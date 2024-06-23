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Fenerbahçe'den 2 bomba transfer! Levent Mercan'ın ardından onlar da imzalıyor...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Yabancı sınırının 12'ye düşecek olması Fenerbahçe'yi en çok düşündüren konuların başında geliyor. Ayrılacak isimlerin belirlenmesinin ardından Kanarya, dış piyasada da harekete geçiyor. Bu doğrultuda Mario Branco iki yıldıza imza attırmak için İngiltere'ye uçacak. İşte o isimler ve detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Haziran 2024, 12:31 Güncelleme 23 Haziran 2024, 12:31
Fenerbahçe’den 2 bomba transfer! Levent Mercan’ın ardından onlar da imzalıyor...

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde sarı lacivertliler, Samandıra'da iş başı yaptı.

Fenerbahçe’den 2 bomba transfer! Levent Mercan’ın ardından onlar da imzalıyor...

Hazırlıklarına Samandıra'da başlayan Kanarya, ardından Graz'a giderek kampa girecek. Burada 3 hazırlık maçı yapacak olan sarı lacivertlilerde, geleceği merak konusu olan isimler hakkında da karar verilecek.

Fenerbahçe’den 2 bomba transfer! Levent Mercan’ın ardından onlar da imzalıyor...

YABANCI SAYISI DÜŞÜNDÜRÜYOR

Yeni sezonda yabancı sınırının 12'ye düşecek olması Fenerbahçe'yi en çok düşündüren konuların başında geliyor.

Fenerbahçe’den 2 bomba transfer! Levent Mercan’ın ardından onlar da imzalıyor...

Teknik direktör Jose Mourinho, basın toplantısında konuyla ilgili gelen soruya "Ben bunun için buradayım" diyerek taraftarlarını rahatlatmıştı.

Fenerbahçe’den 2 bomba transfer! Levent Mercan’ın ardından onlar da imzalıyor...

Hali hazırda elinde 17 yabancı futbolcu bulunan sarı lacivertliler, yeni transfer yapabilmek için de en az 10 isimle yollarını ayırmayı planlıyor.

Fenerbahçe’den 2 bomba transfer! Levent Mercan’ın ardından onlar da imzalıyor...

Kanarya'da daha önce sözleşmeleri sona eren Leonardo Bonucci ve Joshua King takıma veda ederken, Mich Batshuayi de Galatasaray ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe’den 2 bomba transfer! Levent Mercan’ın ardından onlar da imzalıyor...

KİRALIKLAR YOLCU

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon kiralık olarak takımdan ayrılan yabancı futbolcularla da yola devam etmeyi düşünmüyor.

Fenerbahçe’den 2 bomba transfer! Levent Mercan’ın ardından onlar da imzalıyor...

Bu doğrultuda; Joao Pedro, Lincoln Henrique, Miguel Crespo ve Omar Fayed gelecek sezon da takımda düşünülmeyen isimler.

Fenerbahçe’den 2 bomba transfer! Levent Mercan’ın ardından onlar da imzalıyor...

Kanarya, Fayed'i tekrar kiralamayı planlarken diğer isimleri bonservisiyle göndermenin yollarını arıyor.

Fenerbahçe’den 2 bomba transfer! Levent Mercan’ın ardından onlar da imzalıyor...

OLAĞAN ŞÜPHELİLER

Geçtiğimiz sezon takımda bulunan ancak süre alamayan Ryan Kent ve Luan Peres de gönderilecekler listesinde başı çekiyor.

Fenerbahçe’den 2 bomba transfer! Levent Mercan’ın ardından onlar da imzalıyor...

Teknik direktör İsmail Kartal'ın ısrarı neticesinde takıma katılan Miha Zajc'a da yolcu gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe’den 2 bomba transfer! Levent Mercan’ın ardından onlar da imzalıyor...

DZEKO VE KRUNİC'TE KARAR MOURİNHO'NUN!

Fenerbahçe'de geleceği belirsiz olan isimlerden Dzeko ve Krunic için son kararı Jose Mourinho verecek.

Fenerbahçe’den 2 bomba transfer! Levent Mercan’ın ardından onlar da imzalıyor...

Yedek kalmayı kabul etmesi halinde Dzeko ile yola devam edilecek. Krunic için ise Mourinho'nun raporu doğrultusunda gelecek teklifler dikkate alınacak.

Fenerbahçe’den 2 bomba transfer! Levent Mercan’ın ardından onlar da imzalıyor...

OOSTERWOLDE VE SZYMANSKİ KARARI!

Fenerbahçe'de gelecek tekliflere göre yol haritası belirlenecek isimler de mevcut. Sarı lacivertliler yüksek bonservis getirisi beklediği Jayden Oosterwolde ve Sebastian Szymanski ile yollarını ayırabilir.

Fenerbahçe’den 2 bomba transfer! Levent Mercan’ın ardından onlar da imzalıyor...

Kanarya, iki oyuncudan toplam 40 milyon euronun üzerinde gelir hedefliyor.

Fenerbahçe’den 2 bomba transfer! Levent Mercan’ın ardından onlar da imzalıyor...

TRANSFER HEDEFLERİ BELİRLENDİ

Transfer dönemine de hızlı giriş yapan sarı lacivertliler ilk transferini bitirdi. Fatih Karagümrük ile başarılı bir sezon geçiren Levent Mercan, resmi sözleşmeye imza attı.

Fenerbahçe’den 2 bomba transfer! Levent Mercan’ın ardından onlar da imzalıyor...

Yabancı sayısını 8'e indirmeyi planlayan Kanarya, dış piyasada da harekete geçiyor.

Fenerbahçe’den 2 bomba transfer! Levent Mercan’ın ardından onlar da imzalıyor...

İLK HEDEF LİNDELÖF!

Fenerbahçe bu doğrultuda ilk hedefini de Manchester United forması giyen Lindelöf olarak belirledi.

Fenerbahçe’den 2 bomba transfer! Levent Mercan’ın ardından onlar da imzalıyor...

Kanarya, Manchester United'ın gözden çıkardığı tecrübeli stoperi düşük bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmayı planlıyor.

Fenerbahçe’den 2 bomba transfer! Levent Mercan’ın ardından onlar da imzalıyor...

CASEMIRO BOMBASI!

Fenerbahçe'nin bir diğer hedefi de yine Kırmızı Şeytanlar'ın yıldız ismi Casemiro. Real Madrid'den transfer olduğu United'da istediği ortamı bulamayan Brezilyalı yıldız ayrılığa olumlu bakıyor.

Fenerbahçe’den 2 bomba transfer! Levent Mercan’ın ardından onlar da imzalıyor...

İngiliz devi de 33 yaşına girecek olan Casemiro'nun transferine engel olmayacak.

Fenerbahçe’den 2 bomba transfer! Levent Mercan’ın ardından onlar da imzalıyor...

Kanarya'da sportif direktör Mario Branco'nun kısa süre içerisinde iki isme de imza attırmak için İngiltere'nin yolunu tutacağı öğrenildi.

Fenerbahçe’den 2 bomba transfer! Levent Mercan’ın ardından onlar da imzalıyor...

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