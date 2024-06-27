Başkan Erdoğan'dan Çekya-Türkiye maçının adamı Barış Alper Yılmaz ve A Milli Takım'a tebrik: "Sağ kanadı felç ettin"

Erdoğan, Hamburg'daki maçın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, futbolculardan Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun ve Barış Alper Yılmaz ile konuştu.

BİR DAHAKİ MAÇTA DA SİZİ BEKLİYORUZ

Montella'nın "Cumhurbaşkanım, yakınlığınızı her zaman duyuyoruz, çok teşekkürler desteğiniz için. Bir dahaki maçta da sizi bekliyoruz." şeklindeki sözleri üzerine Erdoğan, "Ben de çok çok teşekür ediyorum. İnşallah Avusturya maçının ön hazırlıklarına yönelip ona göre de adımlarımızı atalım." dedi.

İtalyan teknik adam daha sonra, "Aynen öyle Cumhurbaşkanım genellikle grup aşamaları böyle gergin olur. O yüzden iyi bir şekilde hazırlanacağız o maça. Belki de gruptan devam eden en genç milli takımız şu anda." ifadelerini kullandı.

HAKAN'I TEBRİK EDİYORUM

Daha sonra, maçta ilk golü atan takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile konuşan Başkan Erdoğan, "Hakan'ı tebrik ediyorum. Çok güzel bir gol oldu. Sıkıntıya girdiğimiz anda golü bulduk." dedi. Çalhanoğlu da Başkan Erdoğan'a teşekkür ederek takım arkardaşlarının selamını iletti.