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Başkan Erdoğan'dan Çekya-Türkiye maçının adamı Barış Alper Yılmaz ve A Milli Takım'a tebrik: "Sağ kanadı felç ettin"

Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te Çekya ile karşılaşan milli takımımız rakibini 2-1 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak kutladı. Başkan Erdoğan, Teknik Direktör Vincenzo Montella, oyunculardan Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun ve Barış Alper Yılmaz'ı ayrı ayrı tebrik ederken hakeme tepki gösterdi.

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Giriş Tarihi 27 Haziran 2024, 03:01 Güncelleme 27 Haziran 2024, 10:00
Başkan Erdoğan’dan Çekya-Türkiye maçının adamı Barış Alper Yılmaz ve A Milli Takım’a tebrik: Sağ kanadı felç ettin

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu'ndaki üçüncü maçında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükselen A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti.

Erdoğan, Hamburg'daki maçın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, futbolculardan Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun ve Barış Alper Yılmaz ile konuştu.

BİR DAHAKİ MAÇTA DA SİZİ BEKLİYORUZ
Montella'nın "Cumhurbaşkanım, yakınlığınızı her zaman duyuyoruz, çok teşekkürler desteğiniz için. Bir dahaki maçta da sizi bekliyoruz." şeklindeki sözleri üzerine Erdoğan, "Ben de çok çok teşekür ediyorum. İnşallah Avusturya maçının ön hazırlıklarına yönelip ona göre de adımlarımızı atalım." dedi.

Başkan Erdoğan'dan tebrik telefonu

İtalyan teknik adam daha sonra, "Aynen öyle Cumhurbaşkanım genellikle grup aşamaları böyle gergin olur. O yüzden iyi bir şekilde hazırlanacağız o maça. Belki de gruptan devam eden en genç milli takımız şu anda." ifadelerini kullandı.

HAKAN'I TEBRİK EDİYORUM
Daha sonra, maçta ilk golü atan takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile konuşan Başkan Erdoğan, "Hakan'ı tebrik ediyorum. Çok güzel bir gol oldu. Sıkıntıya girdiğimiz anda golü bulduk." dedi. Çalhanoğlu da Başkan Erdoğan'a teşekkür ederek takım arkardaşlarının selamını iletti.

ALLAH YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN
Başkan Erdoğan, milli takımın ikinci golünü atan Cenk Tosun'u da tebrik ederek, "Çok güzel bir gol oldu, hepimizi rahatlattı. Allah yar ve yardımcınız olsun." derken, Cenk, "Desteğiniz çok değerli Sayın Cumhurbaşkanım." ifadesini kullandı.


MAÇIN ADAMINA ÖZEL TEBRİK! GERÇEKTEN SAĞ KANADI FELÇ ETTİN, TEBRİK EDİYORUM
Futbolculardan son olarak maçın adamı seçilen Barış Alper Yılmaz ile konuşan Başkan Erdoğan, "Barış tebrik ediyorum. Gerçekten sağ kanadı felç ettin, tebrik ediyorum. Takımın 11'de 11 hepsini de tebrik ediyorum. Yediğimiz golde de hakem çok büyük haksızlık yaptı." diye konuştu.

Barış Alper, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine "Sağ olun teşekkürler. En önemli şey kazanmaktı, takım arkadaşlarımızla birlikte çok iyi mücadele verdik. En önemli şey son 16 turuna kaldık. Bundan sonra devam edeceğiz, inşallah." şeklinde karşılık verdi.

Hakem, Çekya'nın attığı beraberlik golünde kalecimiz Mert'e yapılan faulü vermemişti.Hakem, Çekya'nın attığı beraberlik golünde kalecimiz Mert'e yapılan faulü vermemişti.

Gençlik ve Spor Bakanı Bakan Bak ve TFF Başkanı Büyükekşi de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a desteği dolayısıyla teşekkür ederken, Erdoğan, "Kardeşlerimin, bütün sporcularımızın gözlerinden öpüyorum, tebrik ediyorum." diye konuştu.

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