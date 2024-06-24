



İŞTE AÇIKLANAN OYUNCULAR Bordo-mavili kulübün yaptığı açıklamayla birlikte Anthony Nwakaeme, Borna Barisic, John Lundstram, Denis Dragus ve Ozan Tufan'ın transferi için görüşmelere başlandığı belirtildi.





TRABZON'A GELİYORLAR Trabzonspor'un kadrosuna kattığı İngiliz orta saha John Lundstram ve Hırvat sol bek Borna Barisic, gece saatlerinde İstanbul'a geldi. İstanbul'da detaylı sağlık kontrollerinden geçirilen oyuncular, bu akşam saatlerinde Trabzon'da olacak. Anthony Nwakaeme ve Ozan Tufan'ın da kısa süre içerisinde sağlık konrollerinden geçmesi bekleniyor.

Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Duyurulan isimlerin haricinde stoper, forvet ve bir de 10 numara konusunda girişimler var.





GIGOT LİSTE BAŞI Abdullah Avcı'nın daha önce de istediği ancak zamanına tercihini Marsilya'dan yana kullanan Samuel Gigot listenin en tepesinde yer alıyor. Fransız ekibiyle geleceği konusunda ters düşen 30 yaşındaki oyuncu takımdan ayrılacak.