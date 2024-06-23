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EURO 2024: İsviçre - Almanya | CANLI

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. A grubunda 3. ve son maçlar oynanıyor. Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen ev sahibi Almanya, İsviçre ile karşılaşıyor. Murat Yakın'ın öğrenilcileri sahadan beraberlikle ayrılması halinde Panzerlerle beraber son 16 turuna adını yazdıracak. İsviçre Almanya maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

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Giriş Tarihi 23 Haziran 2024, 21:51 Güncelleme 23 Haziran 2024, 21:53
EURO 2024: İsviçre - Almanya | CANLI

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EURO 2024'te heyecan devam ediyor. A grubunda 3. ve son maçlar oynanıyor.

Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen ev sahibi Almanya, İsviçre ile karşılaşıyor. Murat Yakın'ın öğrenilcileri sahadan beraberlikle ayrılması halinde Panzerlerle beraber son 16 turuna adını yazdıracak.


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İsviçre Almanya maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...



İLK 11'LER

İsviçre : Sommer, Schar, Akanji, Rodriguez, Widmer, Xhaka, Freuler, Aebischer, Ndoye, Embolo, Rieder

Almanya : Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstadt, Andrich, Kroos, Musiala, İlkay Gündoğan, Wirtz, Havertz



ALMANYA SON 16 TURUNDAKİ RAKİBİNİ BEKLİYOR

EURO 2024'e ev sahipliği yapan Almanya, son maçlar öncesi gruptan çıkmayı garantiledi.

A Grubu'ndaki ilk maçında İskoçya'yı 5-1, ikinci karşılaşmasında ise Macaristan'ı 2-0 yenen Almanya, 6 puana ulaştı. Ev sahibi ülke, yarınki mücadelede alacağı beraberlikle gruptan lider olarak çıkacak.



İSVİÇRE'YE ÜST TUR İÇİN PUAN YETECEK

Türk asıllı İsviçreli teknik direktör Murat Yakın'ın yönettiği İsviçre, yarınki maçtan 1 puan çıkarırsa adını son 16 turuna yazdıracak.

Gruptaki ilk maçında Macaristan'ı 3-1 yenen İsviçre, ikinci müsabakada İskoçya ile 1-1 berabere kaldı. Dört puan toplayan Murat Yakın'ın öğrencileri, ikinci sırada bulunuyor.

İsviçre, yarın Almanya'dan 3 puan alırsa lider, bir puan alırsa ikinci olarak son 16 turuna yükselecek. İsviçre kaybetmesi durumunda ise aynı saatte başlayacak İskoçya-Macaristan maçının sonucunu bekleyecek.

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