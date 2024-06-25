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Jose Mourinho Premier Lig'in yıldızını istedi! İlk transferini eski takımından yapıyor... 10 gol ve 6 asistle sezona damga vurmuştu

Yeni sezonda kuracağı kadro ile şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe'de pek çok yıldız listede bulunuyor. Jose Mourinho'nun istediği isimleri almayı planlayan yönetim, temaslarını sıklaştırdı. Portekizli çalıştırıcının ekibinde görmeyi arzu ettiği futbolcuların biri de eski takımında oynuyor. Kulübü de 50 milyon euroluk hamle için gidişine sıcak bakıyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 25 Haziran 2024, 22:46 Güncelleme 25 Haziran 2024, 22:56
Jose Mourinho Premier Lig’in yıldızını istedi! İlk transferini eski takımından yapıyor... 10 gol ve 6 asistle sezona damga vurmuştu

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Uzun süredir yaşayamadığı şampiyonluk için Jose Mourinho ile ilk adımı atan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Topuk Yaylası'nda gerçekleşen idmanlarla ritim bulmaya çalışan Kanarya, diğer yandan transferde de adından söz ettireceği isimlerle görüşme halinde.

Geçen sezon Galatasaray ile girdiği şampiyonluk mücadelesinde 99 puan toplayan Fenerbahçe, ikinci sırada yer almıştı.

Sarı lacivertliler Türkiye Kupası'nda da MKE Ankaragücü'ne elendi.

Konferans Ligi'nde sonuna kadar gitmeyi hedefleyen Kanarya, bu kupada çeyrek finale kadar yükseldi.

Ancak Yunan ekibi Olympiakos, temsilcimizi eledi ve sonrasında da kupanın sahibi oldu.

10 yıldır şampiyonluk yaşayamayan Fenerbahçe'de büyük adımlar atılıyor. Bunun için de ilk olarak Jose Mourinho teknik direktörlük görevine getirildi.

Transferde de sürpriz hamleler yapılarak kadro oluşturulacak.

FENERBAHÇE TOP BAŞI YAPTI

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları Jose Mourinho önderliğinde başladı. Sarı-lacivertliler yeni sezona hazırlık kampı kapsamında Düzce'de Topuk Yaylası Tesisleri'nde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, yeni sezon öncesin hazırlıkları kapsamındaki ilk hazırlık maçını burada oynayacak.

Kanarya ilk hazırlık maçını 29 Haziran Cumartesi günü Petrolul Ploieşti ile 10.30'da gerçekleştirecek.

İLK TRANSFER LEVENT

Fenerbahçe yeni sezondaki ilk transferini de gerçekleştirdi.

Ferdi Kadıoğlu'nun geleceğine yönelik bir hamle yapmak isteyen yönetim, Levent Mercan'ı kadrosuna kattı.

Genç futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı. Fenerbahçe'den yapılan açıklama ise şöyleydi, "Futbol A Takımımızın yeni sezon hazırlıkları Teknik Direktörümüz Jose Mourinho önderliğinde başlamıştır. Bu doğrultuda; Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile sözleşme yenilenmiştir. 2 yıl daha Çubuklu formamızı terletecek Mert Hakan Yandaş'a parçası olduğu Fenerbahçemiz ile başarılar dileriz. Kulübümüz yine yeni sezon planlaması kapsamında; geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan ile de 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Levent Mercan'a Fenerbahçe'mize hoş geldin diyor; Sarı Lacivert renklerimizle başarılar diliyoruz."

Levent sonrasında Jose Mourinho'nun istediği futbolculara yönelen Fenerbahçe'de sıra yıldız isimlere geldi.

GREENWOOD HAMLESİ

Jose Mourinho ile harika bir tanıtım yapan Fenerbahçe'de gözler transfer edilecek marka futbolculara çevrildi.

Sarı lacivertliler geride kalan sezoun Getafe'de tamamlayan ve bonservisi Manchester United'da bulunan Mason Greenwood'u listesine aldı. Yönetim, İngiliz devine kiralık ve satın alma opsiyonlu teklif vermeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'nin kısa süre içinde Kırmızı Şeytanlar ile temasa geçmesi bekleniyor.

İngiliz futbolcu ise karıştığı olaylar sonrasında tekrardan vitrine çıkmak istediği biliniyordu.

Geçtiğimiz sezon Gefate'de kiralık olarak forma giyen İngiliz yıldız 10 gol ve 6 asistlik katkı yaptı.

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