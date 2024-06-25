EURO 2024'ün D grubunda Fransa ile Polonya, son hafta maçında karşı karşıya geldi. Turnuvanın favorileri arasında bulunan Horozlar, Polonya karşısında Mbappe'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Robert Lewandowski kendisinin düşürülmesiyle kazanılan penaltıda Maignan'ı mağlup ederek skoru 1-1'e getirdi.
GOLLER VE ÖNEMLİ POZİSYONLAR
Kylian Mbappe! Avrupa Şampiyonları'ndaki ilk golü penaltıdan geldi!
Lewandowski'nin kafa vuruşu az farkla dışarıda!
Lewandowski tekrarlanan penaltıyı bu kez gole çevirdi ve skoru eşitledi!
SZYMANSKI İLK 11'DE
Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki en büyük hayal kırıklıklarından biri olarak dikkat çeken Polonya'da ilk iki maça yedek kulübesinde başlayan Fenerbahçe'nin yıldızı Sebastian Szymanski bu kez forma şansı bulmayı başardı. 24 yaşındaki futbolcu istediği seviyede bir oyun ortaya koyamadı.