Jose Mourinho mu Okan Buruk mu kazanacak? Transferde dev kapışma

Fenerbahçe, yıldız oyuncuyu ikna etmeye çalışırken, sarı-kırmızılı ekibin de masaya oturacağı bildirildi.

Bundesliga ekibiyle müthiş bir sezon geçiren yıldız futbolcunun 2 yıl daha kontratı olmasına rağmen sözleşmesinde 20 milyon Euro'luk çıkış opsiyonu bulunuyor.

Bu çıkış opsiyonu bütün takımları iştahlandırıyor.

Ayrıca Guirassy'ye Avrupa'nın 5 büyük ligindeki takımlardan da teklifler olduğu belirtiliyor.