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Eski milli kaleci ve teknik direktör Volkan Demirel’in babası hayatını kaybetti

Eski milli kaleci ve teknik direktör Volkan Demirel’in babası Ali Hacı Demirel (71) Bodrum’da göğüs ağrısı sonucu fenalaşarak, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Giriş Tarihi 25 Haziran 2024, 19:04 Güncelleme 25 Haziran 2024, 20:03
Eski milli kaleci ve teknik direktör Volkan Demirel’in babası hayatını kaybetti

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Eski milli kaleci ve teknik direktör Volkan Demirel'in 71 yaşındaki babası Ali Hacı Demirel, Bodrum'da göğüs ağrısı sonucu fenalaşarak, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Volkan Demirel'in babası vefat etti

HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Akyarlar Mahallesi'nde yaşayan eski milli kaleci ve teknik direktör Volkan Demirel'in 71 yaşındaki babası Ali Hacı Demirel, saat 16.00 sıralarında göğüs ağrısı şikayetiyle evinde fenalaştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra bölgedeki özel bir hastaneye sevk edildi.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ali Hacı Demirel yaşamını yitirdi. Hastaneye gelen Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel, aldığı acı haber karşısında derin üzüntü yaşadı. Ali Hacı Demirel'in cenazesi defin için hava yoluyla İstanbul'a gönderileceği belirtildi.

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