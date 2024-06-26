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Fişi ÇEKtik: Türkiye EURO 2024'te Çekya'yı 2-1 yenerek son 16 turuna yükseldi... İşte goller

Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te Çekya ile karşılaşan milli takımımız rakibini 2-1 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. Karşılaşmada 21'inci dakikada 10 kişi kalan rakibine karşı 52'inci dakikada Hakan Çalhanoğlu ile golü bulan Bizim Çocuklar, Soucek'in sayısına engel olamadı ve skor 1-1'e geldi. Millilerimiz pes etmedi... Cenk Tosun karşılaşmadan bir puanla ayrılmak üzereyken 3 puanı kopardı ve adını son 16 turuna yazdırdı. Bu sonuçla da Avusturya'nın rakibi oldu. İşte Türkiye - Çekya maçında yaşananlar, önemli pozisyonlar ve atılan goller...

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Giriş Tarihi 26 Haziran 2024, 20:51 Güncelleme 27 Haziran 2024, 00:28
Fişi ÇEKtik: Türkiye EURO 2024’te Çekya’yı 2-1 yenerek son 16 turuna yükseldi... İşte goller

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Milli takımımız tarihi bir karşılaşmadan son 16 turu biletini alarak ayrldı. Çekya ile karşılaşan ay yıldızlılar, Hamburg'da Hakan ile 1-0 öne geçti. Ancak Soucek skoru dengeledi. Karşılaşma 1-1 sona erecek derken Cenk Tosun sahneye çıktı. Ekibimiz 6 puanla son 16 biletini alarak gruptan çıktı. İşte maçtaki önemli pozisyonlar, kırmızı kart anı ve atılan goller...

GOLLER VE ÖNEMLİ POZİSYONLAR

Antonin Barak yaptığı hareket sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı

HAKAN ÇALHANOĞLU SKORU 1-0'A GETİRİYOR!

SOUCEK EŞİTLEDİ

CENK TOSUNNNNNNN VE SON 16'DAYIZ


MONTELLA'DAN ÜÇLÜ

HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN SAHA ORTASINDA ÜÇLÜ! TÜYLER DİKEN DİKEN

MONTELLA'DAN DEĞİŞİKLİKLER

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ağrıları geçen ve oynamak isteyen Mert Günok'u tercih ederken cezalı Abdülkerim'in yerine Merih Demiral forma giydi. Kaan Ayhan ve Orkun Kökçü'nün yerine de karşılaşmada Salih Özcan ile İsmail Yüksek orta sahada yer aldı. İleri uçta ise Barış Alper Yılmaz Kenan Yıldız ve Arda Güler üçlüsü formayı kaptı.

ÇEKYA 10 KİŞİ KALDI

Karşılaşmanın 21'inci dakikasında Antonin Barak, Ferdi'ye yaptığı hareketin ardından Salih Özcan'a müdahalesiyle ikinci sarı kartı görerek kırmızıyla oyun dışında kaldı.

KAPTAN ALMANYA'YI SALLADI

Çekya kalesini adeta abluka altına alan millilerimiz, 52'inci dakikada kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun golü ile 1-0 öne geçmeyi başardı. Daha önce adını dünya futboluna duyurduğu Hamburg'da bu kez milli takım için fileleri havalandıran deneyimli futbolcu, milyonların büyük bir sevinç yaşamasını sağladı.

SOUCEK EŞİTLEDİ

Milli Takımımız karşılaşmada 1-0 öndeyken Çekya, Tomas Soucek'in golü ile eşitliği sağladı. West Hamlı futbolcu ceza sahası içinde önünde kalan topu ağlarla buluşturdu. VAR'da izlenen pozisyon sonrası Kovacs orta noktayı gösterdi.

RAKİBİMİZ AVUSTURYA

Çekya ile 1-1 berabere kalarak adını son 16 turuna yazdıran millilerimiz Avusturya'nın rakibi oldu. Vincenzo Montella ve öğrencileri rakibiyle 2 Temmuz'da Leipzig'de kozlarını paylaşacak.

HAKAN ÇALHANOĞLU VE SAMET AKAYDİN CEZALI

A Milli Takımımızda sarı kart gören Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydin gördükleri sarı kartla cezalı duruma düştü. Deneyimli futbolcular Avusturya maçında forma giyemeyecek.

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