Galatasaray’a sürpriz sol bek! Derrick Köhn yerine gelecek

Gelecek sezon rotasyonu genişletecek Okan Buruk, her bölgede alternatifli bir kadro kurmak istiyor.
Gelecek sezon rotasyonu genişletecek Okan Buruk, her bölgede alternatifli bir kadro kurmak istiyor.
Tecrübeli teknik adam, bu doğrultuda savunmanın soluna da takviye istedi.
Kazımcan Karataş'ı yeniden kiralamayı düşünen Buruk, Köhn'e de gelecek tekliflerin değerlendirilmesini istedi.
Genç bir yıldız adayını kadrosunda görmek isteyen teknik direktör Okan Buruk, listesini oluşturdu.
BERKAY YILMAZ VE YUSUF ÖZDEMİR HEDEFTE!
Başarılı çalıştırıcı, Berkay Yılmaz (19) ve Yusuf Özdemir (23) isimlerini yönetime verdi.
Transfer komitesi Freiburg forması giyen Berkay ve Alanyaspor'un başarılı ismi Yusuf'la görüşmelere başladı.
Sarı- kırmızılılar, Köhn'ün alternatifi olarak iki oyuncudan birini kadroya katmayı hedefliyor.
Berkay Yılmaz geçtiğimiz sezon 18 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 1 gol ve 5 asistlik katkı verdi.
Genç oyuncunun kulübündeki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
Alanyaspor'da forma giyen Yusuf Özdemir ise 35 resmi maçta görev aldı. 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.