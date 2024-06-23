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Galatasaray'a sürpriz sol bek! Derrick Köhn yerine gelecek

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket ederken gündeme sürpriz isimler geldi. Derrick Köhn'ün gösterdiği performanstan memnun olmayan Aslan, yıldız oyuncunun yerine iki ismi listeye aldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Haziran 2024, 14:41 Güncelleme 23 Haziran 2024, 14:41
Galatasaray’a sürpriz sol bek! Derrick Köhn yerine gelecek

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Gelecek sezon rotasyonu genişletecek Okan Buruk, her bölgede alternatifli bir kadro kurmak istiyor.

Galatasaray’a sürpriz sol bek! Derrick Köhn yerine gelecek

Tecrübeli teknik adam, bu doğrultuda savunmanın soluna da takviye istedi.

Galatasaray’a sürpriz sol bek! Derrick Köhn yerine gelecek

Kazımcan Karataş'ı yeniden kiralamayı düşünen Buruk, Köhn'e de gelecek tekliflerin değerlendirilmesini istedi.

Galatasaray’a sürpriz sol bek! Derrick Köhn yerine gelecek

Genç bir yıldız adayını kadrosunda görmek isteyen teknik direktör Okan Buruk, listesini oluşturdu.

Galatasaray’a sürpriz sol bek! Derrick Köhn yerine gelecek

BERKAY YILMAZ VE YUSUF ÖZDEMİR HEDEFTE!

Başarılı çalıştırıcı, Berkay Yılmaz (19) ve Yusuf Özdemir (23) isimlerini yönetime verdi.

Galatasaray’a sürpriz sol bek! Derrick Köhn yerine gelecek

Transfer komitesi Freiburg forması giyen Berkay ve Alanyaspor'un başarılı ismi Yusuf'la görüşmelere başladı.

Galatasaray’a sürpriz sol bek! Derrick Köhn yerine gelecek

Sarı- kırmızılılar, Köhn'ün alternatifi olarak iki oyuncudan birini kadroya katmayı hedefliyor.

Galatasaray’a sürpriz sol bek! Derrick Köhn yerine gelecek

Berkay Yılmaz geçtiğimiz sezon 18 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 1 gol ve 5 asistlik katkı verdi.

Galatasaray’a sürpriz sol bek! Derrick Köhn yerine gelecek

Genç oyuncunun kulübündeki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

Galatasaray’a sürpriz sol bek! Derrick Köhn yerine gelecek

Alanyaspor'da forma giyen Yusuf Özdemir ise 35 resmi maçta görev aldı. 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray’a sürpriz sol bek! Derrick Köhn yerine gelecek

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