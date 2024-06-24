Çekya karşısında alınabilecek mağlubiyetler bizi en iyi üçüncüler sıralamasında farklı yerlere götürebilir veya elenmemize neden olabilir.

Biz Çekya'ya yeniliriz, Portekiz Gürcistan'a yenilmezse grubu üçüncü sırada tamamlayıp en iyi üçüncülük hesaplarına dahil olacağız. Bu durumda Çekya grubu ikinci sırada tamamlayarak üst tura çıkacak. Biz Çekya'ya yenilir, Gürcistan da Portekiz'i mağlup ederse grupta son sırayı alıp turnuvaya veda edeceğiz. Bu hesapta Çekya veya Gürcistan'dan averajı iyi olan taraf grupta ikinci sırayı alacak, 3. sırada kalan ülke ise en iyi üçüncü olma hesabına girecek.