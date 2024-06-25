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Türkiye'nin muhtemel rakibi belli oldu: Avusturya Hollanda'yı devirerek son 16 turuna yükseldi! İşte atılan goller...

EURO 2024'ün D grubunda Hollanda ile Avusturya arasındaki karşılaşma nefes kesti. Maçta Avusturya Malen'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Hollanda Cody Gakpo ile cevap verse de De Vrij kendi filelerini havalandırarak takımını geriye düşürdü. Depay her ne kadar harika bir gol atarak skoru yeniden eşitlese de Sabitzer de muhteşem vuruşla ülkesi adına 3. golü kaydetti. Bu sonuçla yarın Çekya karşısında sahadan ikincilikle ayrılırsak rakibimiz Avusturya olacak. İşte Hollanda - Avusturya maçında atılan goller ve önemli pozisyonlar...

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Giriş Tarihi 25 Haziran 2024, 19:01 Güncelleme 25 Haziran 2024, 21:47
Türkiye’nin muhtemel rakibi belli oldu: Avusturya Hollanda’yı devirerek son 16 turuna yükseldi! İşte atılan goller...

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EURO 2024'ün D grubunda Hollanda ile Avusturya, son hafta maçında karşı karşıya geldi. İki takım arasındaki zorlu mücadeleden kazanan taraf Avusturya oldu. Adeta gol düellosuna sahne olan karşılaşmada milli takımımızın rakibi de belirlendi. Eğer istediğimiz sonucu alırsak rakibimiz Avuturya olacak. İşte Hollanda - Avusturya maçında atılan goller ve önemli pozisyonlar...

GOLLER

Avusturya etkili başladığı maçta golü erken buldu! Malen topu kendi kalesine gönderdi!


Cody Gakpo'dan harika bitiriş! Hollanda hızlı hücumda golü buldu ikinci yarıya müthiş başladı!

İnanılmaz! Bu kez de De Vrij kendi kalesine attı Avusturya yeniden önde!

Memphis Depay! Hollanda pes etmiyor! Maçta yeniden eşitlik var.

BERLİN'DE GOL YAĞMURU VAR! SABITZER İĞNE DELİĞİNDEN GEÇİRDİ! AVUSTURYA TEKRAR ÖNDE!

MALEN KALEYİ ŞAŞIRDI

Karşılaşmanın başlamasının ardından sadece 5 dakika geçmişti ki Avusturya golü buldu. Etkili başlangıcının ardından yakaladığı fısatta kale önüne giden Avusturya'da Prass'ın pasında Donyell Malen ters bir vuruş yaparak topu ağlarla buluşturdu ve Hollanda 1-0 geriye düştü.

CODY GAKPO YİNE ATTI

Hollanda ilk yarıda gol bulmayı başaramadı. Ancak Cody Gakpo kendisine özgü sol kanatta topla atak bitirme stilini yine ortaya koyarak eşitliği getirdi. İki rakibinin önünden topu rakip kalecinin uzanamayacağo yere göndererek skoru 1-1'e getirdi. De Vrij kendi kalesine atarak Avusturya'yı 2-1 öne geçirdi. Depay'ın golüne Sabitzer cevap verince yeniden üstünlük kırmızı beyazlılara geçti.

Bu sonuçla Avusturya Türkiye'nin grubundan ikinci çıkması halinde millilerimizin son 16 turundaki rakibi oldu.

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