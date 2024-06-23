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Macaristan, İskoçya'yı 90+10'da Csoboth golü ile yıktı

EURO 2024'ün 3. haftasında İskoçya ile Macaristan karşı karşıya geldi. Macaristan 90+10'da Csoboth golü ile grupta 3'lüğü kaptı. Öte yandan Macar futbolcu Barbanas Varga baygınlık geçirdi. Macar futbolcular, sağlık görevlilerinin takım arkadaşlarına müdahale ettikleri anların görüntülenmemesi için oyuncunun ve görevlilerin etrafına set ördü.

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Giriş Tarihi 23 Haziran 2024, 21:51 Güncelleme 24 Haziran 2024, 00:17
Macaristan, İskoçya’yı 90+10’da Csoboth golü ile yıktı

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu üçüncü maçında Macaristan, İskoçya'yı 90+10'da bulduğu golle 1-0 mağlup etti.

MAÇTA YAŞANANLAR

19' Macaristan'da Bolla'nın savunma arkasına gönderdiği topta savunmada Hanley araya girdi ve tehlikenin büyümesini önledi.

35' İskoçya'da Ralston sağdan ortasını yaptı, ceza sahası içinde oluşan karambolde savunma topu uzaklaştırdı.



40' Macaristan ceza sahası yayı dışından frikik kazandı. Szoboszlai'nin arka direğe kestiği topa Orban kafayı vurdu, meşin yuvarlak ilk üst direğe çarptı sonra auta çıktı.

45+1' İlk yarı golsüz eşitlik ile sona erdi.



90+10' Macaristan, Csoboth'un golüyle 1-0 mağlup etti.



KORKU DOLU ANLAR

İskoçya-Macaristan maçında Macar futbolcu Barbanas Varga baygınlık geçirdi.



Macar futbolcular, sağlık görevlilerinin takım arkadaşlarına müdahale ettikleri anların görüntülenmemesi için oyuncunun ve görevlilerin etrafına set ördü.

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