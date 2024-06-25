Vincenzo Montella’dan Arda Güler açıklaması: Kararı ben vermedim

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F grubunun son maçında Çekya ile karşılaşacak olan A Milli Takımımız'da Teknik Direktör Vincenzo Montella ile orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci basın mensuplarının sorularını yanıtladı.





Montella'dan flaş Arda Güler açıklaması! VINCENZO MONTELLA'NIN AÇIKLAMALARI "Milli takımda 12-13 yıldır bulunan oyuncular, bize bu takımın parçası oldukları en iyi takım olduklarını söylüyorlar. Biz tek vücut olduk ve dikkatimizin dağılmasına izin vermeyeceğiz. Biz başka takımların sonuçlarına bel bağlamış değiliz. Biz cevabımızı sahada vereceğiz. Son 10 ayda böyle yaptık. 30 yılı aşkın süredir baskı altındayım. Baskı bizim işimizin parçasıdır. Pozitif bir baskı bu. Biz pozitif bir başarı elde etmek için çabalıyoruz. Amacımız gruptan çıkmak. Yarın önemli bir fırsatımız var. İş bize kalmış durumda."

"Gerçek taraftarlarımız ilk düdükten, son düdüğe kadar bizi destekleyecektir. Eleştirenlere hatırlatmak isterim ki bu bizim ülkemiz. Başka bir milli takım yok. Bu takım Türkiye'yi temsil ediyor. Bu çocuklar bizim yüzümüzü güldürdü ve desteklemek lazım."