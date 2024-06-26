Galatasaray’a piyango! Tete için dev rakam

Galatasaray için geride kalan sezon başarılı bir şekilde sona erdi.
Galatasaray için geride kalan sezon başarılı bir şekilde sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig şampiyonluğu ve Turkcell Süper Kupa ile sezonu çifte başarı ile tamamladı.
Cimbom'da bu başarıda bazı futbolcular gösterdikleri performansla büyük alkış aldılar.
Bazı isimler ise oynadıkları futbolla eleştiri oklarını üzerine çekti.
Bu oyunculardan birisi de Tete oldu. Brezilyalı yıldız çok büyük umutlarla geldiği Galatasaray'da beklentilerin bir hayli altında kaldı.
Taraftarların tepkisini de çeken oyuncuyla ilgili son olarak sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki oyuncuya gelecek teklifleri dinleyecek.
Brezilya'dan ve Arabistan'dan talipleri olan oyuncunun menajeri Galatasaraylı yetkililerle bir araya gelecek.
Fotomaç'ın haberine göre kasaya 10 milyon euro civarında bir para girmesi bekleniyor.