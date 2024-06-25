EURO 2024'ün D grubunda Hollanda ile Avusturya, son hafta maçında karşı karşıya geldi. İki takım arasındaki zorlu mücadeleden kazanan taraf Avusturya oldu. Adeta gol düellosuna sahne olan karşılaşmada milli takımımızın rakibi de belirlendi. Eğer istediğimiz sonucu alırsak rakibimiz Avuturya olacak. İşte Hollanda - Avusturya maçında atılan goller ve önemli pozisyonlar...
GOLLER
Avusturya etkili başladığı maçta golü erken buldu! Malen topu kendi kalesine gönderdi!
Cody Gakpo'dan harika bitiriş! Hollanda hızlı hücumda golü buldu ikinci yarıya müthiş başladı!
İnanılmaz! Bu kez de De Vrij kendi kalesine attı Avusturya yeniden önde!
Memphis Depay! Hollanda pes etmiyor! Maçta yeniden eşitlik var.
BERLİN'DE GOL YAĞMURU VAR! SABITZER İĞNE DELİĞİNDEN GEÇİRDİ! AVUSTURYA TEKRAR ÖNDE!
MALEN KALEYİ ŞAŞIRDI
Karşılaşmanın başlamasının ardından sadece 5 dakika geçmişti ki Avusturya golü buldu. Etkili başlangıcının ardından yakaladığı fısatta kale önüne giden Avusturya'da Prass'ın pasında Donyell Malen ters bir vuruş yaparak topu ağlarla buluşturdu ve Hollanda 1-0 geriye düştü.