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EURO 2024: Arnavutluk - İspanya | CANLI

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. B grubunda oynanan son hafta maçında Arnavutluk ile İspanya kozlarını paylaşıyor. Arnavutlar güçlü rakibini yenerek sürprize imza atmak ve turnuvada yoluna devam etmek amacında. İlk iki maçından galibiyetle ayrılan İspanyollar ise bu akşam da kazanarak puanını 9'a çıkarmak istiyor. Arnavutluk - İspanya maçında atıllan goller, önemli pozisyonlar ve maçın canlı takibi takvim.com.tr'de...

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Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 21:55 Güncelleme 24 Haziran 2024, 22:32
EURO 2024: Arnavutluk - İspanya | CANLI

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Türkiye'nin de katıldığı ve 24 takımın mücadele ettiği 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda üçüncü hafta maçları devam ediyor. A grubunda son 16'ya kalan takımların belirlenmesinin ardından bugün B grubunda da ilk iki belirleniyor. İspanya - Hırvatistan maçında atıllan goller, önemli pozisyonlar ve maçın canlı takibi takvim.com.tr'de...

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İSPANYA - ARNAVUTLUK MAÇI İLK 11'LERİ

Arnavutluk: Arnavutluk XI: Strakosha, Balliu, Djimsiti, Ajeti, Mitaj, Ramadani, Asllani, Asani, Laçi, Bajrami, Manaj.

İspanya: Raya, Navas, Vivian, Laporte, Grimaldo, Merino, Zubimendi, Ferran Torres, Olmo, Oyarzabal, Joselu.

GOLLER

Olmo müthiş çıkardı, Ferran Torres köşeye bıraktı!

İSPANYA'DA TAM 10 DEĞİŞİKLİK

Grupta geride kalan 2 maçını kazanarak 6 puana yükselen İspanya, Arnavutluk karşısına çok büyük bir revizyonla çıktı. Deneyimli teknik direktör Luis de la Fuente, Aymeric Laporte haricinde tüm futbolcuları değiştirerek sahaya sürdü. Başarılı antrenör kalede Raya yer alırken defansta Nafas, Vivian, Grimaldo, orta sahada Merino, Zubimendi, Oyarzabal, Olmo, Torres ve forvette Joselu'yu terchi etti.

AÇILIŞ TORRES'TEN

Karşılaşmada dakikalar 13'ü gösterdiğinde perdeyi açan isim Ferran Torres oldu.Barcelona'nın 24 yaşındaki yıldızı Dani Olmo'dan gelen pas sonrasında ülkesini 1-0 ön geçirmeyi başardı. Böylelikle Torres 2020'de bu yana 43 kez terlettiği İspanya formasıyla 44'üncü karşılaşmasında 20'inci kez gol sevinci yaşadı.

MUÇİ YİNE YOK!

Süper Lig'den EURO 2024'e giden futbolcular arasında yer alan Beşiktaşlı Ernest Muçi, turnuvada üçüncü maça da ilk 11'de başlayamadı. Siyah beyazlıların transfer konusunda yüksek beklentiler içerisinde olduğu yıldız futbolcu yedek kulübesinde şans bekledi. Sivasspor'un golcüsü Rey Manaj ise ikinci kez takımıyla ilk 11'de sahaya çıkmayı başardı.

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