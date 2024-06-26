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EURO 2024: Slovakya - Romanya | CANLI

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. E grubunda oynanan son hafta maçında Slovakya ile Romanya kozlarını paylaşıyor. Slovaklar en az şans tanınan ekiplerden biri olmasına rağmen Belçika karşısında sürpriz yaparak sahadan 1-0 galip ayrılarak turnuvaya galip ayrılmıştı. İkinci karşılaşmada ise Ukrayna'ya 2-1 yenildiler. Diğer yandan ilk maçında Ukrayna'yı 3-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Romanya, ikinci randevusunda Belçika'ya 1-0 yenilmişti. Şu anda 3 puanı bulunuyor. Slovakya - Romanya maçında atılan goller, önemli pozisyonlar ve maçın canlı takibi takvim.com.tr'de...

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Giriş Tarihi 26 Haziran 2024, 18:47 Güncelleme 26 Haziran 2024, 18:47
EURO 2024: Slovakya - Romanya | CANLI

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Almanya'da düzenlenen ve Türkiye'nin de yer aldığı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda E grubu maçları tamamlanıyor. Slovakya ile Romanya karşı karşıya geliyor. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak adını son 16 turuna yükselmek ve yoluna devam etmek istiyor. Slovakya - Romanya maçında atılan goller, önemli pozisyonlar ve maçın canlı takibi takvim.com.tr'de...

SLOVAKYA - ROMANYA MAÇI İLK 11'LERİ

Slovakya: Dubravka, Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko, Kucka, Lobotka, Duda, Schranz, Haraslin, Strelec

Romanya: Nita, Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu, Marius Marin, Hagi, Razvan Marin, Stanciu, Coman, Dragus

GOLLER VE ÖNEMLİ POZİSYONLAR

SLOVAKLARDAN BÜYÜK SÜRPRİZ

Turnuvada çok da fazla şans verilmemesine rağmen Belçika karşısındaki performansıyla alkış alan Slovaklar, sahadan Schranz'ın golü ile 1-0 galip ayrılarak tarihi bir başarı elde etti. Ancak ikinci karşılaşmada Ukrayna'ya 2-1 mağlup olarak 3 puanda kaldı. Bugün de hedef Romanya'yı yenerek 6 puanla son 16'ya kalmak.

RUMENLER UMUTLU

Ukrayna karşısında 3-0'lık galibiyet ederek milyonları şaşırtan Romanya, ikinci karşılaşmada ise Belçika'ya yenilerek rakibi gibi 3 puanda yer alıyor. Lider konumda bulunsa da kazanarak kendisini garanti altına almak isteyen Rumenler, Slovaklar karşısında Trabzonsporlu Dragus ve Gaziantepli Nita ile turlamayı hedefliyor.

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