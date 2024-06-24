Türkiye'nin de katıldığı ve 24 takımın mücadele ettiği 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda üçüncü hafta maçları devam ediyor. A grubunda son 16'ya kalan takımların belirlenmesinin ardından bugün B grubunda da ilk iki belirleniyor. İspanya - Hırvatistan maçında atıllan goller, önemli pozisyonlar ve maçın canlı takibi takvim.com.tr'de...
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İSPANYA - ARNAVUTLUK MAÇI İLK 11'LERİ
Arnavutluk: Arnavutluk XI: Strakosha, Balliu, Djimsiti, Ajeti, Mitaj, Ramadani, Asllani, Asani, Laçi, Bajrami, Manaj.
İspanya: Raya, Navas, Vivian, Laporte, Grimaldo, Merino, Zubimendi, Ferran Torres, Olmo, Oyarzabal, Joselu.
GOLLER
Olmo müthiş çıkardı, Ferran Torres köşeye bıraktı!
İSPANYA'DA TAM 10 DEĞİŞİKLİK
Grupta geride kalan 2 maçını kazanarak 6 puana yükselen İspanya, Arnavutluk karşısına çok büyük bir revizyonla çıktı. Deneyimli teknik direktör Luis de la Fuente, Aymeric Laporte haricinde tüm futbolcuları değiştirerek sahaya sürdü. Başarılı antrenör kalede Raya yer alırken defansta Nafas, Vivian, Grimaldo, orta sahada Merino, Zubimendi, Oyarzabal, Olmo, Torres ve forvette Joselu'yu terchi etti.