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EURO 2024: Ukrayna - Belçika | CANLI

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. E grubunda oynanan son hafta maçında Ukrayna ile Belçika kozlarını paylaşıyor. İlk maçında Romanya karşısında aldığı 3-0'lık yenilgi sonrasında Slovakya'yı 2-1 yenen Ukrayna 3 puanla umudunu son mücadeleye taşıdı. Belçika ise Slovakya kabusu sonrasında Romanya'yı mağlup ederek turnuvaya tutunmayı başardı. Ukrayna - Belçika maçında atılan goller, önemli pozisyonlar ve maçın canlı takibi takvim.com.tr'de...

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Giriş Tarihi 26 Haziran 2024, 18:46 Güncelleme 26 Haziran 2024, 18:46
EURO 2024: Ukrayna - Belçika | CANLI

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Türkiye'nin de yer aldığı ve 26 takımın mücadele verdiği EURO 2024'te E grubu maçları bu akşam sona eriyor. Ukrayna ile Belçika kozlarını Stuttgart'ta paylaşıyor. İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor'ın düdük çaldığı karşılaşmadan iki takım da galibiyetle ayrılmak ve adını son 16 turuna yazdırmak amacında. Ukrayna - Belçika maçında atılan goller, önemli pozisyonlar ve maçın canlı takibi takvim.com.tr'de...

UKRAYNA BELÇİKA MAÇI İLK 11'LERİ

Ukrayna: Trubin, Tymchyk, Zabarnyi, Svatok, Matviyenko, Shaparenko, Brazhko, Sudakov, Yaremchuk, Dovbyk.

Belçika: Casteels, Vertonghen, Faes, Theate, Castagne, De Bruyne, Onana, Tielemans, Doku, Trossard, Lukaku.

GOLLER VE ÖNEMLİ POZİSYONLAR

UKRAYNA HALKI İÇİN SAHADA

Slovakya'yı yenerek yeniden grupta var olduğunu gösteren Ukrayna, bu akşam Belçika'yı da yenmeyi hedefliyor. Zor zamanlardan geçen Ukraynalılar için sahaya çıkan futbolcular 3 puanı alarak adını ilk sıraya yazdırmaktan başka bir şey düşünmüyor. Dovbyk yine takımın en önemli gol silahı.

BELÇİKA TUR İSTİYOR

Slovakya karşısındaki mağlubiyet sonrasında büyük üzüntü yaşayan Belçika'da Romanya galibiyeti ilaç gibi geldi. Bu akşam da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırıp 6 puanla son 16 turuna yükselmeyi hedefliyor. Romelu Lukaku ülkesi adına gol veya goller atarak yine tarihe geçmek amacında.

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