'yı kadrosuna kattı.

Taraftarlar çıldıracak: Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Rafa Silva’nın ardından o da geliyor

Geride bıraktığımız sezon Portekiz ekibiyle çıktığı 52 maçta 22 gol 14 asist yapan yıldız 10 numara, taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.

Taraftarlar çıldıracak: Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Rafa Silva’nın ardından o da geliyor

AYRILIKLAR BEKLENİYOR

Transfer döneminde takımı baştan aşağı yenilemeyi planlayan Beşiktaş'ta birçok yıldız isimle de yollar ayrılacak.

Taraftarlar çıldıracak: Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Rafa Silva’nın ardından o da geliyor

Yeni sezonda yabancı sayısının 12'ye düşecek olması, siyah beyazlıları en çok düşündüren konuların başında geliyor.

Taraftarlar çıldıracak: Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Rafa Silva’nın ardından o da geliyor

Rafa Silva transferiyle kadrodaki yabancı futbolcu sayısı 16'ya yükselen Kartal'da, yapılacak yeni takviyelere yer açmak adına en az 8 yabancı isimle yolların ayrılması planlanıyor.

Taraftarlar çıldıracak: Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Rafa Silva’nın ardından o da geliyor

REBIC'E TALİP VAR

Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş'ta takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ante Rebic konusunda sıcak bir gelişme yaşandı.

Taraftarlar çıldıracak: Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Rafa Silva’nın ardından o da geliyor

İtalyan ekiplerinden Hellas Verona, Ante Rebic ile ilgilenmeye başladı. Hellas Verona'nın Hırvat kanat oyuncusunu transfer etmek istediği kaydedildi.

Taraftarlar çıldıracak: Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Rafa Silva’nın ardından o da geliyor

GEDSON TRANSFERİ YATTI

Beşiktaş'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan isimlerden birisi de Gedson Fernandes. Portekizli yıldız oyuncu için Zenit kulübü transferde ısrarcıydı.

Taraftarlar çıldıracak: Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Rafa Silva’nın ardından o da geliyor

Ancak sözleşme görüşmelerinde yaşanan pürüzler nedeniyle, yaklaşık 20 milyon euro gelir beklenen transfer sonuçlanmadı.

Taraftarlar çıldıracak: Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Rafa Silva’nın ardından o da geliyor

ABOUBAKAR TAKIM ARIYOR

Geride kalan sezonda hem teknik direktörler hem yönetimle yaşadığı sorunlar nedeniyle kadro dışı bırakılan Aboubakar da yeni sezonda kadroda olmayacak.

Taraftarlar çıldıracak: Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Rafa Silva’nın ardından o da geliyor

Yıldız isim kendisine kulüp ararken, Beşiktaş'ın bonservis bedeli konusunda da kolaylık sağlayacağı öğrenildi.

Taraftarlar çıldıracak: Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Rafa Silva’nın ardından o da geliyor

İNGİLTERE'DEN TALİP VAR

Yeni sezon için durumu merak konusu olan Alex Oxlade Chamberlain ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Southampton ve Sheffield United kulüpleri, İngiliz futbolcuyu kadrosuna katmayı planlıyor. Bekleneni veremeyen deneyimli futbolcunun ülkesine dönme ihtimali yüksek.

Taraftarlar çıldıracak: Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Rafa Silva’nın ardından o da geliyor

Beşiktaş formasıyla 30 maçta 4 kez fileleri sarsan Alex Oxlade-Chamberlain 1 de gol pası verdi. 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek.

Taraftarlar çıldıracak: Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Rafa Silva’nın ardından o da geliyor

KİRALIKLAR DA YOLCU

Beşiktaş'tan geride kalan sezonun devre arasında kiralık olarak ayrılan Rosier ve Jean Onana da takımda düşünülmüyor.

Taraftarlar çıldıracak: Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Rafa Silva’nın ardından o da geliyor

İki yıldız ile de vedalaşmayı planlayan yönetim, bonservis konusunda Aboubakar'da olduğu gibi yine yardımcı olacak.

Taraftarlar çıldıracak: Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Rafa Silva’nın ardından o da geliyor

GÖZLER İKİNCİ İMZADA!

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan ve Rafa Siva'yı kadrosuna katarak büyük ses getiren Beşiktaş'ta gözler ikinci imzaya çevrildi.

Taraftarlar çıldıracak: Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Rafa Silva’nın ardından o da geliyor

Stoper hattına takviye yapmayı planlayan siyah beyazlılar, Borussia Dortmund'dan ayrılan Mats Hummels'i kadrosuna katacak.

Taraftarlar çıldıracak: Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Rafa Silva’nın ardından o da geliyor

Dünyaca ünlü yıldız ile her konuda anlaşmaya varan Beşiktaş, Hummels'in son kararını vermesinin ardından transferi resmen duyuracak.

Taraftarlar çıldıracak: Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Rafa Silva’nın ardından o da geliyor

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