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Galatasaray'a piyango! Tete için dev rakam

Geçtiğimiz sezon Shakhtar'dan bedelsiz olarak transfer edilen Tete, Galatasaray'da beklentileri karşılayamadı. Sarı kırmızılılar, Okan Buruk'un ayrılığına onay verdiği Brezilyalı için gelecek teklifleri değerlendirmeye aldı. Bu doğrultuda Aslan'ın başına talih kuşu kondu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 26 Haziran 2024, 13:29 Güncelleme 26 Haziran 2024, 13:29
Galatasaray’a piyango! Tete için dev rakam

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Galatasaray için geride kalan sezon başarılı bir şekilde sona erdi.

Galatasaray’a piyango! Tete için dev rakam masada

Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig şampiyonluğu ve Turkcell Süper Kupa ile sezonu çifte başarı ile tamamladı.

Galatasaray’a piyango! Tete için dev rakam masada

Cimbom'da bu başarıda bazı futbolcular gösterdikleri performansla büyük alkış aldılar.

Galatasaray’a piyango! Tete için dev rakam masada

Bazı isimler ise oynadıkları futbolla eleştiri oklarını üzerine çekti.

Galatasaray’a piyango! Tete için dev rakam masada

Bu oyunculardan birisi de Tete oldu. Brezilyalı yıldız çok büyük umutlarla geldiği Galatasaray'da beklentilerin bir hayli altında kaldı.

Galatasaray’a piyango! Tete için dev rakam masada

Taraftarların tepkisini de çeken oyuncuyla ilgili son olarak sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray’a piyango! Tete için dev rakam masada

Sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki oyuncuya gelecek teklifleri dinleyecek.

Galatasaray’a piyango! Tete için dev rakam masada

Brezilya'dan ve Arabistan'dan talipleri olan oyuncunun menajeri Galatasaraylı yetkililerle bir araya gelecek.

Galatasaray’a piyango! Tete için dev rakam masada

Fotomaç'ın haberine göre kasaya 10 milyon euro civarında bir para girmesi bekleniyor.

Galatasaray’a piyango! Tete için dev rakam masada

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