Turnuvaya kabus gibi bir başlangıç yapan Hırvatistan, İspanya karşısında aldığı 3-0'lık yenilgi sonrasında da Arnavutluk'a da son dakikada puan kaybetmişti ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı. Hırvatlar B grubundaki son karşılaşmasında İtalya'yı Luka Modric'in tarihe geçerek attığı golle üstünlüğü ele aldı. Gök Mavililer karşısında Livakovic de zaman zaman kalesinde devleşti. Ancak İtalyanlar Calafiori'nin asisti sonrası Mattia Zaccagni'nin ayağından gelen golle eşitliği yakaladı. Taraflar karşılaşmadan birer puanla ayrılırken İtalya son 16 turuna yükseldi. Hırvatlar ise elendi. İşte İtalya Hırvatistan maçında atılan goller...