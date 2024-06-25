Trabzonspor Denis Dragus’un maliyetini açıkladı

Bordo mavili ekipten yapılan açıklamaya göre Rumen oyuncunun kendisine sezon başına 1.575 milyon euro ödeneceği, Belçika ekibine de 3 taksitle 1.7 milyon euro verileceği ifade edildi.

1.7 MİLYON EURO BONSERVİS Trabzonspor Kulübü, Denis Dragus için Standard Liege kulübüne ödenecek ücret için yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; " Profesyonel futbolcu Denis Mihai Dragus'un Kulübümüze kesin transferi konusunda, Standard De Liege ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Standard De Liege'e sözleşme fesih bedeli olarak 1.700.000.-EUR 3(Üç) taksit halinde ödenecektir."

Yıldız futbolcunun bordo mavili ekipten kazanacağı maaş da duyuruldu. Rumen yıldız ile ilgili olarak; " Profesyonel futbolcu Denis Mihai Dragus ile 4(Dört) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; Her bir sezon için 1.575.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %3,8'i oranında ödeme yapılacaktır." denildi.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çıktığı 2 maçta 1 gol atan Dragus, Gaziantep FK formasıyla 35 karşılaşmada 15 kez gişeleri havalandırdı.