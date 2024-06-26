Türkiye'nin de yer aldığı ve 26 takımın mücadele verdiği EURO 2024 'te E grubu maçları bu akşam sona eriyor. Ukrayna ile Belçika kozlarını Stuttgart'ta paylaşıyor. İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor'ın düdük çaldığı karşılaşmadan iki takım da galibiyetle ayrılmak ve adını son 16 turuna yazdırmak amacında. Ukrayna - Belçika maçında atılan goller, önemli pozisyonlar ve maçın canlı takibi takvim.com.tr'de...

UKRAYNA HALKI İÇİN SAHADA

Slovakya'yı yenerek yeniden grupta var olduğunu gösteren Ukrayna, bu akşam Belçika'yı da yenmeyi hedefliyor. Zor zamanlardan geçen Ukraynalılar için sahaya çıkan futbolcular 3 puanı alarak adını ilk sıraya yazdırmaktan başka bir şey düşünmüyor. Dovbyk yine takımın en önemli gol silahı.