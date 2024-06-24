Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası’nda başladı! Jose Mourinho ilk kez takımın başında

Yeni sezon öncesi ilk etap kamp çalışmaları için Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Topuk Yaylası Tesisleri'ne gelen Fenerbahçe, ilk antrenmanını yaptı. Yeni teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda EURO 2024 dolayısıyla milli takımlarda bulunan oyuncuların yanı sıra sezon bittikten sonra milli takıma gittikleri için ekstra izinli olan Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku yer almadı. Fatih Karagümrük'ten transfer edilen Levent Mercan ise sarı-lacivertli ekiple ilk antrenmanına çıktı. Antrenman öncesinde teknik direktör Jose Mourinho, basın mensuplarının yanına gelerek herkesle tek tek selamlaştı ve iyi bir sezon olması temennisinde bulundu.