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EURO 2024'ün D grubunda Hollanda ile Avusturya, son hafta maçında karşı karşıya geldi. İki takım arasındaki zorlu mücadeleden kazanan taraf Avusturya oldu. Adeta gol düellosuna sahne olan karşılaşmada milli takımımızın rakibi de belirlendi. Eğer istediğimiz sonucu alırsak rakibimiz Avuturya olacak. İşte Hollanda - Avusturya maçında atılan goller ve önemli pozisyonlar...