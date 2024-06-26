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Fenerbahçe'ye Alex de Souza müjdesi! O ismi transfer ediyor

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, takımın başına Alex de Souza'yı getirdi. Genç teknik adamın kızmızı beyazlı ekibe kimleri transfer edeceği merak konusu olurken, Fenerbahçeli yıldıza kancayı taktığı öğrenildi. İşte sarı lacivertlilerin de yollarını ayırmak istediği o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 26 Haziran 2024, 17:02 Güncelleme 26 Haziran 2024, 17:02
Fenerbahçe’ye Alex de Souza müjdesi! O ismi transfer ediyor

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Fenerbahçe'de eski yıldızı Alex de Souza, Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un yeni teknik direktörü oldu.

Fenerbahçe’ye Alex de Souza müjdesi! O ismi transfer ediyor

Brezilyalı çalıştırıcı burada transfer çalışmalarına başladı.

Fenerbahçe’ye Alex de Souza müjdesi! O ismi transfer ediyor

Akdeniz ekibinde Alex, takımı güçlendirmek ve gelecek sezon Avrupa'ya gitmek istiyor.

Fenerbahçe’ye Alex de Souza müjdesi! O ismi transfer ediyor

Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex, kiralık gittiği Gremio'dan Fenerbahçe'ye dönen vatandaşı Joao Pedro'nun alınmasını istedi.

Fenerbahçe’ye Alex de Souza müjdesi! O ismi transfer ediyor

Yeni teknik direktörü Alex'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Antalyaspor, rotasını Fenerbahçe'ye çevirdi.

Fenerbahçe’ye Alex de Souza müjdesi! O ismi transfer ediyor

Alex'in, 2022-23'te Cagliari'den sarı-lacivertlilere 4.8 milyon euro'ya gelen vatandaşı Joao Pedro'yu istediği öğrenildi.

Fenerbahçe’ye Alex de Souza müjdesi! O ismi transfer ediyor

Tarafların kiralık formülü üzerinde görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.

Fenerbahçe’ye Alex de Souza müjdesi! O ismi transfer ediyor

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan ve 28 maçta 5 gol, 1 asist yaptı.

Fenerbahçe’ye Alex de Souza müjdesi! O ismi transfer ediyor

32 yaşındaki Pedro, geçen sezon başında kiralandığı Brezilya ekibi Gremio'da 28 maçta, sadece 3 gol kaydetti.

Fenerbahçe’ye Alex de Souza müjdesi! O ismi transfer ediyor

Brezilyalı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro.

Fenerbahçe’ye Alex de Souza müjdesi! O ismi transfer ediyor

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