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Gürcistan Portekiz'i devirip tarih yazdı: İlk kez katıldıkları turnuvada son 16'ya kaldılar... İşte goller

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. F grubunda oynanan son hafta maçında Gürcistan ile Portekiz kozlarını paylaştı. İlk dakikalarda Portekiz defansının hatasıyla Kvaratskhelia, ülkesini 1-0 öne geçirdi. İkinci devrede ise Mikautadze penaltıdan farkı ikiye çıkaran vuruşu penaltıdan yaptı. Ronaldo ve arkadaşlarını puansız gönderen Gürcüler, üçüncülüğü elde ederek son 16 turuna kalmayı başardı. İşte Gürcistan - Portekiz maçında yaşananlar, önemli pozisyonlar ve atılan goller...

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Giriş Tarihi 26 Haziran 2024, 21:55 Güncelleme 27 Haziran 2024, 01:23
Gürcistan Portekiz’i devirip tarih yazdı: İlk kez katıldıkları turnuvada son 16’ya kaldılar... İşte goller

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EURO 2024'te Türkiye'nin de bulunduğu F grubunda son maçlardan biri Güricistan ile Portekiz arasında oynanıyor. Gürcüler kazanarak diğer karşılaşmadan çıkacak sonucu beklemeyi hedeflerken Portekiz ise formalite karşılaşmasından da galibiyet elde etmek amacında. Gürcistan - Portekiz maçında atılan goller, önemli pozisyonlar ve maçın canlı takibi takvim.com.tr'de...

GOLLER VE ÖNEMLİ POZİSYONLAR

Gürcistan golü erken buldu! Hızlı gelişen atakta Kvaratskhelia golü attı!

Mikautadze penaltıdan farkı ikiye çıkardı

PERDEYİ ERKEN AÇTI

Gürcistan güçlü rakibi Portekiz karşısında 2. dakikada Khvicha Kvaratskhelia'nın golü ile 1-0 öne geçti. Napoli'deki geleceği merak konusu olan yıldız futbolcu, rakipten gelen topla bir anda ok gibi fırladı ve pozisyonu tamamlayarak ülkesini öne geçirdi.

RONALDO VE ARKADAŞLARINI DEVİRDİLER

Gürcistan 57'inci dakikada Mikautadze ile penaltıdan farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmada başka gol olmayınca Wily Sagnol yönetiminde ilk kez turnuvaya katılan Gürcüler son 16 turuna kalmayı başardı.

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