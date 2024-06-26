Almanya'da düzenlenen ve Türkiye'nin de yer aldığı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda E grubu maçları tamamlanıyor. Slovakya ile Romanya karşı karşıya geliyor. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak adını son 16 turuna yükselmek ve yoluna devam etmek istiyor. Slovakya - Romanya maçında atılan goller, önemli pozisyonlar ve maçın canlı takibi takvim.com.tr'de...

SLOVAKLARDAN BÜYÜK SÜRPRİZ

Turnuvada çok da fazla şans verilmemesine rağmen Belçika karşısındaki performansıyla alkış alan Slovaklar, sahadan Schranz'ın golü ile 1-0 galip ayrılarak tarihi bir başarı elde etti. Ancak ikinci karşılaşmada Ukrayna'ya 2-1 mağlup olarak 3 puanda kaldı. Bugün de hedef Romanya'yı yenerek 6 puanla son 16'ya kalmak.