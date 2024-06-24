Fred'den flaş Jose Mourinho sözleri! "Ona çok kızgınım"

Fenerbahçe, gelecek sezon için yapılanmaya gidiyor.
Fenerbahçe, gelecek sezon için yapılanmaya gidiyor.
Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen sarı-lacivertliler takımın başına Jose Mourinho'yu getirdi.
Kanarya, Portekizli teknik adam ile birlikte dünya yıldızlarını takıma katmayı hedefleyecek.
Aynı zamanda Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelmesiyle bazı isimlerle yollar ayrılacak.
Bu futbolculardan birisinin Fred olması bekleniyor.
Çünkü ikili arasında geçmişten bu yana soğuk rüzgarlar esiyor.
2018'de Telegraph'a konuşan Mourinho, Fred için "Bu kulüpte (M.United) günleri sayılı!" demişti.
İngiliz basınından Skysports da 2019'da "Mourinho hiçbir zaman Fred'i istemedi" manşetiyle ikili arasında yaşananları aktarmıştı.
2023'te ise Goal'e konuşan Fred, Jose hakkında, "Mourinho'ya öfkeliyim" ifadesini kullanmıştı.
Portekizli Fred'in satılmasını talep edeceği gelen iddialar arasında.
Sarı-lacivertli forma ile 35 maça çıkan Brezilyalı yıldız bu müsabakalarda 3 gol ve 8 asist yaptı.
Fred'in güncel piyasa değeri 17 milyon Euro.