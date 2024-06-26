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Bu hamle çok konuşulur: Galatasaray'dan Beşiktaş'a Rafa Silva yanıtı! Transferde tek sorun var

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Benfica ile sözleşmesi sona eren Rafa Silva'yı gündemine alan sarı kırmızılılar, yıldız oyuncuyu Beşiktaş'a kaptırdı. Aslan, bu transfer çalımının rövanşını flaş bir isimle alacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 26 Haziran 2024, 12:35 Güncelleme 26 Haziran 2024, 12:35
Bu hamle çok konuşulur: Galatasaray’dan Beşiktaş’a Rafa Silva yanıtı! Transferde tek sorun var

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, 3 Temmuz'da yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. İlk olarak Florya'da toplanacak olan sarı kırmızılılar, ardından Avusturya'da kamp yapacak.

Galatasaray’dan Beşiktaş’ta Rafa Silva yanıtı! Bu hamle çok konuşulur...

Aslan, kamp çalışmalarından döndüğünde ise bir devir kapanacak ve Florya yerine Kemerburgaz'da açılacak yeni tesislerinde hazırlıklarına devam edecek.

Galatasaray’dan Beşiktaş’ta Rafa Silva yanıtı! Bu hamle çok konuşulur...

TRANSFER HAREKATI HIZ KAZANDI

Son iki sezonda yaptığı flaş transferlerle dikkat çeken Galatasaray, bu yıl da büyük bombalar patlatmanın hesaplarını yapıyor.

Galatasaray’dan Beşiktaş’ta Rafa Silva yanıtı! Bu hamle çok konuşulur...

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim; bek bölgeleri, stoper, orta saha ve kanat transferi yapmak için arayışlarına devam ediyor.

Galatasaray’dan Beşiktaş’ta Rafa Silva yanıtı! Bu hamle çok konuşulur...

İLK İMZA BATSMAN'DEN!

Transfer döneminin resmen başladığı Türkiye'de, Galatasaray ilk imzasını flaş bir isme attıracak.

Galatasaray’dan Beşiktaş’ta Rafa Silva yanıtı! Bu hamle çok konuşulur...

Sarı kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Galatasaray’dan Beşiktaş’ta Rafa Silva yanıtı! Bu hamle çok konuşulur...

YABANCI SINIRI DÜŞÜNDÜRÜYOR!

Yeni sezonda yabancı sınırının 12'ye düşecek olması teknik direktör Okan Buruk ve yönetimi düşündürüyor.

Galatasaray’dan Beşiktaş’ta Rafa Silva yanıtı! Bu hamle çok konuşulur...

Geçtiğimiz sezon sarı kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen Ndombele ve Carlos Vinicius ile yollar ayrıldı.

Galatasaray’dan Beşiktaş’ta Rafa Silva yanıtı! Bu hamle çok konuşulur...

Aslan, ayrıca 6 aylığına transfer ettiği ve verim alamadığı Serge Aurier ile de yola devam etmeyecek.

Galatasaray’dan Beşiktaş’ta Rafa Silva yanıtı! Bu hamle çok konuşulur...

KİRALIKLAR YOLCU

Sarı kırmızılılarda geçtiğimiz sezon takımdan kiralık olarak ayrılan isimler de yeni sezonda kadroda olmayacak.

Galatasaray’dan Beşiktaş’ta Rafa Silva yanıtı! Bu hamle çok konuşulur...

Bu doğrultuda Nicolo Zaniolo, Mathias Ross ve Cicaldau takımdan bonservisleriyle veya kiralık olarak yeniden ayrılacaklar.

Galatasaray’dan Beşiktaş’ta Rafa Silva yanıtı! Bu hamle çok konuşulur...

Başakşehir'de forma giyen Leo Dubois içinse son kararı teknik direktör Okan Buruk verecek.

Galatasaray’dan Beşiktaş’ta Rafa Silva yanıtı! Bu hamle çok konuşulur...

