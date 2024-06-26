Milli takımımız tarihi bir karşılaşmadan son 16 turu biletini alarak ayrldı. Çekya ile karşılaşan ay yıldızlılar, Hamburg'da Hakan ile 1-0 öne geçti. Ancak Soucek skoru dengeledi. Karşılaşma 1-1 sona erecek derken Cenk Tosun sahneye çıktı. Ekibimiz 6 puanla son 16 biletini alarak gruptan çıktı. İşte maçtaki önemli pozisyonlar, kırmızı kart anı ve atılan goller...

MONTELLA'DAN DEĞİŞİKLİKLER

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ağrıları geçen ve oynamak isteyen Mert Günok'u tercih ederken cezalı Abdülkerim'in yerine Merih Demiral forma giydi. Kaan Ayhan ve Orkun Kökçü'nün yerine de karşılaşmada Salih Özcan ile İsmail Yüksek orta sahada yer aldı. İleri uçta ise Barış Alper Yılmaz Kenan Yıldız ve Arda Güler üçlüsü formayı kaptı.