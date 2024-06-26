Galatasaray’a piyango! Tete için dev rakam

Bazı isimler ise oynadıkları futbolla eleştiri oklarını üzerine çekti.

Bu oyunculardan birisi de Tete oldu. Brezilyalı yıldız çok büyük umutlarla geldiği Galatasaray'da beklentilerin bir hayli altında kaldı.

Taraftarların tepkisini de çeken oyuncuyla ilgili son olarak sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki oyuncuya gelecek teklifleri dinleyecek.