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Jose Mourinho mu Okan Buruk mu kazanacak? Transferde dev kapışma

Süper Lig'de transfer sezonunun resmen başlamasının ardından flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertliler ilk transferini Levent Mercan ile yaparken, Aslan Michy Batshuayi'ye imza attırarak ezeli rakibini kızdırdı. Galatasaray'ın şimdi de Fenerbahçe'nin ilgilendiği o isme kanca attığı öğrenildi. İşte A Spor'un duyurduğu haberin detayları...

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Giriş Tarihi 26 Haziran 2024, 11:31 Güncelleme 26 Haziran 2024, 11:31
Jose Mourinho mu Okan Buruk mu kazanacak? Transferde dev kapışma

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Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 99 puanla 2. sırada bitirdi.

Jose Mourinho mu Okan Buruk mu kazanacak? Transferde dev kapışma

Galatasaray ise ligde 102 puan toplayarak rekorlarla şampiyon oldu.

Jose Mourinho mu Okan Buruk mu kazanacak? Transferde dev kapışma

Aynı zamanda Kanarya, UEFA Konferans Ligi'nde de mücadele etti.

Jose Mourinho mu Okan Buruk mu kazanacak? Transferde dev kapışma

Burada ise çeyrek finale kadar yükselebilen Fenerbahçe, Olympiakos'a penaltılarda elenerek Avrupa macerasını sonlandırdı.

Jose Mourinho mu Okan Buruk mu kazanacak? Transferde dev kapışma

Galatasaray ile Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi'nde başladı.

Jose Mourinho mu Okan Buruk mu kazanacak? Transferde dev kapışma

Sarı-kırmızılı ekip, Devler Ligi'nde 1 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 4 puanlar Avrupa Ligi'ne düştü.

Jose Mourinho mu Okan Buruk mu kazanacak? Transferde dev kapışma

Burada ise play-off'ta Sparta Prag'a elenen Cimbom'un Avrupa macerası sona erdi.

Jose Mourinho mu Okan Buruk mu kazanacak? Transferde dev kapışma

2 Türk devi gelecek sezonda da şampiyonluk yarışında mücadele etmek istiyor.

Jose Mourinho mu Okan Buruk mu kazanacak? Transferde dev kapışma

TRANSFERLER ERKEN BAŞLADI!

Fenerbahçe, transfer sezonunu erken açtı.

Jose Mourinho mu Okan Buruk mu kazanacak? Transferde dev kapışma

Sarı-lacivertli ekip ilk olarak Levent Mercan'ı kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Jose Mourinho mu Okan Buruk mu kazanacak? Transferde dev kapışma

Galatasaray da kadrosuna takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Jose Mourinho mu Okan Buruk mu kazanacak? Transferde dev kapışma

Bu kapsamda Cimbom, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formayı giyen ve serbest statüye geçecek olan Michy Batshuayi'yi transfer etti.

Jose Mourinho mu Okan Buruk mu kazanacak? Transferde dev kapışma

Belçikalı yıldızın yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

Jose Mourinho mu Okan Buruk mu kazanacak? Transferde dev kapışma

İlk transferlerini yapak Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, bu yazı hareketli geçirmesi bekleniyor.

Jose Mourinho mu Okan Buruk mu kazanacak? Transferde dev kapışma

Sarı-lacivertli ekibin istediği bir yıldız oyuncuya Cimbom'da talip oldu. İşte detaylar...

Jose Mourinho mu Okan Buruk mu kazanacak? Transferde dev kapışma

GUIRASSY İÇİN DEV KAPIŞMA!

Jose Mourinho'yu teknik direktörlük görevine getiren Fenerbahçe, transferde büyük oynuyor.

Jose Mourinho mu Okan Buruk mu kazanacak? Transferde dev kapışma

Sarı-lacivertli ekip, Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart forması giyen Serhou Guirassy için büyük uğraşlar veriyor.

Jose Mourinho mu Okan Buruk mu kazanacak? Transferde dev kapışma

40 milyon Euro değeri olan Gineli golcüye Galatasaray'ın da transfer listesine girdiği öğrenildi.

Jose Mourinho mu Okan Buruk mu kazanacak? Transferde dev kapışma

Fenerbahçe, yıldız oyuncuyu ikna etmeye çalışırken, sarı-kırmızılı ekibin de masaya oturacağı bildirildi.

Jose Mourinho mu Okan Buruk mu kazanacak? Transferde dev kapışma

Bundesliga ekibiyle müthiş bir sezon geçiren yıldız futbolcunun 2 yıl daha kontratı olmasına rağmen sözleşmesinde 20 milyon Euro'luk çıkış opsiyonu bulunuyor.

Jose Mourinho mu Okan Buruk mu kazanacak? Transferde dev kapışma

Bu çıkış opsiyonu bütün takımları iştahlandırıyor.

Jose Mourinho mu Okan Buruk mu kazanacak? Transferde dev kapışma

Ayrıca Guirassy'ye Avrupa'nın 5 büyük ligindeki takımlardan da teklifler olduğu belirtiliyor.

Jose Mourinho mu Okan Buruk mu kazanacak? Transferde dev kapışma

Bu sezon Stuttgart formasıyla tüm kulvarlarda 30 maça çıkan tecrübeli golcü, söz konusu maçlarda 30 kez rakip fileleri havalandırdı.

Jose Mourinho mu Okan Buruk mu kazanacak? Transferde dev kapışma

Yıldız futbolcu, her maç ortalama 1 golle oynuyor.

Jose Mourinho mu Okan Buruk mu kazanacak? Transferde dev kapışma

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