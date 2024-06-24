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Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda başladı! Jose Mourinho ilk kez takımın başında

Fenerbahçe yeni sezonun hazırlıkları kapsamındaki ilk idmanını Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirdi. Sarı lacivertlilerde EURO 2024 dolayısıyla milli takımlarda bulunan oyuncuların yanı sıra sezon bittikten sonra milli takıma gittikleri için ekstra izinli olan Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku yer almadı. Fatih Karagümrük’ten transfer edilen Levent Mercan ise sarı-lacivertli ekiple ilk antrenmanına çıktı.

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Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 19:07 Güncelleme 24 Haziran 2024, 19:10
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası’nda başladı! Jose Mourinho ilk kez takımın başında

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Yeni sezon öncesi ilk etap kamp çalışmaları için Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Topuk Yaylası Tesisleri'ne gelen Fenerbahçe, ilk antrenmanını yaptı. Yeni teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda EURO 2024 dolayısıyla milli takımlarda bulunan oyuncuların yanı sıra sezon bittikten sonra milli takıma gittikleri için ekstra izinli olan Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku yer almadı. Fatih Karagümrük'ten transfer edilen Levent Mercan ise sarı-lacivertli ekiple ilk antrenmanına çıktı. Antrenman öncesinde teknik direktör Jose Mourinho, basın mensuplarının yanına gelerek herkesle tek tek selamlaştı ve iyi bir sezon olması temennisinde bulundu.

Mourinho yönetimindeki antrenman, ısınma hareketlerinin ardından esneklik hareketleriyle devam etti. Dar alanda gerçekleştirilen pas çalışmasının ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, minyatür kalede sonuçlandırma yaptı. Antrenman esnasında oyuncularına sürekli uyarılarda bulunan Mourinho, oyunculara neler yapmaları gerektiğine dair konuşma gerçekleştirdi. Yarı sahada gerçekleştirilen çift kale maç ile devam eden antrenman; streching çalışması ile sona erdi.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'lu ilk idman!

Sarı-lacivertli ekip, çalışmalarını yarın yapacağı çift antrenman ile sürdürecek. Sabah saat 09:30'daki antrenman, taraftarlara açık olacak.

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