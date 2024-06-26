Samuel Gigot'tan olumsuz bir haber alması üzerine farklı oyuncuları da listesinde tutan Teknik Direktör Abdullah Avcı, yönetiminden EURO 2024'te forma giyen bir futbolcunun transferini istedi.
Başkan Doğan da A Spor'a yaptığı açıklamada basına yansımayan 4 futbolcunun bulunduğunu ifade ederek farklı hedeflerin gerçekleşebileceğini de sinyallerini verdi.
Karadeniz temsilcisinde Gigot'un transfer edilememesi halinde listenin ikinci sırasında Denis Vavro bulunuyor. Kopenhag'da forma giyen ve şu anda EURO 2024'te Slovakya forması giyen deneyimli oyuncu için girişimler başlayacak.
Kariyerinde Lazio, Huesca, MSK Zİlina gibi takımlarda oynayan 28 yaşındaki stoper, geçen sezonda tam 49 karşılaşmaya çıkıp 4 gol attı ve 1 asist üretti.
Yıldız oyuncunun 4 milyon euroluk güncel piyasa değeri bulunurken Danimarka ekibine bu seviyelerde bonservis önerilmesi bekleniyor.