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İtalya Hırvatistan'ı son anda devirdi: Hırvatlar yıkıldı... İşte atılan goller

Turnuvaya kabus gibi bir başlangıç yapan Hırvatistan, İspanya karşısında aldığı 3-0'lık yenilgi sonrasında da Arnavutluk'a da son dakikada puan kaybetmişti ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı. Hırvatlar B grubundaki son karşılaşmasında İtalya'yı Luka Modric'in tarihe geçerek attığı golle 1-0 mağlup etti. Gök Mavililer karşısında Livakovic de zaman zaman kalesinde devleşti. Hırvatistan bu sonuçla son 16 takım arasına adını yazdırdı ve Almanya ile eşleşti. İtalyanlar ise diğer gruplardaki maçlara göre en iyi üçüncüler arasında yer alabilirse organizasyonda yoluna devam edecek.

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Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 21:53 Güncelleme 25 Haziran 2024, 00:07
İtalya Hırvatistan’ı son anda devirdi: Hırvatlar yıkıldı... İşte atılan goller

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Turnuvaya kabus gibi bir başlangıç yapan Hırvatistan, İspanya karşısında aldığı 3-0'lık yenilgi sonrasında da Arnavutluk'a da son dakikada puan kaybetmişti ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı. Hırvatlar B grubundaki son karşılaşmasında İtalya'yı Luka Modric'in tarihe geçerek attığı golle üstünlüğü ele aldı. Gök Mavililer karşısında Livakovic de zaman zaman kalesinde devleşti. Ancak İtalyanlar Calafiori'nin asisti sonrası Mattia Zaccagni'nin ayağından gelen golle eşitliği yakaladı. Taraflar karşılaşmadan birer puanla ayrılırken İtalya son 16 turuna yükseldi. Hırvatlar ise elendi. İşte İtalya Hırvatistan maçında atılan goller...

GOLLER

Modric penaltıda Donnarumma'yı geçemedi ama pozisyonun devamında rövanşı aldı! Hırvatlar dengeyi bozdu!


Zaccagni uzak köşeye harika vurdu! Uzatmalarda gelen gol Hırvatları yıktı! İşte futbol böyle bir oyun...

ÖNEMLİ POZİSYONLAR

Sucic çok sert vurdu, Donnarumma harika çıkardı! İlk tehlike Hırvatistan'dan geldi!

Dominik Livakovic'ten harika kurtarış

HIRVATLAR TEHLİKELİ GELDİ

İki takımın da kaderini belirleyecek maçta Hırvatistan çok etkili bir başlangıç yaptı. RB Leipzig'in 10 numaralı yıldızı Luka Sucic, ceza sahası dışından İtalya kalesine adeta bir füze gönderdi. Yıldız file bekçisi Donnarumma yaptığı hamle ile topun dışarı çıkmasını sağladı ve Hırvatlar korner kazandı.

İTALYANLAR LIVAKOVIC'İ AŞAMADI

Karşılaşmanın 27'inci dakikasında bu kez İtalyanlar tehlikeli geldi. Kullanılan korner atışı sonrasında Barella ceza sahasına orta yaptı. Bastoni ikinci golüne çok yaklaştı ancak Fenerbahçe'nin yıldızı takımının gerye düşmesine izin vermeyerek topu dışarı çelmeyi başardı.

ÖNCE KAÇIRDI SONRA ATTI

Maçın 54'üncü dakikasında Hırvatistan penaltı kaçırdı. Topun başına gelen Luka Modric, Donnarumma'yı geçemedi. Pozisyon devamında Hırvatlar tekrar yüklendi. Budimir'in şutunda yıldız orta saha bu kez ağları bulmayı başardı ve ülkesini 1-0 öne geçirdi.

İTALYANLAR ATTI MAÇ BİTTİ

Karşılaşmanın son anlarına 1-0 geride giren İtalya, İspanya karşısında kendi kalesine gol atan Calafiori'nin asisti sonrasında Mattia Zaccagni'nin muhteşem vuruşuyla beraberliği yakaladı ve adını son 16 turuna yazdırdı. Hırvatistan ise elendi.

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