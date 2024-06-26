SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Trabzonspor transferde büyük oynuyor! EURO 2024'ün yıldızı da listede... Stoper için dev hamle yolda

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Bugüne kadar pek çok isimle görüşen ve bazı hamlelerini de resmen duyuran Fırtına'da sıra stopere geldi. Gündemin en sıcak isimlerinden biri ise Samuel Gigot. Fransız futbolcuda mutlu sona ulaşılamaması üzerine farklı isimler de listede bulunuyor. Abdullah Avcı'nın istediği futbolcular arasında EURO 2024'yün yıldızı da var. İşte detaylar ve son dakika Trabzonspor transfer haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Haziran 2024, 19:48 Güncelleme 26 Haziran 2024, 20:02
Trabzonspor transferde büyük oynuyor! EURO 2024’ün yıldızı da listede... Stoper için dev hamle yolda

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

2021-2022 sezonunun ardından 2 senede zirveden çok uzak kalan Trabzonspor, yeniden şampiyonluk mücadelesi vererek mutlu sona ulaşmak istiyor. Bordo mavililer daha önce de yaptığı gibi transferleri kamp öncesine yetiştirdi ve nokta atışlarını da süreç içerisinde tamamlayarak Avrupa Ligi ön elemesine hazır hale gelecek.

Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından bin metre (1 km) koşu test çalışması yaptı. Antrenmanda milli takımlarda görev yapan oyuncular yer almadı.

Yeni sezonda şampiyonluk isteyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Pazartesiden bu yana hareketli saatler geçiren Fırtına'da Anthony Nwakaeme, Denis Dragus, Ozan Tufan, Borna Barisic ve John David Lundstram KAP'a bildirildi.

Fırtına operasyonuna yeni isimler de ekleniyor. Standard Liege forması giyen Cihan Çanak da kadroya dahil edilecek. Belçika'da Trabzonlu bir ailenin oğlu olarak futbol hayatını sürdüren 19 yaşındaki futbolcu 61 numarayı da giyebilir.

Trabzonspor'u tuttuğunu da her defasında dile getiren genç oyuncu kısa süre içerisinde sözleşme imzalayacak.

Kulübü Standard'a da 2 milyon euro bonservisin yanı sıra çeşitli bonuslar veya sonraki satıştan pay verilmesi bekleniyor. Milli takım tericihni de Türkiye'den yana kullanan Cihan, yerli rotasyonunda önemli bir yere sahip olacak.

Bordo mavililerde gönderilmesi planlanan oyuncular da belli oldu. Geride kalan sezonda kiralanan hiçbir oyuncu takımda düşünülmüyor. Flavio'nun kontratı sona erdi. Diğer isimler için ise teklif bekleniyor.

Geride kalan sezonda Cadiz forması giyen Maxi Gomez, korkunç istatistiği ile kendini yaktı. Uruguaylı forvetin performansıyla maliyetinin zıt yönlerde olması talip çıkmasını da engelliyor.

Dmitrios Kourbelis için Yunan takımlarının girişim yapması muhtemel gibi gözüküyor. Panathinaikos'tan gelen deneyimli futbolcu için eğer Türkiye'den de isteyeni çıkarsa kolaylık sağlanacak.

Tonio Teklic'in transferi sonrasında çok fazla süre almaması üzerine Fatih Karagümrük'e kiralanmıştı. Hırvat oyuncunun da yine kiralanması gündemde.

Fountas ve Fernandez'in takım bulmaları halinde yine elden gelen tüm imkan sağlanacak. Bardhi'den ise bonservis bekleniyor.

Uğurcan, Trezeguet ve Batista Mendy'de ise belirlenen bedeller iletilmedikçe satışlara izin verilmeyecek.

Trabzonspor'da stoper operasyonu da sürüyor. Samuel Gigot'un liste başı olduğu görüşmelerde Fransız futbolcu halen ikna edilemedi. Marsilya ile anlaşmaya çok yakın olan yönetim, De Zerbi'nin kararını bekliyor. Ayrıca farklı oyuncular da yine gündemde.

Samuel Gigot'tan olumsuz bir haber alması üzerine farklı oyuncuları da listesinde tutan Teknik Direktör Abdullah Avcı, yönetiminden EURO 2024'te forma giyen bir futbolcunun transferini istedi.

Başkan Doğan da A Spor'a yaptığı açıklamada basına yansımayan 4 futbolcunun bulunduğunu ifade ederek farklı hedeflerin gerçekleşebileceğini de sinyallerini verdi.

Karadeniz temsilcisinde Gigot'un transfer edilememesi halinde listenin ikinci sırasında Denis Vavro bulunuyor. Kopenhag'da forma giyen ve şu anda EURO 2024'te Slovakya forması giyen deneyimli oyuncu için girişimler başlayacak.

Kariyerinde Lazio, Huesca, MSK Zİlina gibi takımlarda oynayan 28 yaşındaki stoper, geçen sezonda tam 49 karşılaşmaya çıkıp 4 gol attı ve 1 asist üretti.

Yıldız oyuncunun 4 milyon euroluk güncel piyasa değeri bulunurken Danimarka ekibine bu seviyelerde bonservis önerilmesi bekleniyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan Beştepe’de Bahçeli ile bir araya geldi
Montella’dan flaş kararlar: Arda Güler oynayacak mı? İşte Türkiye’nin Çekya maçı 11’i
Vakıf Katılım
Türkiye-Çekya maçı öncesi Türk taraftarlar Hamburg sokaklarını kırmızı-beyaza boyadı! İşte görsel şölenden kareler...
Kim bu Karargah409 kod adlı satanist? Allah’a ve Kur’an-ı Kerim’e galiz küfürler: Kedilerin kafasını kesip tekmeledi
Terör devleti İsrail’de yeni kriz! Katil Netanyahu’ya eski Başbakan Olmert’ten bombardıman: Onu kovma zamanı geldi
Muhafazakâr turizmin yeni tur operatörü: Namilatour
Fenerbahçe transferi bitirdi! İşte Jose Mourinho’nun ilk hamlesi
Google yetkilileri ile Dijital Telif Yasası görüşmelerinde ne yaşandı? Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman detayları açıkladı: Tarihi bir adım
İsrail’e 2500 asker ve gemi dolusu füze desteği! O ülkeden yola çıktı Gazze’nin 30 km uzağına sessizce demir attı
Siyahi çocukları evlat edinip köle yaptılar! ABD’de skandal olay: Zorla çalıştırıp ahıra kilitlediler
Haseke’den Kandil’e günlük 150 bin varillik petrol ağı! PKK’ya ’teröristan’ hayali kurduran milyarlarca dolarlık finansman
Bu hamle çok konuşulur: Galatasaray’dan Beşiktaş’a Rafa Silva yanıtı! Transferde tek sorun var
Kocaeli’de müdür yardımcısına pusu! Mahir Çoğaç trafikte vuruldu | Katilin görüntüleri ortaya çıktı
NATO onayladı: Yeni genel sekreter Mark Rutte! İlk açıklama geldi: Sabırsızlıkla bekliyorum | Başkan Erdoğan’dan tebrik
SON DAKİKA