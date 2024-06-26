EURO 2024'te Türkiye'nin de bulunduğu F grubunda son maçlardan biri Güricistan ile Portekiz arasında oynanıyor. Gürcüler kazanarak diğer karşılaşmadan çıkacak sonucu beklemeyi hedeflerken Portekiz ise formalite karşılaşmasından da galibiyet elde etmek amacında. Gürcistan - Portekiz maçında atılan goller, önemli pozisyonlar ve maçın canlı takibi takvim.com.tr'de...
GOLLER VE ÖNEMLİ POZİSYONLAR
Gürcistan golü erken buldu! Hızlı gelişen atakta Kvaratskhelia golü attı!
Mikautadze penaltıdan farkı ikiye çıkardı
PERDEYİ ERKEN AÇTI
Gürcistan güçlü rakibi Portekiz karşısında 2. dakikada Khvicha Kvaratskhelia'nın golü ile 1-0 öne geçti. Napoli'deki geleceği merak konusu olan yıldız futbolcu, rakipten gelen topla bir anda ok gibi fırladı ve pozisyonu tamamlayarak ülkesini öne geçirdi.