Milli takımımız tarihi bir karşılaşmadan son 16 turu biletini alarak ayrldı. Çekya ile karşılaşan ay yıldızlılar, Hamburg'da Hakan ile 1-0 öne geçti. Ancak Soucek skoru dengeledi. Karşılaşma 1-1 sona erecek derken Cenk Tosun sahneye çıktı. Ekibimiz 6 puanla son 16 biletini alarak gruptan çıktı. İşte maçtaki önemli pozisyonlar, kırmızı kart anı ve atılan goller...
GOLLER VE ÖNEMLİ POZİSYONLAR
Antonin Barak yaptığı hareket sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı
HAKAN ÇALHANOĞLU SKORU 1-0'A GETİRİYOR!
SOUCEK EŞİTLEDİ
CENK TOSUNNNNNNN VE SON 16'DAYIZ
MONTELLA'DAN ÜÇLÜ
HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN SAHA ORTASINDA ÜÇLÜ! TÜYLER DİKEN DİKEN
MONTELLA'DAN DEĞİŞİKLİKLER
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ağrıları geçen ve oynamak isteyen Mert Günok'u tercih ederken cezalı Abdülkerim'in yerine Merih Demiral forma giydi. Kaan Ayhan ve Orkun Kökçü'nün yerine de karşılaşmada Salih Özcan ile İsmail Yüksek orta sahada yer aldı. İleri uçta ise Barış Alper Yılmaz Kenan Yıldız ve Arda Güler üçlüsü formayı kaptı.