Türkiye'nin de katıldığı ve 24 ülkenin yer aldığı EURO 2024 'te C grubu maçları tamamlandı. İngiltere ile Slovenya 0-0 berabere kalarak puanları paylaştı. Karşılaşmada Arsenal'in yıldızı Bukayo Saka'nın golü ofsayt nedeniyle sayılmazken taraflar eşitliği bozmayı başaramadı. İşte maçta yaşananlar...

SLOVENYA'NIN KORKUSU YOK!

İlk iki maçından birer puan çıkarmayı başaran Slovenya, grubun en zayıf halkası olarak gösterildiği EURO 2024'te İngiltere ile uzun süre başa baş mücadele etti. Slovenler birçok kez rakip alanda fırsat bulsa da bunları değerlendirip skora çeviremedi.