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Çekya-Türkiye CANLI MAÇ SONUCU 1-2 || Çekya-Türkiye EURO 2024 MAÇ ÖZETİ! Türkiye'nin yeni rakibi...

A Milli Futbol Takımı, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024'te üçüncü maçında Çekya ile karşılaştı. Millilerimiz, Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un attığı gollerle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçların ardından Türkiye Milli Takımı, Avusturya ile eşleşti.

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Giriş Tarihi 27 Haziran 2024, 00:00 Güncelleme 27 Haziran 2024, 00:06
Çekya-Türkiye CANLI MAÇ SONUCU 1-2 || Çekya-Türkiye EURO 2024 MAÇ ÖZETİ! Türkiye’nin yeni rakibi...

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A Milli Futbol Takımı, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024'te üçüncü maçında Çekya ile karşı karşıya geldi. Millilerimiz, Hakan Çalhanoğlu'nun 51. dakikada ve Cenk Tosun'un 90+4'te attığı gollerle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçların ardından Türkiye Milli Takımı, son 16 turunda Avusturya ile eşleşti.

İŞTE MAÇ ÖZETİ

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 F Grubu'ndaki son maçında Çekya ile Hamburg'da karşı karşıya geldi ve mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Hakan Çalhanoğlu'nun 51. dakikada attığı golün ardından Cenk Tosun'un 90+4'te bulduğu golle skoru belirledi. Çekya'nın tek golü Tomas Soucek'ten geldi ve Antonin Barak'ın 20. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldılar.

Bu sonuçla birlikte Türkiye, 6 puanla gruplarından ikinci sırada tamamlayarak son 16'ya yükseldi. Çekya ise 1 puanla turnuvaya veda etti.

Son 16 turundaki rakipleri D Grubu lideri Avusturya oldu.

F GRUBU PUAN DURUMU

Portekiz - 3 maç - 6 puan (+2)

TÜRKİYE - 3 maç - 6 puan (0)

Gürcistan - 3 maç - 4 puan (0)

Çekya - 3 maç - 1 puan (-2)

ÇEKYA - TÜRKİYE MAÇI

A Milli Takım, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 için sahaya çıkıyor. F Grubu'nda oynadığı Gürcistan mücadelesini 3-1 kazanan Ay-yıldızlılar, Portekiz karşısında ise sahadan 3-0 mağlubiyetle ayrıldı. A Milli Takım'ın sıradaki rakibi ise Çekya oldu. Türkiye'nin rakibi Çekya grupta oynadığı Portekiz karşılaşmasından mağlubiyetle ayrılırken Gürcistan ile berabere kaldı ve 1 puan topladı. Grupta 3. basamakta yer alan Çekya son maçına Türkiye karşısında çıkTI.

ASpor CANLI YAYIN

Çekya - Türkiye mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlandı.

TÜRKİYE ÇEKYA MAÇI CANLI İZLE

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1 adresinden maçı canlı olarak takip edebilirsiniz.

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TÜRKİYE'NİN SON 16 TURUNDA RAKİBİ KİM OLACAK?

A Milli Takım, F Grubu'nu ikinci sırada tamamlarsa D Grubu'nun lideri Avusturya ile eşleşecek.Türkiye, grupta üçüncü olursa İspanya ya da İngiltere'yle son 16 turunda karşılaşacak.

GRUP İKİNCİLİĞİ İÇİN BERABERLİK YETECEK

A Milli Takım, F Grubu'nda 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle üç puan topladı. Portekiz aldığı iki galibiyetle liderliği garantilerken ay-yıldızlı temsilcimize grup ikinciliği için beraberlik yetecek. Ay-yıldızlı ekip galibiyet ya da beraberlik halinde grubu ikinci sırada tamamlayacak ve diğer maçın sonucuna bakmaksızın adını son 16 turuna yazdıracak. Milli takımın, Çekya karşısında mağlup olması halinde ise grup üçüncülüğü için Gürcistan'ın Portekiz karşısında puan kaybı yaşamasını bekleyecek. Oluşacak böyle bir tabloda Türkiye, 6 grubun en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girerse yine bir üst tura yükselme şansına sahip. Milli takımın yenilgisi halinde, Gürcistan da kazanırsa ay-yıldızlı ekip grubu son sırada tamamlayarak elenecek.

MİLLİLER SON 16 TURUNDA KİMLE EŞLEŞEBİLİR?

A Milli Takım'ın ikincilik ve en iyi üçüncü olarak son 16 turuna kalması durumunda rakibi farklılık gösterecek. Milli Takım grubu 2. sırada tamamlarsa D Grubu'nu lider bitiren Avusturya ile eşleşecek. Türkiye en iyi dört 3'üncüler arasına girmesi halinde ise İspanya ya da İngiltere ile eşleşecek.

MİLLİ TAKIM'DA GÖZLER EKSİK OYUNCULARDA

A Milli Takım'da Çekya mücadelesinde Montella'nın kadro tercihi merak ediliyor. Ayak bileğinde travma oluşan Orkun Kökçü ve dizinde ağrısı olan Mert Günok'un bu karşılaşmada forma giymesi zor gözüküyor. Takımla çalışmalara başlayan İrfan Can Kahveci'nin maç kadrosunda yer alması bekleniyor. İki gün önce takımdan ayrı çalışan, dün de idmanın tamamında takımla çalışan Arda Güler ise bu mücadelede kadroda yer alacak. Milli Takım'da ilk iki maçta gördüğü sarı kartlarla cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakçı forma giyemeyecek.

A MİLLİ TAKIM ÇEKYA İLE 12. KEZ KARŞILAŞACAK

Türk Milli Futbol Takımı, Çekya ile 7'si özel, 4'ü resmi olmak üzere 11 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda takımlar beşer kez galip gelirken, bir kez berabere kaldı. Bu maçlarda 15 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 21 gol gördü.Türkiye ile Çekya A milli futbol takımları 15 Haziran 2008 tarihinde EURO 2008'de, Cenevre'de tarihe geçen maçta karşılaştı.

Milliler, Koller ve Plasil'in golleriyle 2-0 yenik duruma düştüğü maçı son 15 dakikada Arda Turan ve Nihat Kahveci'nin (2) attığı gollerle 3-2 kazanarak, gruptan çıkıp, çeyrek finalde mücadele etme hakkını kazandı. Türkiye ile Çekya arasında oynanan son maç ise 19 Kasım 2022'de oynandı. Gaziantep'teki özel maçı ay-yıldızlı ekip Enes Ünal ve Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle 2-0 galip tamamladı.

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