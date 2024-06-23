ALMANYA SON 16 TURUNDAKİ RAKİBİNİ BEKLİYOR EURO 2024 'e ev sahipliği yapan Almanya , son maçlar öncesi gruptan çıkmayı garantiledi. A Grubu'ndaki ilk maçında İskoçya'yı 5-1, ikinci karşılaşmasında ise Macaristan'ı 2-0 yenen Almanya, 6 puana ulaştı. Ev sahibi ülke, yarınki mücadelede alacağı beraberlikle gruptan lider olarak çıkacak.





İSVİÇRE'YE ÜST TUR İÇİN PUAN YETECEK



Türk asıllı İsviçreli teknik direktör Murat Yakın'ın yönettiği İsviçre, yarınki maçtan 1 puan çıkarırsa adını son 16 turuna yazdıracak.



Gruptaki ilk maçında Macaristan'ı 3-1 yenen İsviçre, ikinci müsabakada İskoçya ile 1-1 berabere kaldı. Dört puan toplayan Murat Yakın'ın öğrencileri, ikinci sırada bulunuyor.



İsviçre, yarın Almanya'dan 3 puan alırsa lider, bir puan alırsa ikinci olarak son 16 turuna yükselecek. İsviçre kaybetmesi durumunda ise aynı saatte başlayacak İskoçya-Macaristan maçının sonucunu bekleyecek.