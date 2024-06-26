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Emre Mor Fenerbahçe'de kalacak mı? Mourinho ilk günden kararını verdi

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları başladı. Topuk Yaylası'nda çalışmalarını sürdüren sarı lacivertlilerde, geçtiğimiz sezon kiralık gönderilen isimler de takıma döndü. Bu isimlerden birisi de Emre Mor... Milli futbolcunun yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olurken, Jose Mourinho kararını ilk günden verdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 26 Haziran 2024, 13:01 Güncelleme 26 Haziran 2024, 13:01
Emre Mor Fenerbahçe’de kalacak mı? Mourinho ilk günden kararını verdi

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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Düzce Serkan Acar Topuk Yaylası'nda başladı.

Emre Mor Fenerbahçe’de kalacak mı? Mourinho ilk günden kararını verdi

22-23 haziranda sağlık kontrollerini tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları için 25 Haziran'da sabah saatlerinde Düzce Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'ne gitti.

Emre Mor Fenerbahçe’de kalacak mı? Mourinho ilk günden kararını verdi

Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, öğlen saatlerinde tesislere vardı. Oyuncular ilk idmanla 2024-25 sezonunun startını verdi.

Emre Mor Fenerbahçe’de kalacak mı? Mourinho ilk günden kararını verdi

Teknik direktörü Jose Mourinho, antrenman öncesinde oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Futbolcularla tek tek yeniden tanışan Portekizli çalıştırıcı, taleplerini iletti.

Emre Mor Fenerbahçe’de kalacak mı? Mourinho ilk günden kararını verdi

29 Haziran'a kadar Düzce'de hazırlıklarını sürdürecek olan Fenerbahçe, son gün Mehmet Topal'ın başında olduğu Rumen ekibi Petrolul Ploieşti'yle hazırlık maçı yapacak.

Emre Mor Fenerbahçe’de kalacak mı? Mourinho ilk günden kararını verdi

Kafile karşılaşmanın ardından İstanbul'a dönecek. 2 Temmuz'da ise Graz'a hareket edilecek.

Emre Mor Fenerbahçe’de kalacak mı? Mourinho ilk günden kararını verdi

"SABIRSIZLANIYORUM"

Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda teknik direktörü Jose Mourinho, sezon açılışı öncesinde takım otobüsünden bir fotoğraf paylaştı ve altına, "Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum" mesajını yazdı.

Emre Mor Fenerbahçe’de kalacak mı? Mourinho ilk günden kararını verdi

Tüm takımı pür dikkat izleyen ve idmanı kayda da aldıran Portekizli, geçtiğimiz sezon kiralık olarak giden oyuncuları da takip ediyor.

Emre Mor Fenerbahçe’de kalacak mı? Mourinho ilk günden kararını verdi

Bu isimlerden biri olan ve Galatasaray, Dortmund, Celta Vigo gibi takımlarda oynayan Emre Mor'u da ayrıca izliyor.

Emre Mor Fenerbahçe’de kalacak mı? Mourinho ilk günden kararını verdi

TAKIMDA KALACAK

Portekizli çalıştırıcı, farklı oyun yapısı olması ve çeşitli taktiklerde takıma katkı sağlayabileceğine inandığı için Emre Mor'u takımda tutmaya karar verdi.

Emre Mor Fenerbahçe’de kalacak mı? Mourinho ilk günden kararını verdi

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