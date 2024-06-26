EURO 2024’te son 16 turu eşleşmeleri belli oldu! Türkiye’nin Avusturya’yı elemesi halinde muhtemel rakipleri kim?

Büyük umutlarla geldiğimiz Almanya'da EURO 2024 gruplarını 6 puanla tamamladık ve son 16 takım arasına kaldık. Çekya'yı 1-1 bitmesi neredeyse kesin gibi gözüken karşılaşmada Cenk Tosun'un sahneye çıkarak attığı golle 2-1 mağlup eden milliler, Avusturya ile eşleşti.
TÜRKİYE - AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN?
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F grubunda yer alan milli takımımız Gürcistan'ı 3-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Ardından Portekiz'e 3-0 yenildi ancak son maçından galibiyetle ayrılarak Avusturya'nın rakibi olmaya hak kazandı. Türkiye - Avusturya maçı 2 Temmuz Salı günü saat 22.00'de Leipzig'de oynanacak.
En son hazırlık maçında karşılaştığımız Avusturya karşısında millilerimiz mart ayında rakibinden 6 gollü mağlubiyet almıştı.
ÇEYREK FİNALDEKİ MUHTEMEL RAKİBİMİZ BELLİ OLDU
Topladığı 6 puanla grubunu ikinci sırada tamamlayan A Milli Takımımız, kupaya doğru giden turnuva yolunda İtalya, İsviçre, Slovakya, İngiltere, Avusturya, Hollanda ve Romanya'nın bulunduğu yarıya yerleşti. Diğer yarıda ise İspanya, Gürcistan, Almanya, Danimarka, Portekiz, Slovenya, Fransa ve Belçika bulunuyor.
2 Temmuz'da oynayacağımz Avusturya maçında sahadan kazanan taraf olarak ayrılırsak Romanya - Hollanda eşleşmesinin galibi ile çeyrek finalde karşı karşıya geleceğiz.