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Fenerbahçe transferi bitirdi! İşte Jose Mourinho'nun ilk hamlesi

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları resmen başladı. Bir yandan transfer çalışmalarını da sürdüren sarı lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho ilk transferini yapmak üzere. Gelen haberlere göre hem oyuncuyla hem kulübüyle anlaşmaya varıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 26 Haziran 2024, 16:15 Güncelleme 26 Haziran 2024, 16:15
Fenerbahçe transferi bitirdi! İşte Jose Mourinho’nun ilk hamlesi

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde sarı lacivertliler, Samandıra'da iş başı yaptı.

Fenerbahçe transferi bitirdi! İşte Jose Mourinho’nun ilk hamlesi

Hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda başlayan Kanarya, ardından Graz'a giderek kampa girecek. Burada 3 hazırlık maçı yapacak olan sarı lacivertlilerde, geleceği merak konusu olan isimler hakkında da karar verilecek.

Fenerbahçe transferi bitirdi! İşte Jose Mourinho’nun ilk hamlesi

YABANCI SAYISI DÜŞÜNDÜRÜYOR

Yeni sezonda yabancı sınırının 12'ye düşecek olması Fenerbahçe'yi en çok düşündüren konuların başında geliyor.

Fenerbahçe transferi bitirdi! İşte Jose Mourinho’nun ilk hamlesi

Teknik direktör Jose Mourinho, basın toplantısında konuyla ilgili gelen soruya "Ben bunun için buradayım" diyerek taraftarlarını rahatlatmıştı.

Fenerbahçe transferi bitirdi! İşte Jose Mourinho’nun ilk hamlesi

Hali hazırda elinde 17 yabancı futbolcu bulunan sarı lacivertliler, yeni transfer yapabilmek için de en az 10 isimle yollarını ayırmayı planlıyor.

Fenerbahçe transferi bitirdi! İşte Jose Mourinho’nun ilk hamlesi

Kanarya'da daha önce sözleşmeleri sona eren Leonardo Bonucci ve Joshua King takıma veda ederken, Mich Batshuayi de Galatasaray ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe transferi bitirdi! İşte Jose Mourinho’nun ilk hamlesi

KİRALIKLAR YOLCU

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon kiralık olarak takımdan ayrılan yabancı futbolcularla da yola devam etmeyi düşünmüyor.

Fenerbahçe transferi bitirdi! İşte Jose Mourinho’nun ilk hamlesi

Bu doğrultuda; Joao Pedro, Lincoln Henrique, Miguel Crespo ve Omar Fayed gelecek sezon da takımda düşünülmeyen isimler.

Fenerbahçe transferi bitirdi! İşte Jose Mourinho’nun ilk hamlesi

Kanarya, Fayed'i tekrar kiralamayı planlarken diğer isimleri bonservisiyle göndermenin yollarını arıyor.

Fenerbahçe transferi bitirdi! İşte Jose Mourinho’nun ilk hamlesi

OLAĞAN ŞÜPHELİLER

Geçtiğimiz sezon takımda bulunan ancak süre alamayan Ryan Kent ve Luan Peres de gönderilecekler listesinde başı çekiyor.

Fenerbahçe transferi bitirdi! İşte Jose Mourinho’nun ilk hamlesi

Teknik direktör İsmail Kartal'ın ısrarı neticesinde takıma katılan Miha Zajc'a da yolcu gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe transferi bitirdi! İşte Jose Mourinho’nun ilk hamlesi

DZEKO VE KRUNİC'TE KARAR MOURİNHO'NUN!

Fenerbahçe'de geleceği belirsiz olan isimlerden Dzeko ve Krunic için son kararı Jose Mourinho verecek.

Fenerbahçe transferi bitirdi! İşte Jose Mourinho’nun ilk hamlesi

Yedek kalmayı kabul etmesi halinde Dzeko ile yola devam edilecek. Krunic için ise Mourinho'nun raporu doğrultusunda gelecek teklifler dikkate alınacak.

Fenerbahçe transferi bitirdi! İşte Jose Mourinho’nun ilk hamlesi

OOSTERWOLDE VE SZYMANSKİ KARARI!

Fenerbahçe'de gelecek tekliflere göre yol haritası belirlenecek isimler de mevcut. Sarı lacivertliler yüksek bonservis getirisi beklediği Jayden Oosterwolde ve Sebastian Szymanski ile yollarını ayırabilir.

Fenerbahçe transferi bitirdi! İşte Jose Mourinho’nun ilk hamlesi

Kanarya, iki oyuncudan toplam 40 milyon euronun üzerinde gelir hedefliyor.

Fenerbahçe transferi bitirdi! İşte Jose Mourinho’nun ilk hamlesi

TRANSFER HEDEFLERİ BELİRLENDİ

Transfer dönemine de hızlı giriş yapan sarı lacivertliler ilk transferini bitirdi. Fatih Karagümrük ile başarılı bir sezon geçiren Levent Mercan, resmi sözleşmeye imza attı.

Fenerbahçe transferi bitirdi! İşte Jose Mourinho’nun ilk hamlesi

ÇAĞLAR DA KALIYOR

Fenerbahçe'de geride kalan sezonda kiralık olarak forma giyen Çağlar Söyüncü de takımda kalıyor.

Fenerbahçe transferi bitirdi! İşte Jose Mourinho’nun ilk hamlesi

Sarı lacivertli formayı giymek isteyen milli stoper için teknik direktör Jose Mourinho da olumlu rapor verdi.

Fenerbahçe transferi bitirdi! İşte Jose Mourinho’nun ilk hamlesi

Bu doğrultuda Atletico Madrid ile bonservis görüşmelerine başlayan Fenerbahçe, pazarlıklarda da son aşamaya geldi.

Fenerbahçe transferi bitirdi! İşte Jose Mourinho’nun ilk hamlesi

Çağlar Söyüncü'nün Fenerbahçe'ye transferi için konuşulan rakam ise 10 milyon euro...

Fenerbahçe transferi bitirdi! İşte Jose Mourinho’nun ilk hamlesi

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