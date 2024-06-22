İngilizler duyurdu: İşte Mourinho’nun Fenerbahçe’de kurmak istediği kadro! Tam 6 transfer

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun sunduğu rapora göre hareket ediyor.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun sunduğu rapora göre hareket ediyor.
Bu doğrultuda ilk olarak takviye yapılacak bölgeler belirlendi. Kanarya'da bek bölgeleri, stoper, orta saha, kanat ve forvet transferleri yapması kararlaştırıldı.
Bek takviyesi olarak ilk imza Levent Mercan'dan geldi. Mourinho; 6 numara, sol kanat ve forvet için direkt 11'de oynayacak isimlere gidilmesini istedi.
YABANCI SINIRI DÜŞÜNDÜRÜYOR
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da ayağını yorganına göre uzatmak zorunda. TFF'den yapılan açıklamaya göre bu sezon yabancı sınırı 12'ye inecek.
İlk 11 için yabancı sınırı olmaması teknik direktörlerin elini rahatlatacak olsa da sonradan oyuna yerlilerin girecek olması, ilk 11 düzeyinde oynayabilecek isimlerin takımda tutulmasına zorunlu hale getirecek.
Fenerbahçe'de bu bağlamda İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Cengiz Ünder ve İrfan Can Kahveci'nin takımda tutulması planlanıyor.
MERT HAKAN DA KALDI
Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren isimlerden Mert Hakan Yandaş da takımda kaldı. Yönetim, Jose Mourinho'dan da onay alarak milli futbolcu ile 2 yıllık anlaşma sağladı.
GİDECEKLER BELİRLENDİ
Kadrosundaki yabancı futbolcuları azaltmak zorunda olan Fenerbahçe'de gözden çıkarılan isimler de netleşti.
Kiradan dönecek futbolcularla beraber yabancı sayısı bir hayli artacak olan Kanarya, en az 10 isimle yollarını ayıracak.
Bu doğrultuda listenin ilk sırasında Ryan Kent ve Luan Peres yer alıyor.
İki isimden de sezon boyunca yararlanamayan sarı lacivertliler, düşük bonservis bedelleriyle transferlere onay verecek.
Geride kalan sezonda İsmail Kartal'ın ısrarıyla takımda kalan Miha Zajc da gönderilecekler listesinde başı çekiyor. Sloven orta saha için Süper Lig'den birçok takım alınacak kararı bekliyor.
DZEKO VE KRUNİC MOURİNHO'YA BAĞLI
Fenerbahçe'de gelecek sezon takımda olup olmayacakları bilinmezliğini koruyan iki isim var: Dzeko ve Krunic.
Jose Mourinho, İtalya'dan yakınen tanıdığı iki isim için de kararını kampta verecek. Ancak Dzeko'nun ilk 11'de olmaması halinde takımdan ayrılmayı istemesi bekleniyor.
BATSHUAYİ GALATASARAY'DA!
Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi ise sürpriz bir şekilde Galatasaray'ın yolunu tuttu. Belçikalı yıldız, sarı kırmızılılarla 3 yıllık sözleşme imzaladı.
OOSTERWOLDE KARARI
Fenerbahçe'de bu sezon yüksek bonservis getirisi beklenen isim Jayden Oosterwolde. Ferdi ve Szymanski'yi takımda tutma kararı alan Kanarya, Hollandalı için gelecek teklifleri ise değerlendirecek.
MOURINHO'NUN 11'İNİ DUYURDULAR!
Öte yandan İngiliz basını, Jose Mourinho'nun gelecek sezon Fenerbahçe'de kurmak istediği ilk 11'ini de duyurdu.
İşte o isimler:
LIVAKOVIC
OSAYI SAMUEL
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ
LINDELÖF
FERDİ KADIOĞLU
THOMAS PARTEY