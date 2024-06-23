Misilleme! Fenerbahçe Galatasaray’dan Batshuayi’nin rövanşını alacak

Portekizli teknik adam yıllık 10.5 milyon Euro kazanacak.

Tatili yarıda kesen Mourinho, yeni sezonun kadro yapılanması için çalışmalara başladı.

Tecrübeli teknik adam, EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasını yakından takip ediyor.

AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA YAKIN TAKİP

Birçok ismi listesine alan Mourinho, Milli Takımı'mızın Gürcistan ve Portekiz maçlarını yakından takip etti.