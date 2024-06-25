Fenerbahçe, yeni sezon öncesin hazırlıkları kapsamındaki ilk hazırlık maçını burada oynayacak.
Kanarya ilk hazırlık maçını 29 Haziran Cumartesi günü Petrolul Ploieşti ile 10.30'da gerçekleştirecek.
İLK TRANSFER LEVENT
Fenerbahçe yeni sezondaki ilk transferini de gerçekleştirdi.
Ferdi Kadıoğlu'nun geleceğine yönelik bir hamle yapmak isteyen yönetim, Levent Mercan'ı kadrosuna kattı.
Genç futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı. Fenerbahçe'den yapılan açıklama ise şöyleydi, "Futbol A Takımımızın yeni sezon hazırlıkları Teknik Direktörümüz Jose Mourinho önderliğinde başlamıştır. Bu doğrultuda; Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile sözleşme yenilenmiştir. 2 yıl daha Çubuklu formamızı terletecek Mert Hakan Yandaş'a parçası olduğu Fenerbahçemiz ile başarılar dileriz. Kulübümüz yine yeni sezon planlaması kapsamında; geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan ile de 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Levent Mercan'a Fenerbahçe'mize hoş geldin diyor; Sarı Lacivert renklerimizle başarılar diliyoruz."