KAPA BİLDİRDİ Beşiktaş anlaşmayı vardığı Portekizli yıldız Rafa Silva'yı KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Profesyonel Futbolcu Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva transfer i konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır.

RAFA SILVA İSTANBUL'DA

Beşiktaş'ın yeni transferi Rafa Silva, bu akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Portekizli yıldız yaptığı açıklamada;

"Hep beraber kupalar ve zaferler kazanmak için savaşacağız. Taraftarlarımıza verebileceğim söz, hedefler ve zaferlerimize ulaşabilmek için çok çalışacağım."

"Taraftarlarımızın nasıl bir atmosfer yarattığını biliyorum. Onların karşısında sahaya çıkmak için sabırsızım."

"Yeni sezon formasını beğendim. Bu formayı daha çok giyeceğim. Birlikte büyük zaferler yaşayabilmek istiyorum." dedi.