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Fransa son 16 turunda! Mbappe ve Lewandowski skoru belirledi... İşte atılan goller

EURO 2024'ün D grubunda Fransa, Polonya ile 1-1 berabere kalarak adını son 16 turuna yazdırdı. Horozlar, Mbappe'nin bir maç sonra geri döndüğü mücadelede golü yıldız ismin penaltıdan yaptığı vuruşla buldu ve karşılaşmada öne geçti. Robert Lewandowski de penaltıdan kale çizgisini geçmeyi başardı ve skor eşitlendi. İşte Fransa Polonya maçında atılan goller ve önemli pozisyonlar...

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Giriş Tarihi 25 Haziran 2024, 19:01 Güncelleme 25 Haziran 2024, 21:24
Fransa son 16 turunda! Mbappe ve Lewandowski skoru belirledi... İşte atılan goller

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EURO 2024'ün D grubunda Fransa ile Polonya, son hafta maçında karşı karşıya geldi. Turnuvanın favorileri arasında bulunan Horozlar, Polonya karşısında Mbappe'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Robert Lewandowski kendisinin düşürülmesiyle kazanılan penaltıda Maignan'ı mağlup ederek skoru 1-1'e getirdi.

GOLLER VE ÖNEMLİ POZİSYONLAR

Kylian Mbappe! Avrupa Şampiyonları'ndaki ilk golü penaltıdan geldi!

Lewandowski'nin kafa vuruşu az farkla dışarıda!

Lewandowski tekrarlanan penaltıyı bu kez gole çevirdi ve skoru eşitledi!

SZYMANSKI İLK 11'DE

Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki en büyük hayal kırıklıklarından biri olarak dikkat çeken Polonya'da ilk iki maça yedek kulübesinde başlayan Fenerbahçe'nin yıldızı Sebastian Szymanski bu kez forma şansı bulmayı başardı. 24 yaşındaki futbolcu istediği seviyede bir oyun ortaya koyamadı.

MBAPPE GERİ DÖNDÜ

Avusturya ile oynanan ilk maçta burnu kırılan ve sonrasında maske takmaya başlayan Kylian Mbappe, Hollanda karşılaşmasında forma giyememişti. Real Madrid'in yıldızı Polonya karşısında hem ilk 11'de yer buldu hem de Avrupa Futbol Şampiyonaları kariyerindeki ilk golü penaltıdan attı. Lewandowski'nin penaltı vuruşunu isabete çevirmesiyle skora denge geldi ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

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