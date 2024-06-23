Fenerbahçe’den 2 bomba transfer! Levent Mercan’ın ardından onlar da imzalıyor...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde sarı lacivertliler, Samandıra'da iş başı yaptı.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde sarı lacivertliler, Samandıra'da iş başı yaptı.
Hazırlıklarına Samandıra'da başlayan Kanarya, ardından Graz'a giderek kampa girecek. Burada 3 hazırlık maçı yapacak olan sarı lacivertlilerde, geleceği merak konusu olan isimler hakkında da karar verilecek.
YABANCI SAYISI DÜŞÜNDÜRÜYOR
Yeni sezonda yabancı sınırının 12'ye düşecek olması Fenerbahçe'yi en çok düşündüren konuların başında geliyor.
Teknik direktör Jose Mourinho, basın toplantısında konuyla ilgili gelen soruya "Ben bunun için buradayım" diyerek taraftarlarını rahatlatmıştı.
Hali hazırda elinde 17 yabancı futbolcu bulunan sarı lacivertliler, yeni transfer yapabilmek için de en az 10 isimle yollarını ayırmayı planlıyor.
Kanarya'da daha önce sözleşmeleri sona eren Leonardo Bonucci ve Joshua King takıma veda ederken, Mich Batshuayi de Galatasaray ile anlaşmaya vardı.
KİRALIKLAR YOLCU
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon kiralık olarak takımdan ayrılan yabancı futbolcularla da yola devam etmeyi düşünmüyor.
Bu doğrultuda; Joao Pedro, Lincoln Henrique, Miguel Crespo ve Omar Fayed gelecek sezon da takımda düşünülmeyen isimler.
Kanarya, Fayed'i tekrar kiralamayı planlarken diğer isimleri bonservisiyle göndermenin yollarını arıyor.
OLAĞAN ŞÜPHELİLER
Geçtiğimiz sezon takımda bulunan ancak süre alamayan Ryan Kent ve Luan Peres de gönderilecekler listesinde başı çekiyor.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın ısrarı neticesinde takıma katılan Miha Zajc'a da yolcu gözüyle bakılıyor.
DZEKO VE KRUNİC'TE KARAR MOURİNHO'NUN!
Fenerbahçe'de geleceği belirsiz olan isimlerden Dzeko ve Krunic için son kararı Jose Mourinho verecek.
Yedek kalmayı kabul etmesi halinde Dzeko ile yola devam edilecek. Krunic için ise Mourinho'nun raporu doğrultusunda gelecek teklifler dikkate alınacak.
OOSTERWOLDE VE SZYMANSKİ KARARI!
Fenerbahçe'de gelecek tekliflere göre yol haritası belirlenecek isimler de mevcut. Sarı lacivertliler yüksek bonservis getirisi beklediği Jayden Oosterwolde ve Sebastian Szymanski ile yollarını ayırabilir.
Kanarya, iki oyuncudan toplam 40 milyon euronun üzerinde gelir hedefliyor.
TRANSFER HEDEFLERİ BELİRLENDİ
Transfer dönemine de hızlı giriş yapan sarı lacivertliler ilk transferini bitirdi. Fatih Karagümrük ile başarılı bir sezon geçiren Levent Mercan, resmi sözleşmeye imza attı.
Yabancı sayısını 8'e indirmeyi planlayan Kanarya, dış piyasada da harekete geçiyor.
İLK HEDEF LİNDELÖF!
Fenerbahçe bu doğrultuda ilk hedefini de Manchester United forması giyen Lindelöf olarak belirledi.
Kanarya, Manchester United'ın gözden çıkardığı tecrübeli stoperi düşük bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmayı planlıyor.
CASEMIRO BOMBASI!
Fenerbahçe'nin bir diğer hedefi de yine Kırmızı Şeytanlar'ın yıldız ismi Casemiro. Real Madrid'den transfer olduğu United'da istediği ortamı bulamayan Brezilyalı yıldız ayrılığa olumlu bakıyor.
İngiliz devi de 33 yaşına girecek olan Casemiro'nun transferine engel olmayacak.
Kanarya'da sportif direktör Mario Branco'nun kısa süre içerisinde iki isme de imza attırmak için İngiltere'nin yolunu tutacağı öğrenildi.