Misilleme! Fenerbahçe Galatasaray’dan Batshuayi’nin rövanşını alacak

Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Sarı-lacivertliler geçtiğimiz sezon 99 puan toplamalarına rağmen ligi ikinci sırada tamamladı.
Ezeli rakibi Galatasaray, 102 puanla şampiyon oldu.
Fenerbahçe, 2013-2014 sezonundan sonra ligde mutlu sona ulaşamadı.
Sarı-lacivertliler bu süreçte 4 farklı takımı şampiyonluğunu gördü.
Kanarya bu olumsuz seriyi bozmak için sağlam temeller atmak istiyor.
Sarı-lacivertliler teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu getirdi.
Deneyimli çalıştırıcı ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Portekizli teknik adam yıllık 10.5 milyon Euro kazanacak.
Tatili yarıda kesen Mourinho, yeni sezonun kadro yapılanması için çalışmalara başladı.
Tecrübeli teknik adam, EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasını yakından takip ediyor.
AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA YAKIN TAKİP
Birçok ismi listesine alan Mourinho, Milli Takımı'mızın Gürcistan ve Portekiz maçlarını yakından takip etti.
Jose özellikle Gürcistan karşılaşmasında bazı isimleri listesine aldı.
A Milli Futbol Takımı'mız, turnivadaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup etmişti.
Karşılaşmada golleri Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu kaydetmişti.
Rakip takımın tek golü ise Georges Mikautadze'den geldi.
Milliler ikinci maçında ise Portekiz'e mağlup oldu.
Portekiz'de ise golleri, Bernardo Silva, Samet Akaydin (K.K.) ve Bruno Fernandes kaydetti.
Sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrılan kırmızı-beyazlılar, Çekya mücadelesinde avantajlı skoru almanın hesaplarını yapacak.
TAKVİYE İSTEĞİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ise Michy Batshuayi'nin takımdan ayrılacak olmasıyla birlikte hücum hattına takviye istedi.
Deneyimli çalıştırıcı, turnuvadaki birçok ismi transfer listesine dahil etti.
Grubumuzu yakından takip eden Mourinho, Gürcistan'ın yıldız ismini gözüne kestirdi.
MİKAUTADZE HAMLESİ
İddiaya göre Fenerbahçe, Georges Mikautadze'yi kadrosuna dahil etmek istiyor.
Galatasaray'ın da ilgilendiği golcü isim, Almanya'daki performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
Sarı-lacivertlilerin, Çekya maçındaki performansının ardından harekete geçebileceği belirtildi.
Mikautadze, Milli Takımı'mıza karşı girdiği pozisyonlarla tehlikeli anlar yaşatmıştı.
Türkiye ve Çekya maçlarında 1'er gol bulan 23 yaşındaki yıldız oyuncu, birçok takımın da listesine girebilir.
2023-2024 sezonu başında Metz'den, Ajax'a 16 milyon Euro bonservis ücretine transfer olan Mikautadze, Hollanda ekibinde beklenen katkıyı sağlayamamıştı.
Ocak ayında yeniden Metz'e kiralanan Mikautadze'nin sözleşmesinde 13 milyon Euro'luk bir satın alma opsiyonu yer alıyordu.
Georges Mikautadze bu sezon Fransa ve Hollanda liglerinde toplam 32 maçta forma giydi.
Yıldız oyuncu bu karşılaşmalarda 15 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.
Forvet hattında görev alan Mikautadze ayrıca 10 numara ve sol kanatda da forma giyebiliyor.
Gürcü yıldızın bonservis değeri ise 15 milyon Euro olarak biliniyor.