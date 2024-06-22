İngilizler duyurdu: İşte Mourinho’nun Fenerbahçe’de kurmak istediği kadro! Tam 6 transfer

YABANCI SINIRI DÜŞÜNDÜRÜYOR Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da ayağını yorganına göre uzatmak zorunda. TFF'den yapılan açıklamaya göre bu sezon yabancı sınırı 12'ye inecek.

İlk 11 için yabancı sınırı olmaması teknik direktörlerin elini rahatlatacak olsa da sonradan oyuna yerlilerin girecek olması, ilk 11 düzeyinde oynayabilecek isimlerin takımda tutulmasına zorunlu hale getirecek.

Fenerbahçe'de bu bağlamda İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Cengiz Ünder ve İrfan Can Kahveci'nin takımda tutulması planlanıyor.

MERT HAKAN DA KALDI Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren isimlerden Mert Hakan Yandaş da takımda kaldı. Yönetim, Jose Mourinho'dan da onay alarak milli futbolcu ile 2 yıllık anlaşma sağladı.