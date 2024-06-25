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İngiltere beraberlikle son 16'ya yükseldi! Slovenya'dan tarihi başarı... İşte maçta yaşananlar

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. C grubunda oynanan son hafta maçında İngiltere ile Slovenya kozlarını paylaşıyor. İki takım da sahadan kazanarak ayrılıp adını son 16 turuna yazdırmak istiyor. İngilizler ilk karşılaşmasında Sırbistan'ı yense de Danimarka ile berabere kalarak hayal kırıklığı yarattı. Slovenler ise tarihinde ilk kez üst tura yükselme başarısı gösterdi. İngiltere - Slovenya maçında atıllan goller, önemli pozisyonlar ve maçın canlı takibi takvim.com.tr'de...

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Giriş Tarihi 25 Haziran 2024, 20:07 Güncelleme 26 Haziran 2024, 00:29
İngiltere beraberlikle son 16’ya yükseldi! Slovenya’dan tarihi başarı... İşte maçta yaşananlar

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Türkiye'nin de katıldığı ve 24 ülkenin yer aldığı EURO 2024'te C grubu maçları tamamlandı. İngiltere ile Slovenya 0-0 berabere kalarak puanları paylaştı. Karşılaşmada Arsenal'in yıldızı Bukayo Saka'nın golü ofsayt nedeniyle sayılmazken taraflar eşitliği bozmayı başaramadı. İşte maçta yaşananlar...

ÖNEMLİ POZİSYONLAR

Benjamin Sesko'dan iki kritik müdahale!

SLOVENYA'NIN KORKUSU YOK!

İlk iki maçından birer puan çıkarmayı başaran Slovenya, grubun en zayıf halkası olarak gösterildiği EURO 2024'te İngiltere ile uzun süre başa baş mücadele etti. Slovenler birçok kez rakip alanda fırsat bulsa da bunları değerlendirip skora çeviremedi.

SAKA'NIN GOLÜ SAYILMADI

İngiltere dakikalar 20'yi gösterdiğinde golü buldu. Bukayo Saka'nın Phil Foden'den gelen pası değerlendirmesi sonrasıa ağlara giden top yan hakem tarafından geçerli sayılmadı. İlk yarı 0-0 sona erdi.

Slovenya ve İngiltere son16 turuna yükseldi.

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