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Fred'den flaş Jose Mourinho sözleri! "Ona çok kızgınım"

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de takımın başına Jose Mourinho'nun geçmesinin ardından takımdaki kadro planlamaları taraftarlar tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Sarı-lacivertlilerde diğer yandan o yıldızın yapmış olduğu Mourinho itirafı resmen gündeme oturdu. İşte haberin detayları...

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Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 15:14 Güncelleme 24 Haziran 2024, 15:15
Fred’den flaş Jose Mourinho sözleri! Ona çok kızgınım

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Fenerbahçe, gelecek sezon için yapılanmaya gidiyor.

Fred’den flaş Jose Mourinho sözleri! Ona kızgınım

Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen sarı-lacivertliler takımın başına Jose Mourinho'yu getirdi.

Fred’den flaş Jose Mourinho sözleri! Ona kızgınım

Kanarya, Portekizli teknik adam ile birlikte dünya yıldızlarını takıma katmayı hedefleyecek.

Fred’den flaş Jose Mourinho sözleri! Ona kızgınım

Aynı zamanda Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelmesiyle bazı isimlerle yollar ayrılacak.

Fred’den flaş Jose Mourinho sözleri! Ona kızgınım

Bu futbolculardan birisinin Fred olması bekleniyor.

Fred’den flaş Jose Mourinho sözleri! Ona kızgınım

Çünkü ikili arasında geçmişten bu yana soğuk rüzgarlar esiyor.

Fred’den flaş Jose Mourinho sözleri! Ona kızgınım

2018'de Telegraph'a konuşan Mourinho, Fred için "Bu kulüpte (M.United) günleri sayılı!" demişti.

Fred’den flaş Jose Mourinho sözleri! Ona kızgınım

İngiliz basınından Skysports da 2019'da "Mourinho hiçbir zaman Fred'i istemedi" manşetiyle ikili arasında yaşananları aktarmıştı.

2023'te ise Goal'e konuşan Fred, Jose hakkında, "Mourinho'ya öfkeliyim" ifadesini kullanmıştı.

Fred’den flaş Jose Mourinho sözleri! Ona kızgınım

Portekizli Fred'in satılmasını talep edeceği gelen iddialar arasında.

Fred’den flaş Jose Mourinho sözleri! Ona kızgınım

Sarı-lacivertli forma ile 35 maça çıkan Brezilyalı yıldız bu müsabakalarda 3 gol ve 8 asist yaptı.

Fred’den flaş Jose Mourinho sözleri! Ona kızgınım

Fred'in güncel piyasa değeri 17 milyon Euro.

Fred’den flaş Jose Mourinho sözleri! Ona kızgınım

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