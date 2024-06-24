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Trabzonspor transfere doymuyor! 5 isim açıklandı 6'ıncı da duyurulacak... 3 yıldız daha yolda

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen, Türkiye Kupası ve Avrupa'da da başarı isteyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Bordo mavililer Anthony Nwakaeme, Ozan Tufan, Denis Dragus, John Lundstram ve Borna Barisic'i bugün KAP'a bildirdi. Ayrıca yeni isimler de listeye eklenecek. Bir futbolcu daha imza atmak üzere. Ayrıca 3 yıldız daha bordo mavili formayı giyebilir. Abdullah Avcı'nın talebi üzerine geçekleşen hamleler taraftarı da heyecanlandırdı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 18:20 Güncelleme 24 Haziran 2024, 18:30
Trabzonspor transfere doymuyor! 5 isim açıklandı 6’ıncı da duyurulacak... 3 yıldız daha yolda

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Başkan Ertuğrul Doğan'ın Teknik Direktör Abdullah Avcı'ya tam yetki verdiği ve yeniden şampiyonluk için kolları sıvadığı Trabzonspor'da yeni sezonun transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Listesinde birçok yıldızı bulunduran bordo mavililerde gözler takıma kazandırılacak isimlere çevrilmişti. Bir kez daha kampa yetiştirmek istediği oyuncuları erkenden getirmeyi planlayan yönetim, operasyonu çok titiz yürüttü ve büyük ölçüde istediğini almayı başardı.

Fırtına bugün tam 5 futbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu. Üst üste gelen KAP bildirimleri taraftarları da heyecanlandırdı.



İŞTE AÇIKLANAN OYUNCULAR

Bordo-mavili kulübün yaptığı açıklamayla birlikte Anthony Nwakaeme, Borna Barisic, John Lundstram, Denis Dragus ve Ozan Tufan'ın transferi için görüşmelere başlandığı belirtildi.



TRABZON'A GELİYORLAR

Trabzonspor'un kadrosuna kattığı İngiliz orta saha John Lundstram ve Hırvat sol bek Borna Barisic, gece saatlerinde İstanbul'a geldi. İstanbul'da detaylı sağlık kontrollerinden geçirilen oyuncular, bu akşam saatlerinde Trabzon'da olacak. Anthony Nwakaeme ve Ozan Tufan'ın da kısa süre içerisinde sağlık konrollerinden geçmesi bekleniyor.

Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Duyurulan isimlerin haricinde stoper, forvet ve bir de 10 numara konusunda girişimler var.



GIGOT LİSTE BAŞI

Abdullah Avcı'nın daha önce de istediği ancak zamanına tercihini Marsilya'dan yana kullanan Samuel Gigot listenin en tepesinde yer alıyor. Fransız ekibiyle geleceği konusunda ters düşen 30 yaşındaki oyuncu takımdan ayrılacak.



ORTA SAHAYA CHAM

Trabzonspor'un listesinde yer alan oyunculardan biri de Muhammed Cham. Fransa'da Clermont Foot forması giyen Avusturyalı 10 numara için kulübüyle görüşmeler devam ediyor ancak henüz net bir cevap alınamadı. Yönetim Macaristan kampına kadar bu hamleyi de olumlu olarak tamamlamak amacında.



FORVETE YAREMCHUK

Onuachu'dan istediği sonucu henüz alamayan Trabzonspor'da geçen sezon Petkovic'te yapılan hata bu kez yapılmayacak. Aylarca Hırvat forveti bekleyen Ertuğrul Doğan ve ekibi Nijeryalı yıldızı alamadığını anladığı anda bu kez Yaremchuk ile temaslarını hızlandıracak.



Club Brugge ile yapılan görüşmelerde belli bir mesafe kat eden Karadeniz temsilcisinde Ukraynalı oyuncu EURO 2024'teki durumunu öne sürerek beklemek istediğini dile getirdi.



UEFA Avrupa Ligi'nde rakibinin netleşmesini bekleyen Trabzonspor'un çok fazla vakti bulunmuyor. Bunun için de bir an önce forvet transferi bitirilmek isteniyor.



Geride kalan sezonun başında Angers SCO'dan transfer edilen Batista Mendy, transfer gündeminden düşmüyor. Fransız ve İngiliz ekiplerinin istediği yıldız futbolcu için Nice ilgi kağıdı gönderdi.



Trabzonspor bugün duyurduğu beş futbolcunun haricinde bir ismi daha bitirme noktasına geldi. Standard Liege alt yapısından yetişen Cihan Çanak, memleketi olan şehrin takımı Trabzonspor'un formasıyla mücadele edecek.


Milli takım tercihini alt yaş kategorisinde Türkiye'dne yana kullanan 19 yaşındaki futbolcu için 2 milyon euro bonservis ve çeşitli bonuslar ödenmesi bekleniyor.

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