Jose Mourinho mu Okan Buruk mu kazanacak? Transferde dev kapışma

Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 99 puanla 2. sırada bitirdi.
Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 99 puanla 2. sırada bitirdi.
Galatasaray ise ligde 102 puan toplayarak rekorlarla şampiyon oldu.
Aynı zamanda Kanarya, UEFA Konferans Ligi'nde de mücadele etti.
Burada ise çeyrek finale kadar yükselebilen Fenerbahçe, Olympiakos'a penaltılarda elenerek Avrupa macerasını sonlandırdı.
Galatasaray ile Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi'nde başladı.
Sarı-kırmızılı ekip, Devler Ligi'nde 1 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 4 puanlar Avrupa Ligi'ne düştü.
Burada ise play-off'ta Sparta Prag'a elenen Cimbom'un Avrupa macerası sona erdi.
2 Türk devi gelecek sezonda da şampiyonluk yarışında mücadele etmek istiyor.
TRANSFERLER ERKEN BAŞLADI!
Fenerbahçe, transfer sezonunu erken açtı.
Sarı-lacivertli ekip ilk olarak Levent Mercan'ı kadrosuna kattığını resmen duyurdu.
Galatasaray da kadrosuna takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Cimbom, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formayı giyen ve serbest statüye geçecek olan Michy Batshuayi'yi transfer etti.
Belçikalı yıldızın yakın zamanda açıklanması bekleniyor.
İlk transferlerini yapak Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, bu yazı hareketli geçirmesi bekleniyor.
Sarı-lacivertli ekibin istediği bir yıldız oyuncuya Cimbom'da talip oldu. İşte detaylar...
GUIRASSY İÇİN DEV KAPIŞMA!
Jose Mourinho'yu teknik direktörlük görevine getiren Fenerbahçe, transferde büyük oynuyor.
Sarı-lacivertli ekip, Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart forması giyen Serhou Guirassy için büyük uğraşlar veriyor.
40 milyon Euro değeri olan Gineli golcüye Galatasaray'ın da transfer listesine girdiği öğrenildi.
Fenerbahçe, yıldız oyuncuyu ikna etmeye çalışırken, sarı-kırmızılı ekibin de masaya oturacağı bildirildi.
Bundesliga ekibiyle müthiş bir sezon geçiren yıldız futbolcunun 2 yıl daha kontratı olmasına rağmen sözleşmesinde 20 milyon Euro'luk çıkış opsiyonu bulunuyor.
Bu çıkış opsiyonu bütün takımları iştahlandırıyor.
Ayrıca Guirassy'ye Avrupa'nın 5 büyük ligindeki takımlardan da teklifler olduğu belirtiliyor.
Bu sezon Stuttgart formasıyla tüm kulvarlarda 30 maça çıkan tecrübeli golcü, söz konusu maçlarda 30 kez rakip fileleri havalandırdı.