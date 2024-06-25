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Vincenzo Montella'dan Arda Güler açıklaması: Kararı ben vermedim

EURO 2024'te Çekya ile kader maçına çıkacak olan A Milli Takımımız'da Teknik Direktör Vincenzo Montella ile Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci basın mensupları karşısında açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik direktör, Arda Güler'in durumu hakkında "Kararı ben değil doktorumuz ve personelimiz karar verdi" dedi.

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Giriş Tarihi 25 Haziran 2024, 18:23 Güncelleme 25 Haziran 2024, 19:57
Vincenzo Montella’dan Arda Güler açıklaması: Kararı ben vermedim

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F grubunun son maçında Çekya ile karşılaşacak olan A Milli Takımımız'da Teknik Direktör Vincenzo Montella ile orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Montella'dan flaş Arda Güler açıklaması!

VINCENZO MONTELLA'NIN AÇIKLAMALARI

"Milli takımda 12-13 yıldır bulunan oyuncular, bize bu takımın parçası oldukları en iyi takım olduklarını söylüyorlar. Biz tek vücut olduk ve dikkatimizin dağılmasına izin vermeyeceğiz. Biz başka takımların sonuçlarına bel bağlamış değiliz. Biz cevabımızı sahada vereceğiz. Son 10 ayda böyle yaptık. 30 yılı aşkın süredir baskı altındayım. Baskı bizim işimizin parçasıdır. Pozitif bir baskı bu. Biz pozitif bir başarı elde etmek için çabalıyoruz. Amacımız gruptan çıkmak. Yarın önemli bir fırsatımız var. İş bize kalmış durumda."

"Gerçek taraftarlarımız ilk düdükten, son düdüğe kadar bizi destekleyecektir. Eleştirenlere hatırlatmak isterim ki bu bizim ülkemiz. Başka bir milli takım yok. Bu takım Türkiye'yi temsil ediyor. Bu çocuklar bizim yüzümüzü güldürdü ve desteklemek lazım."

KARARI BEN VERMEDİM

"Arda çok uzun süre alabilecek durumda değil. Bir önceki maça çıkmasına ben karar vermedim, doktorumuz ve personelimiz karar verdi. Risk almadan oynayabileceği bir süre vardı ve o kadar oynadı. Arda'yı riske etmemek adına 2 gündür belli antrenmanları yapıyor."

"Gerçek taraftarlarımız ilk düdükten, son düdüğe kadar bizi destekleyecektir. Eleştirenlere hatırlatmak isterim ki bu bizim ülkemiz. Başka bir milli takım yok. Bu takım Türkiye'yi temsil ediyor. Bu çocuklar bizim yüzümüzü güldürdü ve desteklemek lazım."

"Bizim 3 tane harika kalecimiz var ama birini seçtiğimizde diğerleri üzülecek. Ama bu tatlı bir problem tabi. 3 tane bizim için garanti olan kalecimiz var."

İRFAN CAN KAHVECİ'NİN AÇIKLAMALARI

"İlk maçta taraftarlarımızı daha iyiydi, ikinci maçta ise biraz durgun gibiydi. İnşallah yarın daha da bizi yükseltirler. Yarın için 90 dakika oynayacak durumda değilim. Belki gruptan çıktıktan sonra oynayabilirim. Hocamız da yarın 10-15 dakika süre verirse hazırım. Sosyal medyada çıkan olaylar bizi güldürüyor. İçeride bir şey yokken değişik şeyler yaşanıyor. İçeride her şey yolunda. Bizi etkilemiyor. Bu olaylar bizi daha da hırslandırıyor hatta."

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