Dmitrios Kourbelis için Yunan takımlarının girişim yapması muhtemel gibi gözüküyor. Panathinaikos'tan gelen deneyimli futbolcu için eğer Türkiye'den de isteyeni çıkarsa kolaylık sağlanacak.

Tonio Teklic'in transferi sonrasında çok fazla süre almaması üzerine Fatih Karagümrük'e kiralanmıştı. Hırvat oyuncunun da yine kiralanması gündemde.

Fountas ve Fernandez'in takım bulmaları halinde yine elden gelen tüm imkan sağlanacak. Bardhi'den ise bonservis bekleniyor.

Uğurcan, Trezeguet ve Batista Mendy'de ise belirlenen bedeller iletilmedikçe satışlara izin verilmeyecek.