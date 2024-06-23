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Misilleme! Fenerbahçe Galatasaray'dan Batshuayi'nin rövanşını alacak

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Batshuayi'nin Galatasaray'a imza atmasının ardından forvet bölgesine yapılacak takviye önem kazanırken, Kanarya sarı kırmızılıların uzun süre ilgilendiği yıldız ismi gözüne kestirdi. İşte A Spor'un aktardığı transfer haberinin detayları...

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Giriş Tarihi 23 Haziran 2024, 11:48 Güncelleme 23 Haziran 2024, 11:48
Misilleme! Fenerbahçe Galatasaray’dan Batshuayi’nin rövanşını alacak

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Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Misilleme! Fenerbahçe Galatasaray’dan Batshuayi’nin rövanşını alacak

Sarı-lacivertliler geçtiğimiz sezon 99 puan toplamalarına rağmen ligi ikinci sırada tamamladı.

Misilleme! Fenerbahçe Galatasaray’dan Batshuayi’nin rövanşını alacak

Ezeli rakibi Galatasaray, 102 puanla şampiyon oldu.

Misilleme! Fenerbahçe Galatasaray’dan Batshuayi’nin rövanşını alacak

Fenerbahçe, 2013-2014 sezonundan sonra ligde mutlu sona ulaşamadı.

Misilleme! Fenerbahçe Galatasaray’dan Batshuayi’nin rövanşını alacak

Sarı-lacivertliler bu süreçte 4 farklı takımı şampiyonluğunu gördü.

Misilleme! Fenerbahçe Galatasaray’dan Batshuayi’nin rövanşını alacak

Kanarya bu olumsuz seriyi bozmak için sağlam temeller atmak istiyor.

Misilleme! Fenerbahçe Galatasaray’dan Batshuayi’nin rövanşını alacak

Sarı-lacivertliler teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu getirdi.

Misilleme! Fenerbahçe Galatasaray’dan Batshuayi’nin rövanşını alacak

Deneyimli çalıştırıcı ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Misilleme! Fenerbahçe Galatasaray’dan Batshuayi’nin rövanşını alacak

Portekizli teknik adam yıllık 10.5 milyon Euro kazanacak.

Misilleme! Fenerbahçe Galatasaray’dan Batshuayi’nin rövanşını alacak

Tatili yarıda kesen Mourinho, yeni sezonun kadro yapılanması için çalışmalara başladı.

Misilleme! Fenerbahçe Galatasaray’dan Batshuayi’nin rövanşını alacak

Tecrübeli teknik adam, EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasını yakından takip ediyor.

Misilleme! Fenerbahçe Galatasaray’dan Batshuayi’nin rövanşını alacak

AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA YAKIN TAKİP

Birçok ismi listesine alan Mourinho, Milli Takımı'mızın Gürcistan ve Portekiz maçlarını yakından takip etti.

Misilleme! Fenerbahçe Galatasaray’dan Batshuayi’nin rövanşını alacak

Jose özellikle Gürcistan karşılaşmasında bazı isimleri listesine aldı.

Misilleme! Fenerbahçe Galatasaray’dan Batshuayi’nin rövanşını alacak

A Milli Futbol Takımı'mız, turnivadaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup etmişti.

Misilleme! Fenerbahçe Galatasaray’dan Batshuayi’nin rövanşını alacak

Karşılaşmada golleri Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu kaydetmişti.

Misilleme! Fenerbahçe Galatasaray’dan Batshuayi’nin rövanşını alacak

Rakip takımın tek golü ise Georges Mikautadze'den geldi.

Misilleme! Fenerbahçe Galatasaray’dan Batshuayi’nin rövanşını alacak

Milliler ikinci maçında ise Portekiz'e mağlup oldu.

Misilleme! Fenerbahçe Galatasaray’dan Batshuayi’nin rövanşını alacak

Portekiz'de ise golleri, Bernardo Silva, Samet Akaydin (K.K.) ve Bruno Fernandes kaydetti.

Misilleme! Fenerbahçe Galatasaray’dan Batshuayi’nin rövanşını alacak

Sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrılan kırmızı-beyazlılar, Çekya mücadelesinde avantajlı skoru almanın hesaplarını yapacak.

Misilleme! Fenerbahçe Galatasaray’dan Batshuayi’nin rövanşını alacak

TAKVİYE İSTEĞİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ise Michy Batshuayi'nin takımdan ayrılacak olmasıyla birlikte hücum hattına takviye istedi.

Misilleme! Fenerbahçe Galatasaray’dan Batshuayi’nin rövanşını alacak

Deneyimli çalıştırıcı, turnuvadaki birçok ismi transfer listesine dahil etti.

Misilleme! Fenerbahçe Galatasaray’dan Batshuayi’nin rövanşını alacak

Grubumuzu yakından takip eden Mourinho, Gürcistan'ın yıldız ismini gözüne kestirdi.

Misilleme! Fenerbahçe Galatasaray’dan Batshuayi’nin rövanşını alacak

MİKAUTADZE HAMLESİ

İddiaya göre Fenerbahçe, Georges Mikautadze'yi kadrosuna dahil etmek istiyor.

Misilleme! Fenerbahçe Galatasaray’dan Batshuayi’nin rövanşını alacak

Galatasaray'ın da ilgilendiği golcü isim, Almanya'daki performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Misilleme! Fenerbahçe Galatasaray’dan Batshuayi’nin rövanşını alacak

Sarı-lacivertlilerin, Çekya maçındaki performansının ardından harekete geçebileceği belirtildi.

Misilleme! Fenerbahçe Galatasaray’dan Batshuayi’nin rövanşını alacak

Mikautadze, Milli Takımı'mıza karşı girdiği pozisyonlarla tehlikeli anlar yaşatmıştı.

Misilleme! Fenerbahçe Galatasaray’dan Batshuayi’nin rövanşını alacak

Türkiye ve Çekya maçlarında 1'er gol bulan 23 yaşındaki yıldız oyuncu, birçok takımın da listesine girebilir.

Misilleme! Fenerbahçe Galatasaray’dan Batshuayi’nin rövanşını alacak

2023-2024 sezonu başında Metz'den, Ajax'a 16 milyon Euro bonservis ücretine transfer olan Mikautadze, Hollanda ekibinde beklenen katkıyı sağlayamamıştı.

Misilleme! Fenerbahçe Galatasaray’dan Batshuayi’nin rövanşını alacak

Ocak ayında yeniden Metz'e kiralanan Mikautadze'nin sözleşmesinde 13 milyon Euro'luk bir satın alma opsiyonu yer alıyordu.

Misilleme! Fenerbahçe Galatasaray’dan Batshuayi’nin rövanşını alacak

Georges Mikautadze bu sezon Fransa ve Hollanda liglerinde toplam 32 maçta forma giydi.

Misilleme! Fenerbahçe Galatasaray’dan Batshuayi’nin rövanşını alacak

Yıldız oyuncu bu karşılaşmalarda 15 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

Misilleme! Fenerbahçe Galatasaray’dan Batshuayi’nin rövanşını alacak

Forvet hattında görev alan Mikautadze ayrıca 10 numara ve sol kanatda da forma giyebiliyor.

Misilleme! Fenerbahçe Galatasaray’dan Batshuayi’nin rövanşını alacak

Gürcü yıldızın bonservis değeri ise 15 milyon Euro olarak biliniyor.

Misilleme! Fenerbahçe Galatasaray’dan Batshuayi’nin rövanşını alacak

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Misilleme! Fenerbahçe Galatasaray’dan Batshuayi’nin rövanşını alacak
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