KONTENJAN DOLDU

Bu noktada kadrosunda sözleşmesi sona eren ancak 1 yıl daha uzatılması beklenen Mertens dahil 11 yabancı futbolcusu bulunan sarı kırmızılılarda, Batshuayi'nin imzasıyla birlikte kontenjan da dolmuş olacak.

Galatasaray’dan Beşiktaş’ta Rafa Silva yanıtı! Bu hamle çok konuşulur...

AYRILIKLAR KAPIDA!

Kadrodaki şişkinliği azaltmak ve aynı zamanda yabancı sayısını düşürmek için raporunu hazırlayan Okan Buruk, gelecek tekliflere göre bazı isimlerle yolların ayrılmasına onay verdi.

Galatasaray’dan Beşiktaş’ta Rafa Silva yanıtı! Bu hamle çok konuşulur...

Bu doğrultuda; beklenen katkıyı bir türlü veremeyen Tete ve Zaha, ön plana çıkıyor. Ayrıca Okan Buruk'la yıldızı barışmayan Sergio Oliveira'nın da takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray’dan Beşiktaş’ta Rafa Silva yanıtı! Bu hamle çok konuşulur...

STOPER KARARI!

Geride kalan sezonda Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez ve Victor Nelsson 3'lüsünün dönüşümlü olarak forma giydiği Galatasaray'da, iki yabancı isimden birisinin takımdan gönderilmesi planlanıyordu.

Galatasaray’dan Beşiktaş’ta Rafa Silva yanıtı! Bu hamle çok konuşulur...

Hem Nelsson hem Sanchez için kulübe 20 milyon euro bandında teklifler gelirken, Abdülkerim Bardakcı'nın sakatlığının ardından eski performansını aratması Okan Buruk'u düşündürdü.

Galatasaray’dan Beşiktaş’ta Rafa Silva yanıtı! Bu hamle çok konuşulur...

Tecrübeli teknik adam bu nedenle iki stoperden birisinin satılıp satılmaması konusuna kampın ardından karar verecek.

Galatasaray’dan Beşiktaş’ta Rafa Silva yanıtı! Bu hamle çok konuşulur...

GÖZLER TRANSFERDE

Galatasaray'da Batshuayi'nin ardından takıma katılacak ikinci isim de belli oldu.

Galatasaray’dan Beşiktaş’ta Rafa Silva yanıtı! Bu hamle çok konuşulur...

Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattı. Sarı kırmızılılar, yıldız oyuncu ile 30 Haziran'dan sonra sözleşme imzalayacak.

Galatasaray’dan Beşiktaş’ta Rafa Silva yanıtı! Bu hamle çok konuşulur...

Son 2 sezonda Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, yeni sezona hazır bir kadroyla girmek istiyor. Batshuayi ile ilk transferini gerçekleştiren sarı kırmızılılar, bir transferde daha sona geldi.

Galatasaray’dan Beşiktaş’ta Rafa Silva yanıtı! Bu hamle çok konuşulur...

TALISCA BOMBASI!

Al Nassr'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Anderson Talisca için Galatasaray'ın da devreye girdiği öğrenildi.

Galatasaray’dan Beşiktaş’ta Rafa Silva yanıtı! Bu hamle çok konuşulur...

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Brezilyalı yıldız, Çin'in yolunu tutmuştu.

Galatasaray’dan Beşiktaş’ta Rafa Silva yanıtı! Bu hamle çok konuşulur...

Arabistan'da da skorer kimliğini konuşturan Talisca ismi Galatasaraylıları şimdiden heyecanlandırdı.

Galatasaray’dan Beşiktaş’ta Rafa Silva yanıtı! Bu hamle çok konuşulur...

Al Nassr'ın bonservis konusunda Talisca'nın transfer olacağı takıma zorluk çıkarmayacağı öğrenilirken, transferin önündeki tek engelin Brezilyalı yıldızın yıllık 10 milyon euro maaş beklentisi olduğu ifade edildi.

Galatasaray’dan Beşiktaş’ta Rafa Silva yanıtı! Bu hamle çok konuşulur...

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