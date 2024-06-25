⚽️ GOL | Lewandowski tekrarlanan penaltıyı bu kez gole çevirdi ve skoru eşitledi! 🇵🇱 #EURO2024 pic.twitter.com/0yugCnIoqe

Lewandowski tekrarlanan penaltıyı bu kez gole çevirdi ve skoru eşitledi!

SZYMANSKI İLK 11'DE

Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki en büyük hayal kırıklıklarından biri olarak dikkat çeken Polonya'da ilk iki maça yedek kulübesinde başlayan Fenerbahçe'nin yıldızı Sebastian Szymanski bu kez forma şansı bulmayı başardı. 24 yaşındaki futbolcu istediği seviyede bir oyun ortaya koyamadı.