Fenerbahçe’ye Alex de Souza müjdesi! O ismi transfer ediyor

Fenerbahçe'de eski yıldızı Alex de Souza, Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un yeni teknik direktörü oldu.
Fenerbahçe'de eski yıldızı Alex de Souza, Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un yeni teknik direktörü oldu.
Brezilyalı çalıştırıcı burada transfer çalışmalarına başladı.
Akdeniz ekibinde Alex, takımı güçlendirmek ve gelecek sezon Avrupa'ya gitmek istiyor.
Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex, kiralık gittiği Gremio'dan Fenerbahçe'ye dönen vatandaşı Joao Pedro'nun alınmasını istedi.
Yeni teknik direktörü Alex'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Antalyaspor, rotasını Fenerbahçe'ye çevirdi.
Alex'in, 2022-23'te Cagliari'den sarı-lacivertlilere 4.8 milyon euro'ya gelen vatandaşı Joao Pedro'yu istediği öğrenildi.
Tarafların kiralık formülü üzerinde görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.
Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan ve 28 maçta 5 gol, 1 asist yaptı.
32 yaşındaki Pedro, geçen sezon başında kiralandığı Brezilya ekibi Gremio'da 28 maçta, sadece 3 gol kaydetti.
Brezilyalı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro.