Türkiye'nin de katıldığı ve 24 takımın mücadele ettiği 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda üçüncü hafta maçları devam ediyor. A grubunda son 16'ya kalan takımların belirlenmesinin ardından bugün B grubunda da ilk iki belirleniyor. İspanya - Hırvatistan maçında atıllan goller, önemli pozisyonlar ve maçın canlı takibi takvim.com.tr'de...

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