Emre Mor Fenerbahçe’de kalacak mı? Mourinho ilk günden kararını verdi

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Düzce Serkan Acar Topuk Yaylası'nda başladı.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Düzce Serkan Acar Topuk Yaylası'nda başladı.
22-23 haziranda sağlık kontrollerini tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları için 25 Haziran'da sabah saatlerinde Düzce Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'ne gitti.
Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, öğlen saatlerinde tesislere vardı. Oyuncular ilk idmanla 2024-25 sezonunun startını verdi.
Teknik direktörü Jose Mourinho, antrenman öncesinde oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Futbolcularla tek tek yeniden tanışan Portekizli çalıştırıcı, taleplerini iletti.
29 Haziran'a kadar Düzce'de hazırlıklarını sürdürecek olan Fenerbahçe, son gün Mehmet Topal'ın başında olduğu Rumen ekibi Petrolul Ploieşti'yle hazırlık maçı yapacak.
Kafile karşılaşmanın ardından İstanbul'a dönecek. 2 Temmuz'da ise Graz'a hareket edilecek.
"SABIRSIZLANIYORUM"
Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda teknik direktörü Jose Mourinho, sezon açılışı öncesinde takım otobüsünden bir fotoğraf paylaştı ve altına, "Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum" mesajını yazdı.
Tüm takımı pür dikkat izleyen ve idmanı kayda da aldıran Portekizli, geçtiğimiz sezon kiralık olarak giden oyuncuları da takip ediyor.
Bu isimlerden biri olan ve Galatasaray, Dortmund, Celta Vigo gibi takımlarda oynayan Emre Mor'u da ayrıca izliyor.
TAKIMDA KALACAK
Portekizli çalıştırıcı, farklı oyun yapısı olması ve çeşitli taktiklerde takıma katkı sağlayabileceğine inandığı için Emre Mor'u takımda tutmaya karar verdi.