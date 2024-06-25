Trabzonspor Denis Dragus’un maliyetini açıkladı

Trabzonspor transfer şovuna devam ediyor. Bordo mavililer dün Ozan Tufan, Anthony Nwakaeme, Denis Dragus, John David Lundstram ve Borna Barisic ile görüşmelere başlandığını duyurmuştu.
Trabzonspor transfer şovuna devam ediyor. Bordo mavililer dün Ozan Tufan, Anthony Nwakaeme, Denis Dragus, John David Lundstram ve Borna Barisic ile görüşmelere başlandığını duyurmuştu.
Fırtına ayrıca Cihan Çanak, Samuel Gigot, Roman Yaremchuk, Paul Ebere Onuachu ve Muhammed Cham için de temaslarını sürdürüyor.
Gaziantep FK'da geçirdiği başarılı sezonda dikkatleri üzerine çeken ve bonservis Standard Liege'de bulunan Denis Dragus 4 yıllığına Trabzonspor ile anlaştı.
Bordo mavili ekipten yapılan açıklamaya göre Rumen oyuncunun kendisine sezon başına 1.575 milyon euro ödeneceği, Belçika ekibine de 3 taksitle 1.7 milyon euro verileceği ifade edildi.
1.7 MİLYON EURO BONSERVİS
Trabzonspor Kulübü, Denis Dragus için Standard Liege kulübüne ödenecek ücret için yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; " Profesyonel futbolcu Denis Mihai Dragus'un Kulübümüze kesin transferi konusunda, Standard De Liege ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Standard De Liege'e sözleşme fesih bedeli olarak 1.700.000.-EUR 3(Üç) taksit halinde ödenecektir."
Yıldız futbolcunun bordo mavili ekipten kazanacağı maaş da duyuruldu. Rumen yıldız ile ilgili olarak; "
Profesyonel futbolcu Denis Mihai Dragus ile 4(Dört) yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
Her bir sezon için 1.575.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %3,8'i oranında ödeme yapılacaktır." denildi.
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çıktığı 2 maçta 1 gol atan Dragus, Gaziantep FK formasıyla 35 karşılaşmada 15 kez gişeleri havalandırdı.