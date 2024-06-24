Turnuvaya kabus gibi bir başlangıç yapan Hırvatistan, İspanya karşısında aldığı 3-0'lık yenilgi sonrasında da Arnavutluk'a da son dakikada puan kaybetmişti ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı. Hırvatlar B grubundaki son karşılaşmasında İtalya'yı Luka Modric'in tarihe geçerek attığı golle üstünlüğü ele aldı. Gök Mavililer karşısında Livakovic de zaman zaman kalesinde devleşti. Ancak İtalyanlar Calafiori'nin asisti sonrası Mattia Zaccagni'nin ayağından gelen golle eşitliği yakaladı. Taraflar karşılaşmadan birer puanla ayrılırken İtalya son 16 turuna yükseldi. Hırvatlar ise elendi. İşte İtalya Hırvatistan maçında atılan goller...
GOLLER
Modric penaltıda Donnarumma'yı geçemedi ama pozisyonun devamında rövanşı aldı! Hırvatlar dengeyi bozdu!
Zaccagni uzak köşeye harika vurdu! Uzatmalarda gelen gol Hırvatları yıktı! İşte futbol böyle bir oyun...
ÖNEMLİ POZİSYONLAR
Sucic çok sert vurdu, Donnarumma harika çıkardı! İlk tehlike Hırvatistan'dan geldi!
Dominik Livakovic'ten harika kurtarış
HIRVATLAR TEHLİKELİ GELDİ
İki takımın da kaderini belirleyecek maçta Hırvatistan çok etkili bir başlangıç yaptı. RB Leipzig'in 10 numaralı yıldızı Luka Sucic, ceza sahası dışından İtalya kalesine adeta bir füze gönderdi. Yıldız file bekçisi Donnarumma yaptığı hamle ile topun dışarı çıkmasını sağladı ve Hırvatlar korner kazandı.