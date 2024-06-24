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EURO 2024'te iyi üçüncüler sıralamasında son durum! İtalya'nın turlaması dengeleri değiştirdi... Türkiye nasıl en iyi üçüncü olur?

Türkiye'nin yer aldığı ve 24 takımın mücadele verdiği EURO 2024'te B grubu maçları sona erdi. İtalya'nın kazanmasıyla birlikte milliler ve diğer ülkeler için dengeler değişti. Lider olma şansını kaybeden ekibimiz eğer ikinci de olamazsa en iyi üçüncüler arasında son 16 turuna kalmak istiyor. Türkiye'nin en iyi üçüncü olması için gereken şartlar nedir? İşte EURO 2024 güncel en iyi üçüncüler sıralaması...

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Giriş Tarihi 25 Haziran 2024, 00:54 Güncelleme 25 Haziran 2024, 01:34
EURO 2024’te iyi üçüncüler sıralamasında son durum! İtalya’nın turlaması dengeleri değiştirdi... Türkiye nasıl en iyi üçüncü olur?

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Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası birbirinden iddialı maçlara sahne oluyor. Turuvada yer alan takımların mücadelesi nefes kesiyor. Grup aşamalarının da sonuna doğru gelindi. İki grupta maçlar bitti ve kalan dördünde ise sıralamalar belirlenecek.

İlk maçında Gürcistan'ı yenen milli takımımız, ikinci karşılaşmasında Portekiz'e 3-0 mağlup olarak liderlik şansını kaybetti. Çekya ile çarşamba günü karşılaşacak olan Bizim Çocuklar çok kritik bir randevuda üst tura çıkmayı hedefliyor.

Ekibimiz eğer Çekya'yı yenerse veya sahadan beraberlikle ayrılırsa herhangi bir sorun yaşamadan son 16 turuna yükselecek. Ancak yenilirsek problem büyük.

Çekya karşısında alınabilecek mağlubiyetler bizi en iyi üçüncüler sıralamasında farklı yerlere götürebilir veya elenmemize neden olabilir.

En iyi üçüncüler sıralamasında ilk 4 basamakta yer alan ülkeler son 16 turuna kalacak.


TÜRKİYE NASIL TUR ATLAR?

A Milli Futbol Takımımız Portekiz'e kaybettiği 3-0'lık maç sonrasında ilk sırada yer alamayacak. Portekiz yenilse dahi ikili averajdan yana rakibimizin gerisindeyiz. Çekya karşısında alınacak sonuç her konudab elirleyici rol oynayacak.

Biz Çekya'ya yeniliriz, Portekiz Gürcistan'a yenilmezse grubu üçüncü sırada tamamlayıp en iyi üçüncülük hesaplarına dahil olacağız. Bu durumda Çekya grubu ikinci sırada tamamlayarak üst tura çıkacak. Biz Çekya'ya yenilir, Gürcistan da Portekiz'i mağlup ederse grupta son sırayı alıp turnuvaya veda edeceğiz. Bu hesapta Çekya veya Gürcistan'dan averajı iyi olan taraf grupta ikinci sırayı alacak, 3. sırada kalan ülke ise en iyi üçüncü olma hesabına girecek.



GÜNCEL EN İYİ ÜÇÜNCÜLÜK SIRALAMASI

1. Avusturya (2 maç): 3 puan (+1 averaj)
2. Slovakya (2 maç): 3 puan (0 averaj)
3. Macaristan (3 maç): 3 puan (-3 averaj)
4. Slovenya (2 maç): 2 puan (0 averaj)
5. Hırvatistan (3 maç): 2 puan (-3 averaj)
6. Çekya (2 maç): 1 puan (-1 averaj)

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