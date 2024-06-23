EURO 2024'te heyecan devam ediyor. A grubunda 3. ve son maçlar oynanıyor.
Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen ev sahibi Almanya, İsviçre ile karşılaşıyor. Murat Yakın'ın öğrenilcileri sahadan beraberlikle ayrılması halinde Panzerlerle beraber son 16 turuna adını yazdıracak.
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İsviçre Almanya maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
İLK 11'LER
İsviçre : Sommer, Schar, Akanji, Rodriguez, Widmer, Xhaka, Freuler, Aebischer, Ndoye, Embolo, Rieder
Almanya : Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstadt, Andrich, Kroos, Musiala, İlkay Gündoğan, Wirtz, Havertz