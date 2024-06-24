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Süper yıldız adım adım Beşiktaş'a! Transferi Friedel bitirecek

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları başladı. Teknik direktör van Bronckhorst ve Brad Friedel'ın raporuna göre hareket edilirken gündeme dünyaca ünlü yıldız geldi. Yılın transferini ise bizzat Friedel'ın bitireceği öğrenildi. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 16:45 Güncelleme 24 Haziran 2024, 16:45
Süper yıldız adım adım Beşiktaş’a! Transferi Friedel bitirecek

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Beşiktaş, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Yönetim, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un talebi doğrultusunda birçok yıldızı kadrosuna katmak için planlamalarını sürdürüyor…

Süper yıldız adım adım Beşiktaş’a! Transferi Friedel bitirecek

Brezilyalı stoper Gabriel Paulista'yı 3 yıllık sözleşmeyle renklerine bağlayan Beşiktaş'ta, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, birçok yıldızı daha takımda görmek istiyor...

Süper yıldız adım adım Beşiktaş’a! Transferi Friedel bitirecek

ANTE REBİC'E TALİP ÇIKTI

Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş'ta takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ante Rebic konusunda sıcak bir gelişme yaşandı.

Süper yıldız adım adım Beşiktaş’a! Transferi Friedel bitirecek

Siyah-Beyazlılar'ın daha önce yaptığı ayrılık teklifine sıcak bakmayan Ante Rebic'e İtalya'dan talip çıktığı aktarıldı.

Süper yıldız adım adım Beşiktaş’a! Transferi Friedel bitirecek

Hellas Verona, Ante Rebic ile ilgilenmeye başladı. Hellas Verona'nın Hırvat kanat oyuncusunu transfer etmek istediği kaydedildi.

Süper yıldız adım adım Beşiktaş’a! Transferi Friedel bitirecek

30 yaşındaki kanat oyuncusu, geride kalan sezonda Beşiktaş'ta 23 maça çıktı. Ante Rebic bu mücadelelerde 1 gol attı ve 5 asist üretti. Ante Rebic'in Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek.

Süper yıldız adım adım Beşiktaş’a! Transferi Friedel bitirecek

JOE WORRALL SATIŞ LİSTESİNDE

Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a kiraladığı Joe Worrall'ın geleceği için kararını verdi.

Süper yıldız adım adım Beşiktaş’a! Transferi Friedel bitirecek

İngiliz basınında yer alan haberlere göre mali sıkıntılar çeken kulübün bu sıkıntıları azaltmak için savunma oyuncusu Worrall'ı satmayı düşündüğü belirtildi.

Süper yıldız adım adım Beşiktaş’a! Transferi Friedel bitirecek

Kulübün, Worrall için yaz aylarında gelecek teklifleri değerlendireceği ifade edildi. Nottingham Forest'ın 27 yaşındaki futbolcu için bonservis beklentisinin 5 milyon Euro olduğu kaydedildi.

Süper yıldız adım adım Beşiktaş’a! Transferi Friedel bitirecek

CHAMBERLAİN'LE YOLLAR AYRILIYOR

Alex Oxlade-Chamberlain, İngiltere'ye dönmeye hazırlanıyor. Ağustos 2017'de rakipleri Arsenal'den 35 milyon Sterlin'lik bir anlaşmayla Liverpool'a katılan 30 yaşındaki orta saha, geçen yaz bedelsiz transferle Liverpool'dan ayrılarak Beşiktaş'a transfer oldu.

Süper yıldız adım adım Beşiktaş’a! Transferi Friedel bitirecek

Ancak yaşadığı sakatlıklar sebebiyle bekleneni veremeyen deneyimli isimle, Sheffield United'ın ilgilendiği ve Beşiktaş'ın da oyuncunun ayrılığına kolaylık sağlamaya hazır olduğu bildirildi.

Süper yıldız adım adım Beşiktaş’a! Transferi Friedel bitirecek

DI MARIA BOMBASI

Benfıca'dan ayrılan ve boşta bulunan Di Maria'nın, Suudi Arabistan'dan gelen tekliflerle ilgilenmediği öğrenildi.

Süper yıldız adım adım Beşiktaş’a! Transferi Friedel bitirecek

Şu anda Arjantin Milli Takımı ile birlikte Copa America için ABD'de bulunan 36 yaşındaki kanat oyuncusuna teklif yapılacak.

Süper yıldız adım adım Beşiktaş’a! Transferi Friedel bitirecek

Siyah beyazlı takım için oyuncu ve menajerine ikna turlarını sürdüren Kulüp Danışmanı Brad Friedel, dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna kazandırıp transfer dönemine iddialı bir giriş yapmayı planlıyor.

Süper yıldız adım adım Beşiktaş’a! Transferi Friedel bitirecek

HEDEFLER ANLATILACAK

Hücum hattını güçlendirmek isteyen siyah beyazlıların listesinin ilk sırasında yer alan Angel Di Maria'ya Kara Kartal'ın şartları ve hedefleri anlatılacak.

Süper yıldız adım adım Beşiktaş’a! Transferi Friedel bitirecek

Di Maria'ya ayrıca Beşiktaş taraftarının coşkusu da gösterilecek. Geçtiğimiz sezon 49 maçta 17 gol kaydeden Di Maria, 15 de asist yaptı.

Süper yıldız adım adım Beşiktaş’a! Transferi Friedel bitirecek

Arjantinli yıldız Benfica dışında; Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain ve Juventus gibi dev kulüplerin formasını giymişti.

Süper yıldız adım adım Beşiktaş’a! Transferi Friedel bitirecek

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